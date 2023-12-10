Финал Гран-при. Малинин, Уно, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Хазе и Володин выступят с показательными номерами

Теги танцы на льду Гран-при Канады Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Германии сборная Великобритании сборная Бельгии сборная Италии сборная Венгрии Поль Пуарье сборная Израиля Эван Бейтс пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Мэдисон Чок Пайпер Гиллес Федерация фигурного катания Канады Марко Фаббри Шома Уно Шарлен Гиньяр сборная Грузии Каори Сакамото Лоранс Фурнье-Бодри Николай Соренсен Никита Володин Кевин Аймо Деанна Стеллато-Дудек Луна Хендрикс Лайла Фир Льюис Гибсон Минерва Фабьен Хазе Рион Сумийоши Юма Кагияма Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Лука Берулава Кубок Первого канала по фигурному катанию Изабо Левито Хана Йошида Фигурное катание

10 декабря в Пекине на финале Гран-при фигуристы выступят с показательными номерами.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Показательные выступления

Начало – 9.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Первое отделение

Рион Сумийоши (Япония)

Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

Изабо Левито (США)

Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

Адам Хагара (Словакия)

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Чжи А Син (Южная Корея)

Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Юма Кагияма (Япония)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Хана Йошида (Япония)

Второе отделение

Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Кевин Аймо (Франция)

Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

Мао Шимада (Япония)

Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

Рио Наката (Япония)

Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Луна Хендрикс (Бельгия)

Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Шома Уно (Япония)

Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

Каори Сакамото (Япония)

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Илья Малинин (США)

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Под кофе в воскресенье утром самое оно)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий