Косторная о паре Коробейниковой и Куницы: «За два месяца они проделали хорошую работу, учитывая, что тренировались не каждый день»

Косторная оценила выступление Коробейникова и Куницы на чемпионате Москвы.

В конце сентября Алена Косторная родила сына. Ее муж и партнер Георгий Куница в этом сезоне будет выступать с Анастасией Коробейниковой.

7-8 октября они приняли участие в чемпионате Москвы, где заняли шестое место.

— Еще с прошлого сезона говорила Гоше, что нужно выходить, выступать, потому что соревновательный навык быстро забывается. И я очень хотела, чтобы Гоша продолжал выступать, потому что по факту ограничения были только у меня — физически.

— Больше переживаешь, когда сама катаешься или когда смотришь на Гошу?

— Конечно, когда катаемся вдвоем, все максимально под контролем — мы оба знаем, чего ожидать друг от друга. А тут стоишь, смотришь… и хочется помочь, но чем? Ничего ведь не сделаешь.

— Ты участвовала в выборе партнерши? Как это происходило?

— Нам нужна была девочка, которая подходит под определенные параметры: рост, опыт катания в паре, минимальные навыки и чтобы возраст совпадал. Девочек много, но именно по возрасту — огромная проблема.

Настя оказалась единственной подходящей. За два месяца проделали хорошую работу, учитывая, что тренировались не каждый день. В целом сегодня было очень неплохо. Конечно, падать с вращения было необязательно, но, как получилось, так получилось. Главное — они вышли и выступили. Молодцы.

— Какие планы у Гоши с Настей? Много ли соревнований впереди?

— Не знаю, все зависит от ребят. Я за любой движ. И я, и тренеры хотим, чтобы они как можно больше выступали. Для Гоши — это возможность показать себя как хорошего партнера и набраться опыта, а для Насти — покататься в паре и получить разряд.

— Поедешь с ними в Питер на мемориал Панин-Коломенкина?

— Да, поеду. В целом я везде с ними езжу — частично участвую в тренировочном процессе, — сказала Косторная.