Климов о чемпионате Европы: «Оценки в парном катании не выдержат никакой критики. По всем объективным причинам Павлова и Святченко должны быть на первом месте»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии сборная Венгрии судьи пары Федор Климов Софья Евдокимова Маттео Гуаризе сборная Грузии Алексей Святченко Лукреция Беккари Мария Павлова Лука Берулава Анастасия Метелкина Дмитрий Савин Фигурное катание

Федор Климов считает, что Павлову и Святченко засудили на чемпионате Европы.

Представляющие Венгрию Мария Павлова и Алексей Святченко заняли четвертое место на чемпионате Европы в Каунасе, победила итальянская пара Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе.

«В первую очередь хочу поздравить Машу и Лешу с успешным выступлением, они свою работу выполнили практически на 100%. Всегда, конечно, есть где прибавлять, но на данный момент это было хорошо. Благодарю за это их, а также тренерский штаб – Дмитрия (Савина), Софью (Евдокимову).

Если в прошлом году я говорил, что для меня Мария и Алексей чемпионы, то сейчас скажу, что по всем объективным причинам, то есть по правилам ISU (Международного союза конькобежцев), они должны быть на первом месте.

Ни в коем случае не принижаю заслуг других спортсменов, тем более с Маттео мы давно дружим, и я очень рад за него, он очень долго шел к этому успеху. Но объективно сильнее были другие. Возможно, по итоговой таблице покажется, что на этом чемпионате Европы был триумф итальянского парного катания, но по факту это тоже не так.

Болел также за Метелкину и Берулаву, жалко, что они не справились с нервами. И, конечно, хотелось бы, чтобы арбитры начали судить фигурное катание, а не какие-то другие вещи», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде.

Также он прокомментировал точку зрения, что на чемпионате Европы занижают оценки российским фигуристам, выступающим за другие страны.

«Очень хочется верить, что это не так, но, правда, судьи сами наводят на такие мысли. Короткую программу девочек я не смотрел, но если детально разобрать оценки в парном катании, то они не выдержат никакой критики.

Нет там никакой разницы в шесть баллов (между Павловой/Святченко и другими лидирующими парами) в компонентах, я это и как специалист могу утверждать, и как человек, который не первый день в фигурном катании. Что-то, надеюсь, в этом понимаю. Заявлять, что это дискриминация по какому-то признаку, не буду, но и объективности я не увидел.

Каждый раз разговариваем, спрашиваем, думаю, и в этот раз Дмитрий (Савин) попытается поговорить, узнать, но я не знаю, есть ли смысл. Четких указаний, что надо улучшить, не будет. Возможно, судьи попробуют объяснить свою позицию, но я склонен с ней не согласиться в любом случае. Если бы толк был, подискутировал бы там с кем-то, но думаю, что смысла в этом нет», – добавил Климов.

