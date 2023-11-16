Татьяна Тарасова: «Работу спортсменов в Госдуме мы не чувствуем. Вопрос к ним, почему мы этого не ощущаем»
Татьяна Тарасова заявила, что не чувствует работу спортсменов в Госдуме.
«Почему я никогда не работала и не шла в Госдуму? Мне нечего там делать. Я не тот человек, который должен там сидеть, мне нужно работать в своей профессии. Что касается деятельности спортсменов в ней, то их работы мы не чувствуем. Кстати, это к ним вопрос, почему мы этого не ощущаем.
Не каждый человек может пойти работать туда, нужно иметь желание работать на государство. Польза человека заключается в том, в чем он силен и любит делать. Я люблю тренерскую и преподавательскую работу, а кто-то – сидеть в Госдуме.
Но итог один: наши спортсмены и олимпийские чемпионы живут скудно и никакими благами не пользуются. Спорт – большой труд», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
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Доход экс-депутата Госдумы и бывшей спортсменки Алины Кабаевой в 2018 году составил более 785 миллионов рублей.
Как пишет The Insider со ссылкой на слитую в публичный доступ базу Федеральной налоговой службы. Такую сумму Кабаева заработала на посту главы совета директоров Национальной медиа группы (НМГ) близкого к Владимиру Путину бизнесмена Юрия Ковальчука, экс-партнёра президента по кооперативу «Озеро». В 2014 году Кабаева перешла на эту должность из Госдумы, где зарабатывала примерно 10 миллионов рублей в год. Официально НМГ не раскрывает зарплату своего совета директоров, поэтому неясно, на сколько регулярно экс-депутат получает такие выплаты. Издание указывает, что топ-менеджеры «Роснефти» и «Газпрома» зарабатывают в несколько раз меньше Кабаевой. Кроме того, НМГ принадлежат акции телеканалов и газет, которые получают субсидии из госбюджета — то есть отчасти НМГ распоряжается деньгами налогоплательщиков. «Необъяснимая щедрость успешных людей» Ближайшее окружение бывшей гимнастки также постоянно сталкивается с «необъяснимой щедростью разных успешных людей», указывает The Insider. Например, сестра Кабаевой с 2010 года владеет компанией «Резерв-М», которая перешла к ней от структуры, связанной с семьёй министра промышленности Дениса Мантурова и сыном главы госкорпорации «Ростех» Станиславом Чемезовым..