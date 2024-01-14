Чемпионат Европы-2024. Губанова, Хендрикс, Сяо Хим Фа, Пападакис и Сизерон, Хазе и Володин выступят с показательными номерами

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14 января фигуристы выступят на чемпионате Европы с показательными номерами.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Показательные выступления

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первое отделение

1. Лука Имедашвили (Литва)

2. Ливия Кайзер (Швейцария)

3. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

4. Габриэле Франджипани (Италия)

5. Александра Головкина (Литва)

6. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

7. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

8. Софья Степченко (Латвия)

9. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

11. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

12. Анастасия Губанова (Грузия)

13. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

Второе отделение

14. Александр Селевко (Эстония)

15. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

16. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

17. Йозефин Тальегард (Швеция)

18. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

19. Денис Васильев (Латвия)

20. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

21. Нина Пинзарроне (Бельгия)

22. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

23. Лукас Бричги (Швейцария)

24. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

25. Луна Хендрикс (Бельгия)

26. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

27. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

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5 комментариев
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Пападакис Сизерон? Еще и дважды? Вот это литовцы поистине праздник устроили
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Интересно, что Габи с Гийомом будут показывать. Надеюсь увидеть новую показательную программу под виолончельного Баха в хорошем качестве. :)
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Ого, ПС будут катать!
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Всё таки пригласили Жозефину поднимать настроение публике.
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