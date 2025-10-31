Кира Моногарова ушла из академии «Ангелы Плющенко» и будет представлять Белгородскую область
Фигуристка Кира Моногарова покинула академию «Ангелы Плющенко».
14-летняя спортсменка перешла к Евгению Плющенко осенью 2024 года. Ранее она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.
В сезоне-2024/25 Моногарова заняла 5-е место на этапе Гран-при России среди юниоров «Невский лед», 13-е место на первенстве Москвы и 7-е – на Мемориале Ирины Рабер. Она исполняла тройной аксель и четверной сальхов.
«Всем привет. Хочу рассказать, что в этом сезоне я выступаю за Белгородскую область и там же катаюсь, в «Ангелах Плющенко» я больше не тренируюсь», – написала фигуристка в телеграм-канале.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Моногаровой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости