Мозер о парном катании: «Хочу видеть кружево на льду. Его показывают итальянцы, у нас его не наблюдаю»

Нина Мозер назвала спортивную пару, которую считает лучшей на сегодняшний день.

– Если вы листик белой бумаги положите, прикрыв верхнюю часть (экрана), посмотрите, что происходит с коньками.

Для меня основа фигурного катания в самом его названии. Когда скоростными, быстрыми перебежками от элемента к элементу... для меня это немножко не то, что нравится. Я не претендую, говорю о том, что мне нравится. Я хочу видеть кружево на льду.

На сегодняшний день это кружево, эмоцию, душу показывают итальянцы (Сара Конти – Никколо Мачии).

Я люблю фигурное катание. Не просто как слово, а чтобы была идея в программе, контакт. Не просто быстрая езда за элементами – это совсем не мое.

– У нас кружево пока не наблюдаете?

– Нет. Но, кстати, на коньках хорошо стоит Косторная с Куницей, – сказала Мозер.