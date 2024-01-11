Губанова проиграла Хендрикс 3,34 балла в компонентах за короткую программу чемпионата Европы
Анастасия Губанова стала второй по компонентам за короткую программу на Евро.
Фигуристка сборной Грузии получила от судей 31,39 балла и стала второй по этому показателю. По общей оценке она идет третьей.
Лидер соревнований бельгийка Луна Хендрикс набрала за компоненты 34,73.
«######». Губанова так горит от судейства на Гран-при, что дважды пыталась сбежать из КиКа
А Луна доит одну корову зреложенского, ничего нового в спорт не привносит. Короткая Губановой в этом сезоне - стиль, много оригинальных хореофишек для льда, руки блеск. А что делает Луна? Что она нового дала в своей короткой программе? Пляски на столе у судей? Осталось только на колени сесть.