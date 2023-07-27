«Мишин уделял Туктамышевой много внимания. Я ревновала». Доронина об уходе из группы тренера

Теги Ксения Доронина сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Алексей Мишин Гран-при чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Фигуристка Ксения Доронина рассказала о ревности к Елизавете Туктамышевой.

Доронина – двукратная чемпионка России в одиночном катании (2007, 2008). С 2002 по 2007 год она тренировалась под руководством Алексея Мишина.

– Помните эмоции от первого золота на чемпионате России?

– Оно было сюрпризом и для тренеров, и для меня. Морально я была, думаю, не готова к тому, чтобы ехать на главные старты и представлять там свою страну. Моя первая поездка на чемпионат Европы была провальная (28-е место в 2007 году – Sports.ru).

– Тогда вы и поняли, что готовы сменить тренера?

– Я была слишком молода, чтобы уметь точно понимать свои чувства и формулировать мысли. К нам в группу пришла Лиза Туктамышева, она была маленькой девочкой, но Алексей Николаевич ей уже уделял много внимания – очевидно, его чутье подсказывало ему, что из нее вырастет большая спортсменка.

Я ревновала. Ревность присутствует в любой группе, мне кажется. Мне не хватало внимания, а учитывая цели поехать на этапы Гран-при, снова хорошо выступить на чемпионате России, эта нехватка ощущалась особенно остро. Надо было что-то менять.

Анализируя это уже будучи взрослой, думаю, сказалось неумение разговаривать, делиться мыслями с тренерами, преодолевать свою обиду, которая в какие-то моменты становилась больше меня самой. Я видела только один выход из ситуации – уйти к другому тренеру.

– Могли ли мы все тогда предположить, где будет эта самая Лиза Туктамышева спустя 15 лет?

– У Профессора глаз наметан. Он уже тогда видел эти задатки чемпионки в ней. Может, у нас не сложилось еще в силу того, что девочки были для него новыми существами, со своими капризами и особенностями, с которыми не всегда понятно, как управиться. Сейчас у него уже гораздо больше опыта, – отметила Доронина.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Allbee
Так Лиза прекрасно оказывается каталась и вполне себе пластично, до Мишина, а пришла к нему уже с аксельком. Надо быть слепым чтоб этого не заметить. Другое дело фаворитизм.... Сколько поломалось карьер от этого только у Мишина?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виноградова Дарья
И все будут писать про то, что лучше, когда нет конкуренции, когда тренер всецело поглощен спортсменом.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
В любой группе есть конкуренция, и тренер всегда будет любить кого-то чуть больше, кого-то чуть меньше. Даже если вслух этого не скажет, всё равно отношение к нескольким людям не может быть абсолютно одинаковым. Это просто нужно принять как данность и спокойно тренироваться дальше.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ну как сказать, про опыт с девочками. У Мишина по сути есть Лиза, и Самодурова ещё была ЧЕ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
galik55
"У Профессора глаз наметан. Он уже тогда видел эти задатки чемпионки в ней." Что и требовалось доказать.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Помним, помним. Мишин тогда обещал миру нового Плющенко в лице Туктамышевой.
Сколько сил и чужих судеб положил на этот алтарь, но ничего не срослось.
А спортсменки были поломаны.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ Peter Varfolomeyev
Разумеется, Туктамышевой уделяли больше внимания, потому что она от природы была невероятно талантливой спортсменкой, с отличной техникой прыжка. Если в награде за лучший триксель она ещё может тягаться с Косторной, то лучший лутц в женском фигурном катании однозначно за Лизой! Честь и хвала ее детскому тренеру Веретенниковой за то, что научила ее так красиво и пролетно прыгать. Интересно, есть ли у нее сейчас кто-то такой же перспективный?
???????
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marya Y
Ответ Peter Varfolomeyev
Разумеется, Туктамышевой уделяли больше внимания, потому что она от природы была невероятно талантливой спортсменкой, с отличной техникой прыжка. Если в награде за лучший триксель она ещё может тягаться с Косторной, то лучший лутц в женском фигурном катании однозначно за Лизой! Честь и хвала ее детскому тренеру Веретенниковой за то, что научила ее так красиво и пролетно прыгать. Интересно, есть ли у нее сейчас кто-то такой же перспективный?
==Честь и хвала ее детскому тренеру Веретенниковой за то, что научила ее так красиво и пролетно прыгать. Интересно, есть ли у нее сейчас кто-то такой же перспективный?== Практически не даёт интервью. Она сейчас работает в Италии, куда переехала почти сразу после ухода от неё Туктамышевой. https://tass.ru/sport/863270?ysclid=lkl34nejll91286081 Было ещё вью примерно 2020 года, в пандемию
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий