Глеб Смолкин: «Мы чувствуем, что могли выступить лучше. Выходили без паники, но все равно подвели нервы»

Глеб Смолкин считает, что его и Диану Дэвис подвели нервы на чемпионате Европы.

Турнир по танцам на льду проходит в Каунасе. Дэвис и Смолкин, представляющие сборную Грузии, сейчас идут на 6-м месте (после 18 выступлений из 20).

«Будем внимательно потом смотреть прокаты вместе с тренерами. Что-то нам удалось здорово, что-то не очень. Мы чувствуем, что могли выступить лучше – это, конечно, обидно. Но это тоже опыт, это наш второй чемпионат Европы, нам есть, над чем работать.

В наш первый же взрослый сезон мы попали на Олимпиаду, потом был год без соревнований. Так что нам предстоит еще многому научиться – в том числе как выступать на таких масштабных аренах, где столько зрителей. Мы никогда не выступали перед такой огромной аудиторией, это очень непривычно.

Физически мы готовы хорошо, на прокат выходили без паники – но все равно подвели нервы. Но повторю – это очень важный для нас опыт, мы ведь не боремся тут за пьедестал, это очевидно.

Какие планы дальше? Отпраздновать день рождения Дианы, устроим себе небольшой отдых, а потом снова за работу. Мы уже понимаем, что внесем небольшие изменения в программы. Впереди чемпионат мира в Монреале – и там точно не будет легче», – передает слова Смолкина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.