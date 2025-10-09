  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Косторная о паре Коробейниковой и Куницы: «За два месяца они проделали хорошую работу, учитывая, что тренировались не каждый день»
3

Косторная о паре Коробейниковой и Куницы: «За два месяца они проделали хорошую работу, учитывая, что тренировались не каждый день»

Косторная оценила выступление Коробейникова и Куницы на чемпионате Москвы.

В конце сентября Алена Косторная родила сына. Ее муж и партнер Георгий Куница в этом сезоне будет выступать с Анастасией Коробейниковой. 

7-8 октября они приняли участие в чемпионате Москвы, где заняли шестое место. 

— Еще с прошлого сезона говорила Гоше, что нужно выходить, выступать, потому что соревновательный навык быстро забывается. И я очень хотела, чтобы Гоша продолжал выступать, потому что по факту ограничения были только у меня — физически.

— Больше переживаешь, когда сама катаешься или когда смотришь на Гошу?

— Конечно, когда катаемся вдвоем, все максимально под контролем — мы оба знаем, чего ожидать друг от друга. А тут стоишь, смотришь… и хочется помочь, но чем? Ничего ведь не сделаешь.

— Ты участвовала в выборе партнерши? Как это происходило?

— Нам нужна была девочка, которая подходит под определенные параметры: рост, опыт катания в паре, минимальные навыки и чтобы возраст совпадал. Девочек много, но именно по возрасту — огромная проблема.

Настя оказалась единственной подходящей. За два месяца проделали хорошую работу, учитывая, что тренировались не каждый день. В целом сегодня было очень неплохо. Конечно, падать с вращения было необязательно, но, как получилось, так получилось. Главное — они вышли и выступили. Молодцы.

— Какие планы у Гоши с Настей? Много ли соревнований впереди?

— Не знаю, все зависит от ребят. Я за любой движ. И я, и тренеры хотим, чтобы они как можно больше выступали. Для Гоши — это возможность показать себя как хорошего партнера и набраться опыта, а для Насти — покататься в паре и получить разряд.

— Поедешь с ними в Питер на мемориал Панин-Коломенкина?

— Да, поеду. В целом я везде с ними езжу — частично участвую в тренировочном процессе, — сказала Косторная. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoАлена Косторная
Георгий Куница
logoсборная России
пары
Анастасия Коробейникова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алена Косторная: «Когда ребенка мне показали, я лежу и думаю: «Господи, это что?» Он такой синий, отекший весь. Я вроде была рада, но он такой страшненький был»
60сегодня, 15:31
Косторная только родила – и уже на катке: рядом с мужем и его новой партнершей
37сегодня, 15:29
Алена Косторная: «Постепенно возвращаюсь к полноценным тренировкам – планирую начать активные занятия после 12 числа»
36сегодня, 07:20
Главные новости
Татьяна Тарасова: «На фигурном катании всегда полные залы. А вы давно на футбольном матче видели полный стадион?»
1625 минут назад
Синицына о четверных: «Все зависит только от физической формы, от мышечной массы. Когда я в отличной форме — я готова к этому прыжку»
131 минуту назад
Ксения Синицына: «Очень хотела стать чемпионкой Москвы — все-таки это статус. Удивилась, что были призовые»
36 минут назад
Дзепка, Сарновская, Лазарев, Колесников, Ковязина и Мохов, Пестова и Лагутов выступят на первом этапе Гран-при России среди юниоров
1сегодня, 20:39
Trialeti Trophy. Браун, Егадзе, Ямамото, Литвинцев, Селевко представят короткие программы
сегодня, 19:59
Trialeti Trophy. Дэвис и Смолкин, Демужо и Ле Мерсье, Беккер и Эрнандес покажут ритм-танцы
сегодня, 19:56
Trialeti Trophy. Губанова, Хэ Ин Ли, Гутманн, Пеццетта, Ватанабе представят короткие программы
1сегодня, 19:42
Мемориал Панина. КМС. Петрова, Сарычева, Сарафанова, Шарапова, Лисс, Юрова, Диана Мильто представят короткие программы
3сегодня, 18:42
Чемпионка Европы Петрыкина взяла перерыв в соревнованиях
4сегодня, 17:59
Мухортова о двух стартах подряд: «Мы же делаем на тренировке эти прокаты. Почему бы не выступить при зрителях в соревновательной атмосфере?»
5сегодня, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Тихонова и Лысов выйдут на лед с ритм-танцами
1сегодня, 19:26
Мемориал Панина. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут короткие программы
сегодня, 19:05
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
сегодня, 06:05
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14