Павлова и Святченко о четвертом месте на ЧЕ: «Наша мотивация падает каждый раз, когда мы получаем такие баллы. Мы сделали все возможное»
Мария Павлова и Алексей Святченко заявили, что теряют мотивацию из-за оценок.
Венгерская пара заняла на чемпионате Европы-2024 четвертое место.
«Наша мотивация падает каждый раз, когда мы получаем такие баллы. Мы сделали все возможное.
Это наш второй год вместе, и мы все равно продолжаем получать такие оценки, несмотря на то, что прилагаем все усилия.
Возможно, наш тренер сможет поговорить с судьями после соревнований и получить объяснения», – сказали фигуристы.
Судейские фокусы на фигурном Евро: Хендрикс обалдела от высоких оценок, а вот Губанову не пощадили
Судейство отстой.