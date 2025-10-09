Татьяна Тарасова: «На фигурном катании всегда полные залы. А вы давно на футбольном матче видели полный стадион?»

Татьяна Тарасова сравнила популярность футбола и фигурного катания в России.

«Футбол среди телезрителей популярнее, чем фигурное катание? Возможно, разница между этими видами из-за того, что за фигуркой мужчины особо не следят. На футбол же наоборот ходят все, и я не вижу в этом никакой проблемы.

У нас на соревнованиях ведь всегда полные залы. А вы давно на футбольном матче видели полный стадион? Да, у нас дворцы на 5-10 тысяч, но если делать огромные арены, деталей на льду будет не видно. Здесь ситуация такая же, как в театре.

Меня не слишком интересует популярность футбола. Для меня фигурное катание – самый популярный вид спорта в России. На вечер памяти Александра Гришина за три дня раскупили все билеты. Четыре часа весь зал сидел и плакал, а ребята катались.

Среди наших фигуристов множество чемпионов Европы и мира, победителей Олимпийских игр. У футболистов есть кто-то такой титулованный? Только участие нас привлекать не должно», – сказала Татьяна Тарасова .