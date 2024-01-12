«Прочитал с утра анекдот, но ничего не понял. 199,19. Что бы это значило?» Галлямов опубликовал пост с баллами чемпионов Европы

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии пары Маттео Гуаризе Анастасия Мишина Александр Галлямов Лукреция Беккари Фигурное катание

Александр Галлямов сравнил с анекдотом баллы чемпионов Европы в парном катании.

Накануне итальянская пара Лукреция БеккариМаттео Гуаризе выиграла чемпионат Европы в Каунасе, набрав 199,19 балла. Россияне не участвовали в турнире.

«Прочитал с утра анекдот, но ничего не понял. 199,19. Что бы это значило?» – написал Галлямов в телеграм-канале.

В декабре Галлямов в паре с Анастасией Мишиной выиграл чемпионат России. Они получили 244,85 балла.

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша понял, что в образе пай-мальчика набирает 15 комментариев, а в образе гангстера - 128, и сделал выбор))
+38
-2
+36
Кто-то читает анекдоты, а кто-то выигрывает ЧЕ.
+45
-10
+35
Ой )
Кажется с чувством юмора у Галлямова так же как с рэпом 😂
+33
-1
+32
Нельзя так, где там Тамара Николаевна, ау!
Срочно вправьте товарищу мозги.
Шуточки с котами и прочий невинный (хоть и безвкусный) бред - это одно, а открытое неуважение к соперникам, тем более в публичном пространстве - это совсем другое!
Ладно мы тут, на форуме, зубоскалим об уровне европейских пар.. Но это же его коллеги, в конце концов какой-то элементарный профессионализм должен присутствовать, тем более у ученика Москвиной.

Всегда отмечалось, что в отличие от Дюамель, Чжоу и прочих, наши спортсмены НИКОГДА не позволяют себе плохо отзываться о своих коллегах. И вот пожалуйста..
+28
-3
+25
Ответ Oleandra
Ой, не хвастайся своими домашними грибами.
ну посмотрите, сколько у них было на Олимпиаде - 237 - это все равно явно больше 199.
+21
-3
+18
Галлямов стал какой-то открыто хамоватый и неприятный..(
+19
-4
+15
Саша кмк совершенно зря встал на скользкую дорожку комментирования событий в своем виде спорта - не надо этого делать (пока ты действующий спортсмен). Поздравь итальянцев или промолчи
+14
-2
+12
Ой, не хвастайся своими домашними грибами.
+23
-13
+10
Мда, Саша в последние месяцы творит дичь, все меньше уважения к нему. Хайп любой ценой.
Настюшу очень люблю и, к сожалению, сейчас за пару болею только благодаря ей.
+13
-4
+9
Зато Козловского вдоль и поперек парафинили за очередь. Сашу Бойкову живьем сожрали за реакцию на чемпионате. А этот малец че? Неприкасаемый?
+14
-6
+8
Ответ Kontiolahti
Нельзя так, где там Тамара Николаевна, ау! Срочно вправьте товарищу мозги. Шуточки с котами и прочий невинный (хоть и безвкусный) бред - это одно, а открытое неуважение к соперникам, тем более в публичном пространстве - это совсем другое! Ладно мы тут, на форуме, зубоскалим об уровне европейских пар.. Но это же его коллеги, в конце концов какой-то элементарный профессионализм должен присутствовать, тем более у ученика Москвиной. Всегда отмечалось, что в отличие от Дюамель, Чжоу и прочих, наши спортсмены НИКОГДА не позволяют себе плохо отзываться о своих коллегах. И вот пожалуйста..
зазвездился :(
+9
-2
+7
Ответ мистер бин
У них слава и титулы, а у тебя колхоз.
У Галлямова тоже титулы есть.
+9
-2
+7
Ответ Artemon1302
Саша понял, что в образе пай-мальчика набирает 15 комментариев, а в образе гангстера - 128, и сделал выбор))
Где можно глянуть на Галлямова-гангстера? Даже представить не могу этого розовощекого мальчика в подобном жанре 😂
+9
-2
+7
Саша забыл, что лед скользкий.
А если сам наберет меньше 200, что потом скажет
Смеяться над оценками соперников - ну это откровенное хамство
+10
-3
+7
Какой же глупый и не приятный он оказался. А как хорошо молчал.
+10
-4
+6
Короче ждем когда Саша получит за свои высказывания как Дима
И может тоже поймет что иногда нужно молчать
+11
-5
+6
Некрасиво. Они ЧЕ и этот титул с ними навсегда, а сколько у них баллов никто и не вспомнит через полгодика
+11
-6
+5
Мда уж. Некрасиво Саша ведёт себя, не этично.
Вообще в последнее время какой-то дешёвый хайп для привлечения к себе внимания использует.
+10
-6
+4
Европа дорвалась до медалей. Предлагаю на всех медалях делать надпись "без россиян". Они же кичатся своей честностью.
+8
-4
+4
Анекдот, конечно. Но жизненный ...А за Маттео в любом случае радостно. Воля к победе во всех обстоятельствах.
+3
-1
+2
У них слава и титулы, а у тебя колхоз.
+8
-6
+2
Ответ мистер бин
У них слава и титулы, а у тебя колхоз.
Колхозом вы называете чемпионат мира, который Галлямов и Мишина выигрывали?
+2
0
+2
Ответ imaxim
Зато они чемпионы Европы, пусть и липовые, а ты победитель первенства бани. Только комментарии и осталось строчить
А Вы баню где увидели? Через что смотрели?
+4
-2
+2
Саша прошел какие-то курсы по "медийности"? такой явный бред начался от него)
+2
0
+2
Ответ Arita1
Какой же глупый и не приятный он оказался. А как хорошо молчал.
Молчание -- золото, не для нынешнего времени, когда есть интернет, хайп, хейт и всё, что с этим связанно для дешёвой популярности.
+2
0
+2
Таким как он, полезней молчать, чтобы никто не заметил гнильцу внутри, но обычно такие персонажи не могут держать её в себе и лезут в медийность, чтобы её излить на всю страну.
+6
-4
+2
Галлямов со своими комментариями и высказываниями сам становится ходячим и говорящим анекдотом...
+1
0
+1
Зачем пользователь Emma Dunn мне что-то пишет, если она ограничивает возможность ответа?
+1
0
+1
Ответ Oleandra
Ой, не хвастайся своими домашними грибами.
У него есть отличные оценки за ЧМ и Олимпиаду, можете полюбоваться
+1
0
+1
Ответ Ливия
Мда, Саша в последние месяцы творит дичь, все меньше уважения к нему. Хайп любой ценой. Настюшу очень люблю и, к сожалению, сейчас за пару болею только благодаря ей.
Никакой дичи он не творит, ведет отлично свой канал в телеге, устраивает викторины. Лишь бы прикопаться к человеку.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий