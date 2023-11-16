Татьяна Тарасова: «Работу спортсменов в Госдуме мы не чувствуем. Вопрос к ним, почему мы этого не ощущаем»

Татьяна Тарасова заявила, что не чувствует работу спортсменов в Госдуме.

«Почему я никогда не работала и не шла в Госдуму? Мне нечего там делать. Я не тот человек, который должен там сидеть, мне нужно работать в своей профессии. Что касается деятельности спортсменов в ней, то их работы мы не чувствуем. Кстати, это к ним вопрос, почему мы этого не ощущаем.

Не каждый человек может пойти работать туда, нужно иметь желание работать на государство. Польза человека заключается в том, в чем он силен и любит делать. Я люблю тренерскую и преподавательскую работу, а кто-то – сидеть в Госдуме.

Но итог один: наши спортсмены и олимпийские чемпионы живут скудно и никакими благами не пользуются. Спорт – большой труд», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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