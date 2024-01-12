Наталья Бестемьянова: «Губанову придержали, но не думаю, что в этом есть политическая составляющая. Дали тебе лишнее – потом заберут»
Наталья Бестемьянова высказалась об оценках Анастасии Губановой на ЧЕ-2024.
В короткой программе грузинская фигуристка стала третьей с 68,96 баллами. Лидирует бельгийка Луна Хендрикс.
«У Хендрикс был явный недокрут в лутце в каскаде, а Губанова свою программу прокатала чисто. Судьям виднее, ведь они все смотрят вживую, но по телевизору сложилось впечатление, что Анастасию придержали.
Но я не думаю, что в этом есть политическая составляющая. У меня есть своя теория, что в фигурном катании все возвращается. Дали тебе лишнее – потом заберут, недодали – потом отдадут.
Мое мнение – Губановой дали такой аванс, когда она (в 2023 году) выиграла чемпионат Европы. Тогда все конкурентки растворились, а она одна выступила более-менее, но тоже не совсем чисто.
И сейчас судьи как бы возвращают, ей надо быть безупречной, чтобы выиграть чемпионат Европы. У нее есть шанс. И Анастасия должна понимать, что ей в произвольной программе надо выступить безупречно», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Судейские фокусы на фигурном Евро: Хендрикс обалдела от высоких оценок, а вот Губанову не пощадили
Наша чемпионка Европы проваливает сезон и злится на судей – что с ней происходит?
Инфляция однако.
Здесь и сейчас проходят соревнования , здесь и сейчас должны выставляться оценки.
В случае с Губановой, да и с венгерской парой - всплыло еще то, что компоненты НЕ стали увязывать с техникой. Так и должно быть по правилам. Но началась другая песня - "засудили". Получается , что- то судьи исправили , но где- то сами дали повод . Надо было сильнее подрезать Хендрикс за каскад , а Губанову чуть побольше гоить за качество прыжков.