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26 комментариев
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Склонна согласиться с Федей по всем пунктам
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Жаль ребят, жаль их тренеров. Молодцы, что не молчат.
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-3
+16
Вчера Мозер вам все рассказала, над чем надо работать. Если объективно - программы там не было, были элементы. За это всегда ругали Трусову, в этом сезоне ругали Дикиджи. Но они и не были первыми. А тут вдруг все решили, что это первое место. Нет, это не первое место, ребята.
+20
-13
+7
Какое-то странно интервью. На Маттео набросил, а вот то, что Метелкина с Берулавой с кучей ошибок обошли его пару промолчал. Двойные стандарты.
+7
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+6
Ответ Cler
А у Гуаризо с сопливой девочкой программа была?! Этот ЧЕ откровение не только для болельщиков и специалистов (а Климова с полным правом можно к ним отнести) но даже для сами «назначенных» победителей и их тренеров (вспомните лицо брата и тренера Луны на ее недокруте, который НЕ ЗАМЕТИЛИ судьи)… Европейское ФК прогнило не только с точки зрения уровня спортсменов, но и даже с позиции квалификации судей… ну или просто стало оружием совершенно глупой и бессмысленной санкционной войны
Да, у Гуаризо она как раз была. Был образ, был сюжет. Лучше расскажите, о чем была программа у венгров?
+6
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Пара абсолютно бесцветная, но это вполне поправимо, если не игнорировать хореографию, презентацию и выбор музыки. Их выступления не запоминаются совершенно, как будто и не видел.
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А я полностью согласна с судьями. Не топово катаются ПС, и все это прекрасно видят, и судьи, и зрители. Как катаются, так им и ставят. Просто говорят, что и катание тоже важно, а не то что, раз техника высокая, то компы по умолчанию тоже высокие будут.
+7
-4
+3
Ответ Оз
Какое-то странно интервью. На Маттео набросил, а вот то, что Метелкина с Берулавой с кучей ошибок обошли его пару промолчал. Двойные стандарты.
"Не принижаю Маттео, но он должен быть ниже". Логика вышла из чата.
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Ответ Anneta28
Вчера Мозер вам все рассказала, над чем надо работать. Если объективно - программы там не было, были элементы. За это всегда ругали Трусову, в этом сезоне ругали Дикиджи. Но они и не были первыми. А тут вдруг все решили, что это первое место. Нет, это не первое место, ребята.
А у Гуаризо с сопливой девочкой программа была?! Этот ЧЕ откровение не только для болельщиков и специалистов (а Климова с полным правом можно к ним отнести) но даже для сами «назначенных» победителей и их тренеров (вспомните лицо брата и тренера Луны на ее недокруте, который НЕ ЗАМЕТИЛИ судьи)… Европейское ФК прогнило не только с точки зрения уровня спортсменов, но и даже с позиции квалификации судей… ну или просто стало оружием совершенно глупой и бессмысленной санкционной войны
+10
-7
+3
Что-то уже как некоторые представители чернокожих и меньшинств в США: если что-то не по твоему - начинай орать про дискриминацию, авось испугаются, начнут задабривать и тебе что-нибудь да перепадет.
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Обычно молчаливый Федор Климов такое выдал. Прям ощущается, как он сгорел.
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Нормальное было судейство, плюс-минус как и везде. Всегда кого-то поддерживают чуть больше, но если пара была бы на голову сильнее соперников, это не помешало бы занять высокое место.
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Если уж мы на внутренних соревнованиях критикуем судей, то уж на чужих самое то.
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+1
Ответ Cler
А у Гуаризо с сопливой девочкой программа была?! Этот ЧЕ откровение не только для болельщиков и специалистов (а Климова с полным правом можно к ним отнести) но даже для сами «назначенных» победителей и их тренеров (вспомните лицо брата и тренера Луны на ее недокруте, который НЕ ЗАМЕТИЛИ судьи)… Европейское ФК прогнило не только с точки зрения уровня спортсменов, но и даже с позиции квалификации судей… ну или просто стало оружием совершенно глупой и бессмысленной санкционной войны
У Гуаризе линии шикарные, и хореоподготовка видна, а Лукреция яркая и в образ хорошо вошла. И вообще их пара харизматичная со своим лицом.
И что же Климов не возмутился, что у Метелкиной с падением и ошибками компы выше, чем у его пары. Настю Метелкину что-то не дискриминируют. Так что у Климова двойные стандарты какие-то.
+3
-2
+1
Ответ Cler
А у Гуаризо с сопливой девочкой программа была?! Этот ЧЕ откровение не только для болельщиков и специалистов (а Климова с полным правом можно к ним отнести) но даже для сами «назначенных» победителей и их тренеров (вспомните лицо брата и тренера Луны на ее недокруте, который НЕ ЗАМЕТИЛИ судьи)… Европейское ФК прогнило не только с точки зрения уровня спортсменов, но и даже с позиции квалификации судей… ну или просто стало оружием совершенно глупой и бессмысленной санкционной войны
судьи это ЗАМЕТИЛИ. В протоколе у Луны стоит Q на том прыжке, о котором вы говорите
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Ответ vm68
А где вы видели, чтобы за театральные постановки выставляли спортивные оценки? Все уши прожужжали, что фигурное катание - это искусство. Но разве искусство можно оценивать? Наверное, все судьи в фигурном катании прекрасно разбираются в искусстве. Смешно.
Почитайте правила, за что выставляется вторая оценка.
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Ответ Евгений Брындин
судьи это ЗАМЕТИЛИ. В протоколе у Луны стоит Q на том прыжке, о котором вы говорите
А должны стоять две галки - на лутце (с плоского ребра, за что наших всегда гнобили болельщики) и на тулупе.
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Ответ vm68
За образ, за сюжет, я уже понял.
Читайте внимательнее.
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Какое первое место? О чем из постановка? Подставь любую другую музыку, ничего не изменится. Эмоций нет, то растерянно смотрят друг на друга, то куда-то в сторону косятся. Изредка улыбка. От элемента к элементу с неуверенными заходами. Чтобы выигрывать с такой презентацией, нужно ультра си делать.
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Ответ Kareglazaya
Нормальное было судейство, плюс-минус как и везде. Всегда кого-то поддерживают чуть больше, но если пара была бы на голову сильнее соперников, это не помешало бы занять высокое место.
Как в парах можно быть "на голову сильнее", как все плюс-минус одно и то же делают? Если в женской одиночке можно выделиться наличием ультра-си (что и базу серьезно повышает), то в парах это практически исключено - все определяют goe и компоненты, то есть довольно абстрактные, трудно определимые величины.
+2
-2
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