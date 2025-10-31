  • Спортс
  «У нас своя версия фламенко. Мэдисон – матадор, а я – зверь, мы бросаем друг другу вызов и атакуем». Бейтс о произвольном танце с Чок
0

Мэдисон Чок и Эван Бейтс рассказали о костюмах для произвольного танца.

«На первый взгляд, мы катаем традиционное фламенко, но у нас своя, современная его версия. Мэди – матадор, а я зверь, то есть мы перевернули этот классический испанский танец, у нас все наоборот.

Получилась история о взаимоотношениях животного и сильного человека, о том, как они бросают друг другу вызов и атакуют. Но все заканчивается признанием взаимного уважения», – сказал Бейтс.

«Мы с самого начала хотели, чтобы на мне были брюки – это придает образу дух и мощную энергетику матадора. Мне было важно сохранить костюм традиционным: брюки с высокой талией и короткий пиджак болеро.

У моего матадора – женская роль. Женщины в этой профессии встречаются нечасто, поэтому мы добавили в образ элемент сильного феминизма. Плащ матадора стал моей юбкой.

Каково с ней справляться на протяжении почти четырех минут произвольного танца? Это очень весело. Сначала было непросто привыкнуть к длине, но мне действительно нравится, как это выглядит. Юбка придает танцу характер и динамику, подчеркивает хореографию и движение. Танцевать с ней ужасно интересно – она многое добавляет к образу.

Да, у меня есть специальная юбка для тренировок, и поверьте: выход в ней на лед превращается в веселье. Благодаря ей я научилась управляться с юбкой в прокате, ведь понадобилось время, чтобы я свыклась с ней», – сказала Чок в интервью Спортсу’’.

«Я еще думала над черным с золотом. Кстати, внутренняя сторона моей тренировочной юбки как раз золотая. Но потом мы решили, что черный и красный – знаковые и символичные цвета для дуэли быка и матадора. Поэтому остановились на них. 

Думаю, все сразу понимают, что Эван – большой и сильный бык. Рога и декоративные детали намекают на морду животного. Мы хотели, чтобы образ выглядел одновременно мужественно и анималистично, и нам очень нравится, как все это сложилось в единое целое», – добавила Чок. 

Самая обсуждаемая юбка сезона – как создавалась и в чем ее проблема

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoМэдисон Чок
logoЭван Бейтс
logoсборная США
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
