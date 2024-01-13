Жулин о седьмом месте Дэвис и Смолкина: «Они примерно так и катаются. Хорошая пара, могут прогрессировать, но пока выглядят не так мастеровито»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду Александр Жулин сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Жулин оценил результат Дэвис и Смолкина в ритм-танце на чемпионате Европы.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию, получили 76,33 балла и идут седьмыми после ритм-танца на турнире в Каунасе.

– Они примерно так и катаются. Это хорошая пара, они еще могут прогрессировать, но пока выглядят не так мастеровито.

– Стоит ли ждать от них феерии?

– Вот если бы Месси и Роналду катались на льду, это было бы феерией, – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Дэвис и Смолкин возьмут медаль Евро за Грузию? Полный расклад

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4 комментария
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- Мама, мама, а где наша медаль?
- Прости доча, медаль в сделку не входила
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А зачем на ОИ посылали? чтоб они привезли нам 14 место?
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Не оправдались ожидания ТАТ не поднялись они с 7 места в Европе..
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ну надо же,здравые и дружелюбные слова о ребятах..
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