Ксения Синицына высказалась о победе и призовых на чемпионате Москвы.

«С конца прошлого сезона очень хотела сделать веселую произвольную — чтобы зрители кайфовали. Чтобы шел обмен энергией, и были только приливы позитивных эмоций.

Очень хотела стать чемпионкой Москвы — все-таки это статус. Никогда раньше не занимала первое место именно на Москве. Это очень солидно, и для меня важно — как начало сезона. Хороший старт, такой небольшой разбег перед этапами Гран-при.

Летом была проделана большая работа. Хочется просто получать удовольствие от выступлений, делиться энергией со зрителями, возможно даже вдохновлять их.

Не хочу думать о местах, потому что, когда зацикливаешься на этом — чаще всего получается плохо. Главное — не завышать ожидания, просто делать то, что умеешь, спокойно, без лишнего давления. Не строить излишних надежд, а просто быть собой», — сказала Синицына.

«Удивилась, что были призовые. Спасибо спонсорам, очень приятно. Вообще не ожидала, нам обычно толстовки давали, грамоты какие-нибудь. Появилась мотивация заниматься усерднее», — цитирует Синицыну Sport24.

Денежный приз за первое место составил 120 тысяч рублей, за второе — 80, за третье — 50.