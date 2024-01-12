«Прочитал с утра анекдот, но ничего не понял. 199,19. Что бы это значило?» Галлямов опубликовал пост с баллами чемпионов Европы

Александр Галлямов сравнил с анекдотом баллы чемпионов Европы в парном катании.

Накануне итальянская пара Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе выиграла чемпионат Европы в Каунасе, набрав 199,19 балла. Россияне не участвовали в турнире.

«Прочитал с утра анекдот, но ничего не понял. 199,19. Что бы это значило?» – написал Галлямов в телеграм-канале.

В декабре Галлямов в паре с Анастасией Мишиной выиграл чемпионат России. Они получили 244,85 балла.