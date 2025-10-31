Мария Захарова: «Буду добавлять в программу второй четверной тулуп, а дальше – возможно, больше прыжков ультра-си»

Фигуристка Мария Захарова рассказала, какие у нее планы на спортивную карьеру.

Захарова заняла 4-е место на этапе Гран-при России в Магнитогорске. В произвольной программе 18-летняя спортсменка прыгнула четверной тулуп.

– Как быстро восстановили четверной тулуп?

– Я его восстановила достаточно быстро, но у меня потом опять случилась травма. И вот после этой травмы я долго его не пробовала, потому что боялась, что что‑то будет, и доктора тоже запрещали. Но потом достаточно быстро его восстановила, потому что если я прыжок выучу, то быстро восстанавливаю.

Были ли мысли попробовать еще какой‑нибудь прыжок (ультра-си)? Пока остановлюсь на этом, буду второй (четверной тулуп) добавлять, а там уже дальше – больше, возможно.

– Какие планы и цели для себя ставите? Как долго хотели бы кататься?

– Честно, я не задумываюсь об этом, катаюсь для себя. Когда пойму, что все, уже не горю и не хочу, то, наверное, буду забрасывать это дело. Но, конечно, не до конца. Фигурное катание всегда в сердечке, может, шоу какие-то будут. Конкретный возраст не планирую загадывать, не хочу.

– Вы участвовали в этапе Гран‑при ISU в Кошице. Соскучились ли по международным соревнованиям или пока просто по спорту? Хватает мотивации?

– Конечно, просто соскучилась по соревнованиям. Мотивации много, девочки в России очень сильные, конечно, на международной арене тоже сильные. Пока хочется посоревноваться в России, а там, может быть, откроют и будем тоже выступать (на международной арене).

По международным соревнованиям, наверное, тоже соскучилась, интересно поездить, посмотреть, хочется показать себя другой публике, – сказала Захарова.