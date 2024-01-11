Губанова проиграла Хендрикс 3,34 балла в компонентах за короткую программу чемпионата Европы

Анастасия Губанова стала второй по компонентам за короткую программу на Евро.

Фигуристка сборной Грузии получила от судей 31,39 балла и стала второй по этому показателю. По общей оценке она идет третьей.

Лидер соревнований бельгийка Луна Хендрикс набрала за компоненты 34,73.

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