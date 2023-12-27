Мозер о парном катании: «Хочу видеть кружево на льду. Его показывают итальянцы, у нас его не наблюдаю»

Теги сборная России сборная Италии пары Нина Мозер Никколо Мачии Сара Конти Фигурное катание

Нина Мозер назвала спортивную пару, которую считает лучшей на сегодняшний день.

– Если вы листик белой бумаги положите, прикрыв верхнюю часть (экрана), посмотрите, что происходит с коньками.

Для меня основа фигурного катания в самом его названии. Когда скоростными, быстрыми перебежками от элемента к элементу... для меня это немножко не то, что нравится. Я не претендую, говорю о том, что мне нравится. Я хочу видеть кружево на льду. 

На сегодняшний день это кружево, эмоцию, душу показывают итальянцы (Сара Конти – Никколо Мачии). 

Я люблю фигурное катание. Не просто как слово, а чтобы была идея в программе, контакт. Не просто быстрая езда за элементами – это совсем не мое. 

– У нас кружево пока не наблюдаете?

– Нет. Но, кстати, на коньках хорошо стоит Косторная с Куницей, – сказала Мозер. 

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33 комментария
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Сказал человек, который сначал бросил на произвол судьбы одну из сильнейших пар сборной, а потом вроде как начал снова работать, но плодов этой работы мы особо не наблюдаем.
+37
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+35
В чём проблемы, Нин Михална? Вы вроде бы действующий тренер, Бояринцева - Плешков у вас есть, Миронова и Гейниш тасовали и тасуете по разным партнерам, Настю Костюк, и Лизу Осокину, прекрасных катальщиц взяли к себе. Где кружева то? Где эмоции, где душа?
Почему у Слюсаренко получилось раскрыть Осокину, так, что она теперь одна из самых ярких наших парниц?
Или свысока красивые слова произносить легче?
+33
-3
+30
Знаете к Мозер тоже много вопросов как тренеру
Чем так не нравились ТМ, что нужно было их бросать? Почему был пропуск ЧМ2015 Столбовой и почему они не поехали на ЧЕ2016? Чтобы дать выиграть Транькову?
Где новые пары?
Окей, не любит она Москвину
Но парное это не только , а скорее вообще не кружева
И то, что без Мозер парное процветает видно ее лично не устраивает
Ладно, стало модно ругать Мишек, Бойковы пока привыкают к новому штабу
Но пермские пары десять раз укатывают ваши итальянские
Посмотрите хотя бы на Берулаву
+25
-2
+23
У Мозер какие-то проблемы с восприятием реальности.
+21
-2
+19
так и чем ее тогда не устроили Тарасова и Морозов? Там все было, кажется.
+18
-3
+15
Ответ Ягун Ягунини
В чём проблемы, Нин Михална? Вы вроде бы действующий тренер, Бояринцева - Плешков у вас есть, Миронова и Гейниш тасовали и тасуете по разным партнерам, Настю Костюк, и Лизу Осокину, прекрасных катальщиц взяли к себе. Где кружева то? Где эмоции, где душа? Почему у Слюсаренко получилось раскрыть Осокину, так, что она теперь одна из самых ярких наших парниц? Или свысока красивые слова произносить легче?
Зависть душит, что в беготне за иностранными золотыми рыбками осталась у разбитого корыта, а Москвина как была владычицей морскою, так и продолжает быть. Еще и Слюсаренко целую плеяду топовых пар вырастил, к пьедесталу не пропихнëшься.
Кто сейчас вообще про Мозер-тренера вспоминает?
+17
-2
+15
Я честно смотрела пары в финале гран-при, и никакого супер-владения коньком у Конти/Мачи не углядела
+13
-1
+12
Самый интересный вопрос: где все пары Мозер?) Бояринцева - Плешков, Кулешова - Следь снялись с ЧР, Гейниш - Чигирев на ГП России не вышли (хотя могли бы претендовать на топ-10 ЧР спокойно и на московских турнирах хорошо выступали). Что происходит?)
+11
-1
+10
Ответ Ягун Ягунини
В чём проблемы, Нин Михална? Вы вроде бы действующий тренер, Бояринцева - Плешков у вас есть, Миронова и Гейниш тасовали и тасуете по разным партнерам, Настю Костюк, и Лизу Осокину, прекрасных катальщиц взяли к себе. Где кружева то? Где эмоции, где душа? Почему у Слюсаренко получилось раскрыть Осокину, так, что она теперь одна из самых ярких наших парниц? Или свысока красивые слова произносить легче?
Присоединяюсь к мнению
+12
-3
+9
Мозер в непонятном статусе, высказывает какие-то странные претензии, то ей не так, это не этак.
Вообще не стоит обращать на неё внимания.
+11
-3
+8
НинМих любит только себя, остальные не вкусно.
К стати очень талантливая Арина Ушакова ушла от Мозер.
Создала шикарную КП Карновальная ночь, легкую, воздушную. Я так понимаю Мозер продолжает консультировать итальянцев.
Ну ТНМ не любит, БК сделали ее итальянскую пару, возмущений было тогда много.
+9
-3
+6
Ответ King_bez_ice
Знаете к Мозер тоже много вопросов как тренеру Чем так не нравились ТМ, что нужно было их бросать? Почему был пропуск ЧМ2015 Столбовой и почему они не поехали на ЧЕ2016? Чтобы дать выиграть Транькову? Где новые пары? Окей, не любит она Москвину Но парное это не только , а скорее вообще не кружева И то, что без Мозер парное процветает видно ее лично не устраивает Ладно, стало модно ругать Мишек, Бойковы пока привыкают к новому штабу Но пермские пары десять раз укатывают ваши итальянские Посмотрите хотя бы на Берулаву
Если говорить о коньке , то итальянцам до конька той же Мухортовой - далеко
+9
-3
+6
По ее логике, КК лучше пойти в танцы. Просто "хорошо стоять на коньках" в спортивных парах недостаточно
+6
-1
+5
Ну сделай такую пару, в чем проблема, раз такая умная
+8
-3
+5
Пойду пересмотрю Транькова.)
+5
-1
+4
Ответ King_bez_ice
Знаете к Мозер тоже много вопросов как тренеру Чем так не нравились ТМ, что нужно было их бросать? Почему был пропуск ЧМ2015 Столбовой и почему они не поехали на ЧЕ2016? Чтобы дать выиграть Транькову? Где новые пары? Окей, не любит она Москвину Но парное это не только , а скорее вообще не кружева И то, что без Мозер парное процветает видно ее лично не устраивает Ладно, стало модно ругать Мишек, Бойковы пока привыкают к новому штабу Но пермские пары десять раз укатывают ваши итальянские Посмотрите хотя бы на Берулаву
>Чем так не нравились ТМ, что нужно было их бросать?

Ну, формально, насколько я помню, она их не бросала. Ей просто надоело тренировать, и она ТМ прямо перед сезоном сказала, что она уходит в конце. Другой вопрос, что можно было и постараться получше, чем с платьем в горошек.
+6
-2
+4
а почему пара Мозер не участвовала в ЧР ? Плели бы свое кружево....
+7
-3
+4
Какие кружева?🤯
Что у людей в голове.
Я смотрел Чемпионат России и Лучше чем Девять наших пар я нигде не видел, и ни о каких кружевах не думал.
Какие Кружева🤦🏻‍♂️
До женских кружевных, в Фигурном катании, мы ещё пока не дожили.
+9
-5
+4
Действующий тренер с большим практическим опытом, могла бы всё это воплотить со своими парами. Однако там кроме миграции пар и снятия с соревнований никакого кружева мы не наблюдаем, а круговорот...
+8
-4
+4
Не люблю Мозер, но понимаю, о чем она говорит. итальянцы мне не нра, но сейчас в парах очень не хватает сильных катальщиков.

А вообще, судя по интервью, мне показалось, что Мозер пытается ласково заманить к себе Куниц))
+4
-2
+2
Ответ opty
Если говорить о коньке , то итальянцам до конька той же Мухортовой - далеко
Все, что есть у итальянцев одна удачно поставленная программа
Та же их короткая в том же стиле
+3
-1
+2
Все правильно она говорит, где последователи прекрасного скольжения Тарасовой/Морозова, Савченко/Шолковы, Суй/Хань, Тотьмяниной/Маринина, наконец! Все просто забыли, что и парное катание может быть искусством. У нас сейчас превалирует стиль Родниной/Зайцева, это исполнение набора элементов под музыку и ничего более, вся надежда на Косторную, их пара самая перспективная в плане кружева и красоты скольжения
+3
-2
+1
Кружева плёл "Спартак" при К.И.Бескове.
+1
0
+1
Ответ Anneta28
Переходят в другие сборные.
Кто их отпустит в полном составе?) А Плешков уже и на ЧР заигран, два года минимум мариноваться.
+1
0
+1
Интересно, кто из гениев сможет найти баланс между талантливые компонентными фигуристов и талантливого фигурист технар . Для всем ясно что эти секунды когда фигуристы прыгают , сколько напряжения, усилий и энергии и умении прилагается и т.д. , хм !
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Ответ Delirium
>Чем так не нравились ТМ, что нужно было их бросать? Ну, формально, насколько я помню, она их не бросала. Ей просто надоело тренировать, и она ТМ прямо перед сезоном сказала, что она уходит в конце. Другой вопрос, что можно было и постараться получше, чем с платьем в горошек.
Именно
Причем у ТМ были данные выкатывать многое
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Ответ Anneta28
В них федерация не заинтересована, поэтому их всех отпустят
Смешно) Федерация - это не богадельня, никто никого отпускать просто так не будет.
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Ответ Мария Величко
Смешно) Федерация - это не богадельня, никто никого отпускать просто так не будет.
Ну раз Дэвисов отпустили, значит богадельня.
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Ответ Draypadi
Все правильно она говорит, где последователи прекрасного скольжения Тарасовой/Морозова, Савченко/Шолковы, Суй/Хань, Тотьмяниной/Маринина, наконец! Все просто забыли, что и парное катание может быть искусством. У нас сейчас превалирует стиль Родниной/Зайцева, это исполнение набора элементов под музыку и ничего более, вся надежда на Косторную, их пара самая перспективная в плане кружева и красоты скольжения
Я в прошлом году офигела от выступления ТМ на шоу-турнире. Вот правда, их сейчас выпусти - и они многих укатают. Хочется такого, да
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