Наталья Бестемьянова: «Если Губанова чисто откатает свои программы, а другие сорвут, она сможет повторить прошлогодний успех»

Бестемьянова рассказала, при каких условиях Губанова может выиграть ЧЕ в Каунасе.

Грузинская фигуристка – чемпионка Европы 2023 года.

«Настя срывала элементы, поэтому получала такие оценки по ходу сезона. Надо катать чисто, и все будет хорошо. Если она на чемпионате Европы чисто откатает свои программы, а другие сорвут, тогда она сможет повторить прошлогодний успех.

Она же в прошлом году выиграла, потому что другие отвалялись. Если будет такая же ситуация, она выиграет.

Она, наверное, просто забыла, что победила не за счет чистого катания, а за счет того, что другие сорвали. Надо делать выводы», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду .

Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?