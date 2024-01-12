«Эта медаль – настоящее чудо и подарок судьбы». Беккари и Гуаризе о победе на чемпионате Еврпоы

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии пары Маттео Гуаризе Никколо Мачии Лукреция Беккари Сара Конти Фигурное катание

Беккари и Гуаризе прокомментировали победу на чемпионате Европы в парном катании.

Турнир проходил в Каунасе. Итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе набрали 199,19 по сумме программ.

«Первый взрыв эмоций накатил в кисс-энд-край, когда мы поняли, что медаль у нас в кармане. Но главное, мы знали, что сделали все, что от нас зависит. Мы выдали свой максимум.

А потом – уже после объявления результатов – я просто закричал от счастья. Какое счастье, что рядом были друзья и наша команда, чтобы разделить мою радость.

Это спорт, сегодня мы были удачливее – но хочу отметить, что наши коллеги достойны огромного уважения, мы конкурируем с сильными соперниками. Это делает эту победу еще ценнее.

Фигурное катание – моя жизнь, мне нравится адреналин и эмоции, которые дает этот спорт. Это вызов – каждый день, даже на тренировках. У нас очень сильная конкуренция на домашнем катке – не расслабишься. И поэтому на соревнованиях нам не тяжелее. Мы привыкли к давлению», – передает слова Гуаризе корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Я до сих пор не осознала, что стала чемпионкой Европы. После проката мы только успели понять, что у нас есть медаль, но на золото даже не рассчитывали.

Мы выиграли золото, но я хотела бы разделить эту медаль с нашими коллегами по команде. Мы все тренируемся вместе, они мотивируют нас, мы смотрим на них (тут назови обе пары плиз) – и понимаем, что нельзя стоять на месте. Сегодня будем праздновать все вместе, надеюсь, Сара (Конти) с Нико (Мачии) к нам присоединятся.

Мне всегда парное катание нравилось больше одиночного. Главное, что ты можешь разделить свои эмоции – любые – с партнером. Ты не один, вы команда. И я так счастлива, что сделала когда-то верный выбор – и у меня есть Маттео. Эта медаль для меня настоящее чудо и подарок судьбы», – сказала Беккари.

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8 комментариев
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Гуаризе с Делла Моникой на ЧЕ занимал места с 2013 по 2020 годы:
9, 8, 6, 6, 8, 6, 4, 4

Но в те годы были и три наших пары, и Алёна Савченко со своими мужчинами, и Ванесса Джеймс с Морганом Сипре.
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+8
Не обесцениваю победу ребят, но это подарок судьбы во всех смыслах.
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Ответ Майя Багрянцева
а кто должен был выиграть?
Пара из Венгрии
+6
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+3
Очень рада за Маттео. Какой красавец новый чемпион Европы 😍
Интересно только после ОИ Лукреции будут искать нового партнёра? Вряд ли Маттео будет кататься до 40
+2
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Это просто шок такие результаты 😱 Вот так просыпаешься с утра, а тут такой подиум, который в жизни не угадаешь 😆😆😆 Поздравляю красавчика Гуаризе, не зря вернулся 👌👌👌
+2
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Ответ Алоэ Вера
Это подарок судей, а не судьбы
а кто должен был выиграть?
+1
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