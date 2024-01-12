Павлова и Святченко о четвертом месте на ЧЕ: «Наша мотивация падает каждый раз, когда мы получаем такие баллы. Мы сделали все возможное»

Мария Павлова и Алексей Святченко заявили, что теряют мотивацию из-за оценок.

Венгерская пара заняла на чемпионате Европы-2024 четвертое место.

«Наша мотивация падает каждый раз, когда мы получаем такие баллы. Мы сделали все возможное.

Это наш второй год вместе, и мы все равно продолжаем получать такие оценки, несмотря на то, что прилагаем все усилия.

Возможно, наш тренер сможет поговорить с судьями после соревнований и получить объяснения», – сказали фигуристы.

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