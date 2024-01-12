Наталья Бестемьянова: «Губанову придержали, но не думаю, что в этом есть политическая составляющая. Дали тебе лишнее – потом заберут»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Наталья Бестемьянова Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась об оценках Анастасии Губановой на ЧЕ-2024.

В короткой программе грузинская фигуристка стала третьей с 68,96 баллами. Лидирует бельгийка Луна Хендрикс.

«У Хендрикс был явный недокрут в лутце в каскаде, а Губанова свою программу прокатала чисто. Судьям виднее, ведь они все смотрят вживую, но по телевизору сложилось впечатление, что Анастасию придержали.

Но я не думаю, что в этом есть политическая составляющая. У меня есть своя теория, что в фигурном катании все возвращается. Дали тебе лишнее – потом заберут, недодали – потом отдадут.

Мое мнение – Губановой дали такой аванс, когда она (в 2023 году) выиграла чемпионат Европы. Тогда все конкурентки растворились, а она одна выступила более-менее, но тоже не совсем чисто.

И сейчас судьи как бы возвращают, ей надо быть безупречной, чтобы выиграть чемпионат Европы. У нее есть шанс. И Анастасия должна понимать, что ей в произвольной программе надо выступить безупречно», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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14 комментариев
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Давай, Настя, делай назначенных бельгиек! Прошлый ЧЕ ты выиграла в честной борьбе. Твой титул за 2023 подарили Луне. Бери второй, тогда им труднее будет украсть твои заслуги.
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Очень. Много дали Луне. Сама бельгийка удивилась. Уровень и так низкий, но судьи пробивают дно.
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Надо быть на 3 головы выше всех, а не ныть, что придержали и засудили.
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Ответ Блинчик
Надо быть на 3 головы выше всех, а не ныть, что придержали и засудили.
Уже даже не на две головы? На три!
Инфляция однако.
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Все течет , все меняется . Может пришла бросать эту порочную практику - сейчас не досыпем, а потом передадим. Или наоборот.
Здесь и сейчас проходят соревнования , здесь и сейчас должны выставляться оценки.
В случае с Губановой, да и с венгерской парой - всплыло еще то, что компоненты НЕ стали увязывать с техникой. Так и должно быть по правилам. Но началась другая песня - "засудили". Получается , что- то судьи исправили , но где- то сами дали повод . Надо было сильнее подрезать Хендрикс за каскад , а Губанову чуть побольше гоить за качество прыжков.
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Пусть они все нормально откатают ПП.
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Вот поэтому пойду я смотреть лыжные гонки- от там все четко- обогнал по времени соперника- стал победителем! Тем более что так классно сейчас освещают эти соревнования… веселые и тактичные интервью со спортсменами с шутливыми соревнованиями с детскими колясками наших спортсменов-молодых пап😂… Ведущие Легков и Трифонов- временами просто жгут😆… очень драйвово и доброжелательно комментируют. Всегда позитивное настроение после этих эфиров😁
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Ответ Oleandra
Как бы тут ультра си пригодились.. но у нас все так любят зреложенское)
Евросудьям ультра-си в ЖО больше не интересны. ФГП показал четко.
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Ответ Юра Плисецкий
Евросудьям ультра-си в ЖО больше не интересны. ФГП показал четко.
главное, после КП недалеко быть и исполнять их хорошо, как и всё остальное..
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Ответ Oleandra
главное, после КП недалеко быть и исполнять их хорошо, как и всё остальное..
Не нужно быть такой наивной.
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Ответ Юра Плисецкий
Не нужно быть такой наивной.
надо на две головы быть выше.. вам же уже говорили.. а Губанова - это ровня Хендрикс.
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Ответ Инна1945
Ух ты какие философские мысли у Бести. У меня тогда вопрос, когда будут забирать лишнее даденое у Тутберидзе, Папы Стаса и Щербаковой?
Дедушка Лакерник давно уже не при делах.)
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