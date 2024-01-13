Жулин о седьмом месте Дэвис и Смолкина: «Они примерно так и катаются. Хорошая пара, могут прогрессировать, но пока выглядят не так мастеровито»
Жулин оценил результат Дэвис и Смолкина в ритм-танце на чемпионате Европы.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию, получили 76,33 балла и идут седьмыми после ритм-танца на турнире в Каунасе.
– Они примерно так и катаются. Это хорошая пара, они еще могут прогрессировать, но пока выглядят не так мастеровито.
– Стоит ли ждать от них феерии?
– Вот если бы Месси и Роналду катались на льду, это было бы феерией, – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.
Дэвис и Смолкин возьмут медаль Евро за Грузию? Полный расклад
- Прости доча, медаль в сделку не входила