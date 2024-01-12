Климов о чемпионате Европы: «Оценки в парном катании не выдержат никакой критики. По всем объективным причинам Павлова и Святченко должны быть на первом месте»

Федор Климов считает, что Павлову и Святченко засудили на чемпионате Европы.

Представляющие Венгрию Мария Павлова и Алексей Святченко заняли четвертое место на чемпионате Европы в Каунасе, победила итальянская пара Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе.

«В первую очередь хочу поздравить Машу и Лешу с успешным выступлением, они свою работу выполнили практически на 100%. Всегда, конечно, есть где прибавлять, но на данный момент это было хорошо. Благодарю за это их, а также тренерский штаб – Дмитрия (Савина), Софью ( ).

Если в прошлом году я говорил, что для меня Мария и Алексей чемпионы, то сейчас скажу, что по всем объективным причинам, то есть по правилам ISU (Международного союза конькобежцев), они должны быть на первом месте.

Ни в коем случае не принижаю заслуг других спортсменов, тем более с Маттео мы давно дружим, и я очень рад за него, он очень долго шел к этому успеху. Но объективно сильнее были другие. Возможно, по итоговой таблице покажется, что на этом чемпионате Европы был триумф итальянского парного катания, но по факту это тоже не так.

Болел также за Метелкину и , жалко, что они не справились с нервами. И, конечно, хотелось бы, чтобы арбитры начали судить фигурное катание, а не какие-то другие вещи», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде.

Также он прокомментировал точку зрения, что на чемпионате Европы занижают оценки российским фигуристам, выступающим за другие страны.

«Очень хочется верить, что это не так, но, правда, судьи сами наводят на такие мысли. Короткую программу девочек я не смотрел, но если детально разобрать оценки в парном катании, то они не выдержат никакой критики.

Нет там никакой разницы в шесть баллов (между Павловой/Святченко и другими лидирующими парами) в компонентах, я это и как специалист могу утверждать, и как человек, который не первый день в фигурном катании. Что-то, надеюсь, в этом понимаю. Заявлять, что это дискриминация по какому-то признаку, не буду, но и объективности я не увидел.

Каждый раз разговариваем, спрашиваем, думаю, и в этот раз Дмитрий (Савин) попытается поговорить, узнать, но я не знаю, есть ли смысл. Четких указаний, что надо улучшить, не будет. Возможно, судьи попробуют объяснить свою позицию, но я склонен с ней не согласиться в любом случае. Если бы толк был, подискутировал бы там с кем-то, но думаю, что смысла в этом нет», – добавил .

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