Маттео Гуаризе: «Победа на чемпионате Европы была очередным шагом вперед, моей целью. Как только я достигаю цели, я ее меняю»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии Николь Делла Моника пары Маттео Гуаризе Лукреция Беккари Фигурное катание

Итальянский фигурист Маттео Гуаризе высказался о победе на чемпионате Европы.

До перехода в фигурное катание Гуаризе становился чемпионом мира в катании на роликовых коньках.

«Я ушел (из катания на роликах) в 2008-м – так что помогите посчитать, сколько лет прошло с тех пор. Фигурное катание для меня – это просто катание. На роликах, на льду – это все еще катание, это моя жизнь.

Я не хочу искать различия между дисциплинами, потому что для меня это ежедневный подход к тренировкам. Я не хочу искать различия между моими предыдущими партнершами – Сарой Венеруччи (Гуаризе катался с ней на роликах), Николь Делла Моникой и Лукрецией Беккари. Это просто эволюция.

Может быть, мир катания на роликах – это другой мир. Потому что там нет России, Китая, но там есть Испания, Португалия, Аргентина – страны, которые сложно найти в фигурном катании.

Но я бы сказал, что каждый момент (в спорте) дал мне что-то, сделал меня тем человеком, которым я являюсь сейчас. Мне нравятся такие вызовы – мне нравится начать заново с Лукрецией, нравится сравнивать себя с другими. Потому что мне приходится заставлять себя сделать шаг вперед. Это трудно, но я в этом нуждаюсь, я хочу этого.

На данный момент это (победа на Евро) было очередным шагом, моей целью. Как только я достигаю цели, я ее меняю. Я хотел на Олимпийские игры – и я там побывал, а теперь я хочу большего.

На правильном пути я или нет – я наслаждаюсь своей жизнью каждый день. Рядом любимая жена, друзья и кошка. Я очень счастлив, просыпаюсь с улыбкой каждый день», – передает слова Гуаризе корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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6 комментариев
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Отличный путь в спорте у Маттео, есть своя история. Рада за него. Он заслуживает уважения.
А Лукреция приняла правильное решение, перейдя в парное. Из неперспективных одиночниц в Чемпионки Европы в парном за полтора года. Как у парницы у нее отлично получается. Интересно, после олимпиады в Милане, она продолжит с другим партнером? Всё таки Маттео наверное закончит, а Лукреция совсем молодая.
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Дольче вита с кошкой. Выбор темы произвольной по мюзиклу был не случаен.
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конечно, уровень у них не как у наших, НО.... Матео вызывает чувство огромного восхищения и уважения. В 35 лет не то что не заканчивает, а в самом расцвете и ставит новые задачи. Вот в этом аспекте нашим нужно поучиться, а то взяли моду, выиграв пару медалей, в шоу сбегать))
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Майя, спасибо большое, столько нового интересного узнаю, не только банальные цифры, места и прочее спортивные показатели, но и мысли, чувства, отношение к жизни людей, посвятивших себя фигурному катанию.
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Похоже, Маттео на правильном пути: любимое дело и семья, которые позволяют наслаждаться жизнью каждый день.
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