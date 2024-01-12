«Прочитал с утра анекдот, но ничего не понял. 199,19. Что бы это значило?» Галлямов опубликовал пост с баллами чемпионов Европы
Александр Галлямов сравнил с анекдотом баллы чемпионов Европы в парном катании.
Накануне итальянская пара Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе выиграла чемпионат Европы в Каунасе, набрав 199,19 балла. Россияне не участвовали в турнире.
«Прочитал с утра анекдот, но ничего не понял. 199,19. Что бы это значило?» – написал Галлямов в телеграм-канале.
В декабре Галлямов в паре с Анастасией Мишиной выиграл чемпионат России. Они получили 244,85 балла.
Кажется с чувством юмора у Галлямова так же как с рэпом 😂
Срочно вправьте товарищу мозги.
Шуточки с котами и прочий невинный (хоть и безвкусный) бред - это одно, а открытое неуважение к соперникам, тем более в публичном пространстве - это совсем другое!
Ладно мы тут, на форуме, зубоскалим об уровне европейских пар.. Но это же его коллеги, в конце концов какой-то элементарный профессионализм должен присутствовать, тем более у ученика Москвиной.
Всегда отмечалось, что в отличие от Дюамель, Чжоу и прочих, наши спортсмены НИКОГДА не позволяют себе плохо отзываться о своих коллегах. И вот пожалуйста..
Настюшу очень люблю и, к сожалению, сейчас за пару болею только благодаря ей.
А если сам наберет меньше 200, что потом скажет
Смеяться над оценками соперников - ну это откровенное хамство
И может тоже поймет что иногда нужно молчать
Вообще в последнее время какой-то дешёвый хайп для привлечения к себе внимания использует.