Татьяна Тарасова: «Коляда потерял возможность участвовать в чемпионате России, а не чемпионат потерял его. Чемпионат как был, так и есть»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат России.
Соревнования пройдут 22-25 декабря в Красноярске. Сообщалось, что Коляда не выступит там из-за обострения хронического синусита.
«Коляда потерял возможность участвовать в чемпионате России, а не чемпионат потерял его.
У него травма, у нас что, некому больше кататься кроме Коляды? Чемпионат как был, так и есть», – цитирует Тарасову Metaratings.
«Это он потеряет чемпионат России, очень жаль. Жаль, что он потеряет возможность отбираться на чемпионаты Европы и мира, хотя мы в них пока и не участвуем», – приводит слова Тарасовой ТАСС.
Комментарии