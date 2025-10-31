  • Спортс
Лозон о костюме Чок для произвольного танца: «В юбке действительно непросто кататься. Она тяжелая, тянет в сторону на вращениях, может попасть под конек»

Лозон рассказал об особенностях костюма Мэдисон Чок для произвольного танца.

Американцы Чок и Эван Бейтс выступают под песню Paint it Black в обработке Рамина Джавади.

«Мэди и Эван принесли нам эту композицию, но признаюсь: мы не сразу определились с концепцией танца. Нам понравилось, что в треке звучит знакомая всем мелодия – Paint it Black от Rolling Stones, но она служит фоном для испанских мотивов.

Это часть саундтрека к фантастическому неовестерну Westworld, и сначала мы думали в сторону этой стилистики. Но такую тему довольно сложно перенести на лед, поэтому Мари-Франс (Дюбрей, еще один тренер пары – Спортс’‘‘) предложила историю матадора – причем для партнерши, что необычно. Вместе с хореографом Антонио Нахарро они придумали и роль быка для Эвана.  

Так же быстро родилась и идея юбки, которая выполняла бы роль плаща матадора. И да – в ней действительно очень непросто кататься. Во-первых, она длинная и тяжелая – тянет в сторону на вращениях. А во-вторых, она может попасть под конек на низких поддержках и слайдингах. 

Кстати, в Китае не получилось показать то, как должен выглядеть плащ в полете: на арене был очень медленный лед, поэтому юбка не развевалась как было задумано.

По этой же причине была пара рискованных моментов, когда Мэди чуть не наехала на подол. Она была вынуждена внимательно следить за юбкой, и это было заметно. В нормальных условиях такого обычно не происходит», – рассказал Спортсу’’ тренер пары Патрис Лозон

Самая обсуждаемая юбка сезона – как создавалась и в чем ее проблема

