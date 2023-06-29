Наталья Бестемьянова: «Шансов на участие наших фигуристов в этапах Гран-при практически нет»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова оценила шансы российских фигуристов выступить на Гран-при.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) распределил спортсменов по этапам соревнований. Россиян в списках не оказалось.

«Я думаю, что шансов на участие наших фигуристов в этапах Гран-при практически нет, в них будут участвовать только свои, зарубежные спортсмены.

Если нас не включили в списки сейчас, то вряд ли внесут в октябре. Так не бывает. А на заседании ISU в октябре, видимо, будет идти разговор только о возможности участия наших фигуристов в чемпионатах Европы и мира», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

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6 комментариев

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Amneris
Естественно. Почему у кого-то это вызывало сомнения или смешные надежды?
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Olga.t
Кмк, не стОит устраивать обзвон экспертов на эту тему. И так всё очевидно.
+3
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Александр Скворцов
Наталья Бестемьянова: «Шансов на участие наших фигуристов в этапах Гран-при практически нет»
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Пусть скажет "спасибо" всем, кто причастен к тому, что лучших в мире спортсменов оставили за бортом!
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Viks
только о возможности участия наших фигуристов в чемпионатах Европы и мира» --- Только о возможности участия НЕЙТРАЛЬНЫХ спортсменов...
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Ева Винер
вода закипает при 100°С такая же очевидная информация
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Анастасия Лукьянова
Слушайте, такие комментарии могу и я оставлять, записывайте номер :)
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