Мозер о парном катании: «Хочу видеть кружево на льду. Его показывают итальянцы, у нас его не наблюдаю»
Нина Мозер назвала спортивную пару, которую считает лучшей на сегодняшний день.
– Если вы листик белой бумаги положите, прикрыв верхнюю часть (экрана), посмотрите, что происходит с коньками.
Для меня основа фигурного катания в самом его названии. Когда скоростными, быстрыми перебежками от элемента к элементу... для меня это немножко не то, что нравится. Я не претендую, говорю о том, что мне нравится. Я хочу видеть кружево на льду.
На сегодняшний день это кружево, эмоцию, душу показывают итальянцы (Сара Конти – Никколо Мачии).
Я люблю фигурное катание. Не просто как слово, а чтобы была идея в программе, контакт. Не просто быстрая езда за элементами – это совсем не мое.
– У нас кружево пока не наблюдаете?
– Нет. Но, кстати, на коньках хорошо стоит Косторная с Куницей, – сказала Мозер.
Почему у Слюсаренко получилось раскрыть Осокину, так, что она теперь одна из самых ярких наших парниц?
Или свысока красивые слова произносить легче?
Чем так не нравились ТМ, что нужно было их бросать? Почему был пропуск ЧМ2015 Столбовой и почему они не поехали на ЧЕ2016? Чтобы дать выиграть Транькову?
Где новые пары?
Окей, не любит она Москвину
Но парное это не только , а скорее вообще не кружева
И то, что без Мозер парное процветает видно ее лично не устраивает
Ладно, стало модно ругать Мишек, Бойковы пока привыкают к новому штабу
Но пермские пары десять раз укатывают ваши итальянские
Посмотрите хотя бы на Берулаву
Кто сейчас вообще про Мозер-тренера вспоминает?
Вообще не стоит обращать на неё внимания.
К стати очень талантливая Арина Ушакова ушла от Мозер.
Создала шикарную КП Карновальная ночь, легкую, воздушную. Я так понимаю Мозер продолжает консультировать итальянцев.
Ну ТНМ не любит, БК сделали ее итальянскую пару, возмущений было тогда много.
Ну, формально, насколько я помню, она их не бросала. Ей просто надоело тренировать, и она ТМ прямо перед сезоном сказала, что она уходит в конце. Другой вопрос, что можно было и постараться получше, чем с платьем в горошек.
Что у людей в голове.
Я смотрел Чемпионат России и Лучше чем Девять наших пар я нигде не видел, и ни о каких кружевах не думал.
Какие Кружева🤦🏻♂️
До женских кружевных, в Фигурном катании, мы ещё пока не дожили.
А вообще, судя по интервью, мне показалось, что Мозер пытается ласково заманить к себе Куниц))
Та же их короткая в том же стиле
Причем у ТМ были данные выкатывать многое