Павлова и Святченко о четвертом месте на ЧЕ: «Наша мотивация падает каждый раз, когда мы получаем такие баллы. Мы сделали все возможное»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Венгрии пары Алексей Святченко Мария Павлова Фигурное катание

Мария Павлова и Алексей Святченко заявили, что теряют мотивацию из-за оценок.

Венгерская пара заняла на чемпионате Европы-2024 четвертое место.

«Наша мотивация падает каждый раз, когда мы получаем такие баллы. Мы сделали все возможное.

Это наш второй год вместе, и мы все равно продолжаем получать такие оценки, несмотря на то, что прилагаем все усилия.

Возможно, наш тренер сможет поговорить с судьями после соревнований и получить объяснения», – сказали фигуристы.

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6 комментариев
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Ребята однозначно были молодцы, подкрут хорош.
Судейство отстой.
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Ответ missis-Zima
Посмотрим сегодня,какое место Эгадзе займет.От 4-го его тренер счастлива бы была.Трясла бы как грушу Нику.
конкуренция в МО куда жёстче, чем в парах.. так что, несравнимо.
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-1
+2
Это было показательное избиение всех причастных. Ничего личного от судей, просто политика.
+4
-3
+1
А кто из тройки должен был уступить им? Может по баллам им и не додали, но по местам расставили правильно.
+1
0
+1
Ответ Oleandra
Савина, как тренера, явно переоценили.
Посмотрим сегодня,какое место Эгадзе займет.От 4-го его тренер счастлива бы была.Трясла бы как грушу Нику.
+3
-3
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