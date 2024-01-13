Глеб Смолкин: «Мы чувствуем, что могли выступить лучше. Выходили без паники, но все равно подвели нервы»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию Олимпийская сборная России танцы на льду Олимпиада-2022 сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Глеб Смолкин считает, что его и Диану Дэвис подвели нервы на чемпионате Европы.

Турнир по танцам на льду проходит в Каунасе. Дэвис и Смолкин, представляющие сборную Грузии, сейчас идут на 6-м месте (после 18 выступлений из 20).

«Будем внимательно потом смотреть прокаты вместе с тренерами. Что-то нам удалось здорово, что-то не очень. Мы чувствуем, что могли выступить лучше – это, конечно, обидно. Но это тоже опыт, это наш второй чемпионат Европы, нам есть, над чем работать.

В наш первый же взрослый сезон мы попали на Олимпиаду, потом был год без соревнований. Так что нам предстоит еще многому научиться – в том числе как выступать на таких масштабных аренах, где столько зрителей. Мы никогда не выступали перед такой огромной аудиторией, это очень непривычно.

Физически мы готовы хорошо, на прокат выходили без паники – но все равно подвели нервы. Но повторю – это очень важный для нас опыт, мы ведь не боремся тут за пьедестал, это очевидно.

Какие планы дальше? Отпраздновать день рождения Дианы, устроим себе небольшой отдых, а потом снова за работу. Мы уже понимаем, что внесем небольшие изменения в программы. Впереди чемпионат мира в Монреале – и там точно не будет легче», – передает слова Смолкина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

46 комментариев
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Ответ Иван Иванов
Глеб надо внести небольшие изменения в программы - Васю Кагановскую. С ней быстрее к медали придешь!
он не успеет добежать до грузинской границы. Ему тёща отчекрыжит чего-нибудь.
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мне кажется, это их потолок) зато выступают на турнирах))))) они стали 8-ми в отсутствие российских пар, а так бы еще дальше откатились) зря они от Шпильбанда ушли
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Если есть цель улучшаться, то надо, как минимум, менять постановщиков, эти программы для детского утренника никуда не годятся.
+21
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Глеб надо внести небольшие изменения в программы - Васю Кагановскую. С ней быстрее к медали придешь!
+25
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+19
Ребята, вы извините, ритм-танец у вас хороший, но произволка просто некрасивая. Прическа, костюм Дианы выглядят не очень, танец непонятно о чем, довольно унылый и невыразительный, потому что очень много отвлекающих гримас, но хореография совершенно невразумительная.
+19
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Ответ lepestok
мне кажется, это их потолок) зато выступают на турнирах))))) они стали 8-ми в отсутствие российских пар, а так бы еще дальше откатились) зря они от Шпильбанда ушли
Есть мысль, что Шпильбанд их ушёл...
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Ответ Иван Иванов
Глеб надо внести небольшие изменения в программы - Васю Кагановскую. С ней быстрее к медали придешь!
Да вы чего, там такой мертвой хваткой в парня вцепились две грузинские женщины)
+15
-3
+12
Ответ БезызбежноНаКрасный
он не успеет добежать до грузинской границы. Ему тёща отчекрыжит чего-нибудь.
у тещи паспорта всех границ, бежать некуда))
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Глеб неплохой танцор, но с такой партнёршей будут в конце десятки зависать по жизни, и это в лучшем случае. КП неплохая, а ПП неудачная. Зря они от Шпильбанда ушли, он им в программах недостатки маскировал, а тут сразу всё вылезло
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+9
Ответ lepestok
мне кажется, это их потолок) зато выступают на турнирах))))) они стали 8-ми в отсутствие российских пар, а так бы еще дальше откатились) зря они от Шпильбанда ушли
Это он был инициатором их ухода
+8
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+7
Да сложно, особенно Глебу ТАМ сейчас выживать,отсюда и сегодняшний ПТ с кучей ошибок.Подвели нервы. Это видно было , как они (три пары) сидели в кике-ребятки курточки с лейблом Georgia выставили так , чтоб все видели ((.
"А то монстры съедят"(с)
+7
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+6
Ответ lepestok
мне кажется, это их потолок) зато выступают на турнирах))))) они стали 8-ми в отсутствие российских пар, а так бы еще дальше откатились) зря они от Шпильбанда ушли
это не они ушли, это их отправили.
+6
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Ответ Добрый Андрей
Это он был инициатором их ухода
А не надо было за его спиной к Лозонам проситься).
+8
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+5
Ответ lepestok
мне кажется, это их потолок) зато выступают на турнирах))))) они стали 8-ми в отсутствие российских пар, а так бы еще дальше откатились) зря они от Шпильбанда ушли
С 8 местом можно и дома сидеть. Но это к лучшему, что ушли. Меньше суеты будет вокруг.
+6
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+5
Сегодня именно Гдеб накосячил знатно.
+5
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Ответ lepestok
не знала.... он великолепный специалист
Вот именно. И ничего маме Диши не должен..
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Ответ fillette
А не надо было за его спиной к Лозонам проситься).
Это правда? Я подозревала это, конечно..)
+3
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+3
Ответ Anna
Если есть цель улучшаться, то надо, как минимум, менять постановщиков, эти программы для детского утренника никуда не годятся.
И постановщиков и тренеров желательно. Им бы в Канаду..
+3
0
+3
Ребята заметно прибавили, а опыт дело наживное.
+8
-5
+3
Ответ Добрый Андрей
Это он был инициатором их ухода
не знала.... он великолепный специалист
+3
0
+3
Ответ Лукерья
Да сложно, особенно Глебу ТАМ сейчас выживать,отсюда и сегодняшний ПТ с кучей ошибок.Подвели нервы. Это видно было , как они (три пары) сидели в кике-ребятки курточки с лейблом Georgia выставили так , чтоб все видели ((. "А то монстры съедят"(с)
А сидели бы дома,были бы с серебром ЧР. Худайбердиеву бы прекрасно под Диану упаковали,как и раньше.
+4
-2
+2
Ответ lepestok
не знала.... он великолепный специалист
Они сами ушли от него по инициативе Этери. Причины неизвестны
https://www.sports.ru/figure-skating/1110276793-devis-i-smolkin-prekratili-sotrudnichestvo-so-shpilbandom-po-inicziati.html
+2
0
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КП была хорошая, ПП - отстой.
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Глеб, сорри, но это очень хорошо, что вы своего Лебедя катали не под российским флагом.
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На следующий год они уже будут кататься на этапах ГП, так что турниров у них будет больше, опыта больше.
+4
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Ответ missis-Zima
А сидели бы дома,были бы с серебром ЧР. Худайбердиеву бы прекрасно под Диану упаковали,как и раньше.
И зачем им это?
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Ответ bolelschiza
Киляков
как-то выбор не очень,здесь экономить нельзя.
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Ответ Doctor V
Глебушка - хитрый еврей, сидит на шее женщины и пока всё не выжмет, не спрыгнет.
Кто кого выжимает еще.Вцепились в способного парня.
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Ответ Zbra
Ребята, вы извините, ритм-танец у вас хороший, но произволка просто некрасивая. Прическа, костюм Дианы выглядят не очень, танец непонятно о чем, довольно унылый и невыразительный, потому что очень много отвлекающих гримас, но хореография совершенно невразумительная.
прога норм,если на поддержках не шататься.
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Глеб,не заблуждайся,Диша не может лучше.Хочешь лучше,меняй партнершу.
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