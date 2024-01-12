Наталья Бестемьянова: «Губанову придержали, но не думаю, что в этом есть политическая составляющая. Дали тебе лишнее – потом заберут»

Наталья Бестемьянова высказалась об оценках Анастасии Губановой на ЧЕ-2024.

В короткой программе грузинская фигуристка стала третьей с 68,96 баллами. Лидирует бельгийка .

«У Хендрикс был явный недокрут в лутце в каскаде, а свою программу прокатала чисто. Судьям виднее, ведь они все смотрят вживую, но по телевизору сложилось впечатление, что Анастасию придержали.

Но я не думаю, что в этом есть политическая составляющая. У меня есть своя теория, что в фигурном катании все возвращается. Дали тебе лишнее – потом заберут, недодали – потом отдадут.

Мое мнение – Губановой дали такой аванс, когда она (в 2023 году) выиграла чемпионат Европы. Тогда все конкурентки растворились, а она одна выступила более-менее, но тоже не совсем чисто.

И сейчас судьи как бы возвращают, ей надо быть безупречной, чтобы выиграть чемпионат Европы. У нее есть шанс. И Анастасия должна понимать, что ей в произвольной программе надо выступить безупречно», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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