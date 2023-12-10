Финал Гран-при. Малинин, Уно, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Хазе и Володин выступят с показательными номерами

10 декабря в Пекине на финале Гран-при фигуристы выступят с показательными номерами.

по фигурному катанию

Пекин, Китай

Показательные выступления

Начало – 9.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Первое отделение

(Япония)

Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

(Франция)

Анастасия Метелкина – (Грузия)

(США)

Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

Адам Хагара (Словакия)

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Чжи А Син (Южная Корея)

– (Великобритания)

(Япония)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

(Япония)

Второе отделение

– ( )

(Франция)

Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

Мао Шимада (Япония)

– (Канада)

Рио Наката (Япония)

– Максим Дешам (Канада)

(Бельгия)

– ( )

(Япония)

– (Германия)

(Япония)

– (США)

(США)