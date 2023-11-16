Татьяна Тарасова: «Работу спортсменов в Госдуме мы не чувствуем. Вопрос к ним, почему мы этого не ощущаем»

Теги Татьяна Тарасова Государственная дума Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что не чувствует работу спортсменов в Госдуме.

«Почему я никогда не работала и не шла в Госдуму? Мне нечего там делать. Я не тот человек, который должен там сидеть, мне нужно работать в своей профессии. Что касается деятельности спортсменов в ней, то их работы мы не чувствуем. Кстати, это к ним вопрос, почему мы этого не ощущаем.

Не каждый человек может пойти работать туда, нужно иметь желание работать на государство. Польза человека заключается в том, в чем он силен и любит делать. Я люблю тренерскую и преподавательскую работу, а кто-то – сидеть в Госдуме.

Но итог один: наши спортсмены и олимпийские чемпионы живут скудно и никакими благами не пользуются. Спорт – большой труд», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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18 комментариев

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Melnikov1968
Я тоже не чувствую работу Журовой, Валуева, Родниной. Они умело завуалировали свои функции. Пользы для народа от них ноль.
+14
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Дмитрий Турецкий
Ответ Melnikov1968
Я тоже не чувствую работу Журовой, Валуева, Родниной. Они умело завуалировали свои функции. Пользы для народа от них ноль.
если бы. от них больше вреда
+12
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+12
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Роман
большая часть граждан РФ тоже не чувствуют работу Госдумы, если только проводится плотная работа с отрицательными показателями
+7
0
+7
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Skotinas
Очень ёмкий вопрос)
+3
0
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Melnikov1968
Ответ Дмитрий Турецкий
если бы. от них больше вреда
Да, пожалуй вреда больше. Значит минус, а не ноль.
+3
0
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RusVector
Как не ощущаем? Вон, зарплату себе проиндексировали с начала следующего года! И пенсии прибавили (опять себе)! А что там челядь эта думает (включая Тарасову) им и дела нет!
+1
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Сергей
Ай, красавица! Долго так то прикидывалась, а тут вон оно что.
+1
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Сергей
Дочитал до конца и разочаровался
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Инна1945
Правильно, Татьяна Анатольевна. Так их. Зато мы очень хорошо чувствуем их работу. Порой, я бы даже сказала, офигеваем...
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justbored
Ответ justbored
Профессиональные спортсмены и особенно олимпийские чемпионы, безусловно, самая обделённая вниманием властей социальная прослойка. Соболя из советских сундуков извлекать приходится, а ордена? - у ТАТ всего семь - на улицу выйти не в чем!
*так и не понял чего потенциально оскорбительного написал.
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Gun[o|o]ner
Ответ Melnikov1968
Я тоже не чувствую работу Журовой, Валуева, Родниной. Они умело завуалировали свои функции. Пользы для народа от них ноль.
"Правительство на другой планете живёт, родной..." (с) х/ф Кин-Дза-Дза
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Костя Кот
а вредительство чувствуете? а оно есть
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KMR
Третьяк катки наныл. А вот почему ее ученица только языком работает тут вопрос к учителю
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Дружба11
Потому то нечего спортсменам,которые тренировали не интеллект а мышцы там делать, у спортсменов выхолощенная реакция подчиняться-всю спорт.жизнь-по инструкциям тренера, в гос.д. юристы должны быть, экономисты и предприниматели, но не спортсмены.
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Mukunku 64
наши спортсмены и олимпийские чемпионы живут скудно и никакими благами не пользуются
Доход экс-депутата Госдумы и бывшей спортсменки Алины Кабаевой в 2018 году составил более 785 миллионов рублей.

Как пишет The Insider со ссылкой на слитую в публичный доступ базу Федеральной налоговой службы. Такую сумму Кабаева заработала на посту главы совета директоров Национальной медиа группы (НМГ) близкого к Владимиру Путину бизнесмена Юрия Ковальчука, экс-партнёра президента по кооперативу «Озеро». В 2014 году Кабаева перешла на эту должность из Госдумы, где зарабатывала примерно 10 миллионов рублей в год. Официально НМГ не раскрывает зарплату своего совета директоров, поэтому неясно, на сколько регулярно экс-депутат получает такие выплаты. Издание указывает, что топ-менеджеры «Роснефти» и «Газпрома» зарабатывают в несколько раз меньше Кабаевой. Кроме того, НМГ принадлежат акции телеканалов и газет, которые получают субсидии из госбюджета — то есть отчасти НМГ распоряжается деньгами налогоплательщиков. «Необъяснимая щедрость успешных людей» Ближайшее окружение бывшей гимнастки также постоянно сталкивается с «необъяснимой щедростью разных успешных людей», указывает The Insider. Например, сестра Кабаевой с 2010 года владеет компанией «Резерв-М», которая перешла к ней от структуры, связанной с семьёй министра промышленности Дениса Мантурова и сыном главы госкорпорации «Ростех» Станиславом Чемезовым..
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justbored
Профессиональные спортсмены и особенно олимпийские чемпионы, безусловно, самая обделённая вниманием властей социальная прослойка. Соболя из советских сундуков извлекать приходится, а ордена? - у ТАТ всего семь - на улицу выйти не в чем!
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Natalia Solomakha
"Я не слышу хруста безе" 🤣😜
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