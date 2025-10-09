  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Синицына о четверных: «Все зависит только от физической формы, от мышечной массы. Когда я в отличной форме — я готова к этому прыжку»
Синицына о четверных: «Все зависит только от физической формы, от мышечной массы. Когда я в отличной форме — я готова к этому прыжку»

Синицына заявила, что хотела бы исполнить четверной прыжок на соревнованиях.

— Конечно, все тренируется. Расскажу историю: перед тем как заболела, откатывала произвольную. У нас на каток приезжал методист Александра, Светлана Владимировна Панова с ней разговаривала. Я подъезжаю, она меня хвалит — говорит: «Молодец». Александра спрашивает: «Ксюша, я впервые услышал от твоего тренера слово «молодец». Что ты такого сделала?» Светлана Владимировна отвечает: «Человек форму набирает, сейчас стабильно катаем». Она порадовалась, и я очень воодушевилась этим.

Я иду, прыгаю тройные тулупы, потом решаю попробовать четверной… и с первой попытки делаю, на выезд, идеально. Я такая еду к Александре: «Ты видела это?!» Та говорит: «Я это видела». Я отвечаю: «Саша, ты, возможно, единственный человек, который это видел!»

В общем, все зависит только от физической формы, от мышечной массы. Когда я в отличной форме — я готова к этому прыжку.

— Допустим, чемпионат России. Отличная форма, понимание, что места не так важны. Рискнула бы?

— Если прыжок идет хорошо, если есть уверенность и силы — да, попробовала бы, хочется показать его людям, — сказала Ксения Синицына. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
женское катание
logoКсения Синицына
logoсборная России
