Чемпионат Европы-2024. Губанова, Хендрикс, Сяо Хим Фа, Пападакис и Сизерон, Хазе и Володин выступят с показательными номерами
14 января фигуристы выступят на чемпионате Европы с показательными номерами.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Показательные выступления
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первое отделение
1. Лука Имедашвили (Литва)
2. Ливия Кайзер (Швейцария)
3. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
4. Габриэле Франджипани (Италия)
5. Александра Головкина (Литва)
6. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
7. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
8. Софья Степченко (Латвия)
9. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
11. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
12. Анастасия Губанова (Грузия)
13. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
Второе отделение
14. Александр Селевко (Эстония)
15. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
16. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
17. Йозефин Тальегард (Швеция)
18. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
19. Денис Васильев (Латвия)
20. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
21. Нина Пинзарроне (Бельгия)
22. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
23. Лукас Бричги (Швейцария)
24. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
25. Луна Хендрикс (Бельгия)
26. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
27. Адам Сяо Хим Фа (Франция)