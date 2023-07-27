«Мишин уделял Туктамышевой много внимания. Я ревновала». Доронина об уходе из группы тренера

Фигуристка Ксения Доронина рассказала о ревности к Елизавете Туктамышевой.

Доронина – двукратная чемпионка России в одиночном катании (2007, 2008). С 2002 по 2007 год она тренировалась под руководством Алексея Мишина.

– Помните эмоции от первого золота на чемпионате России?

– Оно было сюрпризом и для тренеров, и для меня. Морально я была, думаю, не готова к тому, чтобы ехать на главные старты и представлять там свою страну. Моя первая поездка на чемпионат Европы была провальная (28-е место в 2007 году – Sports.ru).

– Тогда вы и поняли, что готовы сменить тренера?

– Я была слишком молода, чтобы уметь точно понимать свои чувства и формулировать мысли. К нам в группу пришла Лиза Туктамышева, она была маленькой девочкой, но Алексей Николаевич ей уже уделял много внимания – очевидно, его чутье подсказывало ему, что из нее вырастет большая спортсменка.

Я ревновала. Ревность присутствует в любой группе, мне кажется. Мне не хватало внимания, а учитывая цели поехать на этапы Гран-при, снова хорошо выступить на чемпионате России, эта нехватка ощущалась особенно остро. Надо было что-то менять.

Анализируя это уже будучи взрослой, думаю, сказалось неумение разговаривать, делиться мыслями с тренерами, преодолевать свою обиду, которая в какие-то моменты становилась больше меня самой. Я видела только один выход из ситуации – уйти к другому тренеру.

– Могли ли мы все тогда предположить, где будет эта самая Лиза Туктамышева спустя 15 лет?

– У Профессора глаз наметан. Он уже тогда видел эти задатки чемпионки в ней. Может, у нас не сложилось еще в силу того, что девочки были для него новыми существами, со своими капризами и особенностями, с которыми не всегда понятно, как управиться. Сейчас у него уже гораздо больше опыта, – отметила Доронина.