Финал Гран-при. Малинин, Уно, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Хазе и Володин выступят с показательными номерами
10 декабря в Пекине на финале Гран-при фигуристы выступят с показательными номерами.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Показательные выступления
Начало – 9.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Первое отделение
Рион Сумийоши (Япония)
Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Изабо Левито (США)
Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
Адам Хагара (Словакия)
Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Чжи А Син (Южная Корея)
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Юма Кагияма (Япония)
Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Хана Йошида (Япония)
Второе отделение
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Кевин Аймо (Франция)
Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
Мао Шимада (Япония)
Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
Рио Наката (Япония)
Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
Луна Хендрикс (Бельгия)
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Шома Уно (Япония)
Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
Каори Сакамото (Япония)
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Илья Малинин (США)