Наталья Бестемьянова: «Если Губанова чисто откатает свои программы, а другие сорвут, она сможет повторить прошлогодний успех»
Бестемьянова рассказала, при каких условиях Губанова может выиграть ЧЕ в Каунасе.
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова – чемпионка Европы 2023 года.
«Настя срывала элементы, поэтому получала такие оценки по ходу сезона. Надо катать чисто, и все будет хорошо. Если она на чемпионате Европы чисто откатает свои программы, а другие сорвут, тогда она сможет повторить прошлогодний успех.
Она же в прошлом году выиграла, потому что другие отвалялись. Если будет такая же ситуация, она выиграет.
Она, наверное, просто забыла, что победила не за счет чистого катания, а за счет того, что другие сорвали. Надо делать выводы», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?
Но боюсь, что даже при чистом катании чемпионских оценок Губановой не видать.
В этом сезоне её явно заслуживают, а сейчас сделают всё, чтобы она не получила даже медаль.