Кира Моногарова ушла из академии «Ангелы Плющенко» и будет представлять Белгородскую область

Фигуристка Кира Моногарова покинула академию «Ангелы Плющенко».

14-летняя спортсменка перешла к Евгению Плющенко осенью 2024 года. Ранее она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

В сезоне-2024/25 Моногарова заняла 5-е место на этапе Гран-при России среди юниоров «Невский лед», 13-е место на первенстве Москвы и 7-е – на Мемориале Ирины Рабер. Она исполняла тройной аксель и четверной сальхов.

«Всем привет. Хочу рассказать, что в этом сезоне я выступаю за Белгородскую область и там же катаюсь, в «Ангелах Плющенко» я больше не тренируюсь», – написала фигуристка в телеграм-канале.