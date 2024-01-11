Наталья Бестемьянова: «Если Губанова чисто откатает свои программы, а другие сорвут, она сможет повторить прошлогодний успех»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Наталья Бестемьянова Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Бестемьянова рассказала, при каких условиях Губанова может выиграть ЧЕ в Каунасе.

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова – чемпионка Европы 2023 года.

«Настя срывала элементы, поэтому получала такие оценки по ходу сезона. Надо катать чисто, и все будет хорошо. Если она на чемпионате Европы чисто откатает свои программы, а другие сорвут, тогда она сможет повторить прошлогодний успех.

Она же в прошлом году выиграла, потому что другие отвалялись. Если будет такая же ситуация, она выиграет.

Она, наверное, просто забыла, что победила не за счет чистого катания, а за счет того, что другие сорвали. Надо делать выводы», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?

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8 комментариев
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А если Луна откатает чисто свои программы, а другие сорвут, а если Куракова откатает чисто свои программы, а другие сорвут, а если Петрыкина....., а если.... блин зря Шотт закончила, а то если бы она чисто прокатала, а остальные....
+6
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+6
Если другие свои программы сорвут, то это уже будет не Настин успех, а благоприятное стечение обстоятельств. И, делая выводы из предыдущих выступлений Губановой, в её успех я не верю. Ну если только она выдаст два проката жизни.
+3
-1
+2
Трудно спорить.
Но боюсь, что даже при чистом катании чемпионских оценок Губановой не видать.
В этом сезоне её явно заслуживают, а сейчас сделают всё, чтобы она не получила даже медаль.
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+2
Ответ S Olga
А если не сорвут?
Если никто не приедет, то точно победит
+2
0
+2
Ответ Elenavasilevna
А если Луна откатает чисто свои программы, а другие сорвут, а если Куракова откатает чисто свои программы, а другие сорвут, а если Петрыкина....., а если.... блин зря Шотт закончила, а то если бы она чисто прокатала, а остальные....
😹
+1
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А если не сорвут?
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Бестемьянова прям капитан очевидность
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