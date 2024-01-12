Наталья Бестемьянова: «Смена гражданства – абсолютно нормальный процесс в спорте. Я с интересом смотрю чемпионат Европы»

Бестемьянова прокомментировала новость, что на ЧЕ выступают 27 фигуристов, рожденных в России.

Чемпионат Европы проходит с 10 по 14 января в литовском Каунасе. Российские фигуристы не допущены к соревнованиям.

«Смена гражданства – абсолютно нормальный процесс в спорте. Я с интересом смотрю чемпионат Европы.

Мы же никак не комментируем, когда в нашем чемпионате играют легионеры-футболисты из Южной Америки, например», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду .

27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы