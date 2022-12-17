Татьяна Тарасова: «Коляда потерял возможность участвовать в чемпионате России, а не чемпионат потерял его. Чемпионат как был, так и есть»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат России.

Соревнования пройдут 22-25 декабря в Красноярске. Сообщалось, что Коляда не выступит там из-за обострения хронического синусита.

«Коляда потерял возможность участвовать в чемпионате России, а не чемпионат потерял его.

У него травма, у нас что, некому больше кататься кроме Коляды? Чемпионат как был, так и есть», – цитирует Тарасову Metaratings.

«Это он потеряет чемпионат России, очень жаль. Жаль, что он потеряет возможность отбираться на чемпионаты Европы и мира, хотя мы в них пока и не участвуем», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

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