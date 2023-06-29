Наталья Бестемьянова: «Шансов на участие наших фигуристов в этапах Гран-при практически нет»

Наталья Бестемьянова оценила шансы российских фигуристов выступить на Гран-при.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) распределил спортсменов по этапам соревнований. Россиян в списках не оказалось.

«Я думаю, что шансов на участие наших фигуристов в этапах Гран-при практически нет, в них будут участвовать только свои, зарубежные спортсмены.

Если нас не включили в списки сейчас, то вряд ли внесут в октябре. Так не бывает. А на заседании ISU в октябре, видимо, будет идти разговор только о возможности участия наших фигуристов в чемпионатах Европы и мира», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.