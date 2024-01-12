Наталья Бестемьянова: «Смена гражданства – абсолютно нормальный процесс в спорте. Я с интересом смотрю чемпионат Европы»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Бестемьянова прокомментировала новость, что на ЧЕ выступают 27 фигуристов, рожденных в России.

Чемпионат Европы проходит с 10 по 14 января в литовском Каунасе. Российские фигуристы не допущены к соревнованиям.

«Смена гражданства – абсолютно нормальный процесс в спорте. Я с интересом смотрю чемпионат Европы.

Мы же никак не комментируем, когда в нашем чемпионате играют легионеры-футболисты из Южной Америки, например», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

27 рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы

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8 комментариев
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Наталья Филимоновна в последнее время удивляет своей адекватностью. Интересно было бы узнать причину)
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Наконец-то здравое суждение.
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Что я слышу от Филимоновны...)
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Хмм 👀
Это «жжжжжжж» неспроста)
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Лихо Филимоновна распоряжается бюджетом страны. Процесс этот нормальный, если компенсируются затраты государства на подготовку спортсменов. И даже в командных видах за легионеров, чай, денюшку платят клубам, из которых их забирают. А фк вообще индивидуальный вид. Так с какого перепуга государство должно на свои собственные средства готовить самому себе конкурентов?
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Смена гражданства - абсолютно НЕнормальный процесс даже в жизни! А уж тем более в спорте!
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Обычно принято говорить « смена спортивного гражданства « . Но она подразумевает не только выступление под чужим флагом и возможные победы , но и отказ от рос. Гр-ва , переезд в чужую страну , необходимость подстраиваться под новые правила , порядок , обычаи , смена друзей , контактов , ограниченное общение с близкими . Это ни хорошо ни плохо . Это индивидуальное решение каждого.
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