Губанова проиграла Хендрикс 3,34 балла в компонентах за короткую программу чемпионата Европы

Теги сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Анастасия Губанова стала второй по компонентам за короткую программу на Евро.

Фигуристка сборной Грузии получила от судей 31,39 балла и стала второй по этому показателю. По общей оценке она идет третьей.

Лидер соревнований бельгийка Луна Хендрикс набрала за компоненты 34,73.

 

«######». Губанова так горит от судейства на Гран-при, что дважды пыталась сбежать из КиКа

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33 комментария
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Откровенно засудили. Разница если и есть, то не больше балла
+30
-3
+27
На прошлом ЧЕ у Насти было 32.1 при худшем прокате и без звания Чемпионки. К компонентам Луны не было бы вопросов, если бы Насте выставили то, на что она накатала.
+26
-1
+25
Не приговор. Луна вполне может развалиться, но Насте надо все делать по-максимуму.
+22
-2
+20
судьи просто тв..ри!! Закрыли глаза на каскад, а там оба прыжка на галку. Подарите уже Луне золотую медаль! Сколько можно!
+26
-7
+19
Показывают судьи Губановой что до второго золота ЧЕ ей как до Луны пешком.
+17
0
+17
Настя и Пинзарроне не должна была проигрывать....
+14
-1
+13
Извини, Губанова, но ты и не Диша Дэвис и компы тебе будут ставить невысокие даже невзирая на титул ЧЕ. Все-таки не самая влиятельная федра
+12
-4
+8
Ответ Svetlana Yablonskaya
Не приговор. Луна вполне может развалиться, но Насте надо все делать по-максимуму.
Настя разваливается в ПП сильнее. Она еле ее докатывает.
+7
0
+7
Ответ Fellina
Настя разваливается в ПП сильнее. Она еле ее докатывает.
Насте нечего терять. Тут должна проснуться спортивная злость и второе двхание.
+7
0
+7
Ответ La Gushka
Лунная программа в действии, прочие закатайте губу.
А на что закатывать то? На пластиковые медальки? Европа позорится в очередной раз и все это видят. Так что мы лучше турнир по прыжкам посмотрим. Там настоящие мастера
+12
-5
+7
Лунная программа в действии, прочие закатайте губу.
+7
-1
+6
Дофига проиграла компы, конечно. Чуть выше должно быть у Насти
+7
-1
+6
Несколько лет назад многие хвалили Луну. А теперь вдруг стали любить Грузию, но только Губанову. Что изменилось?! Я видела, как Настя стала ЧЕ в прошлом году, ну с большой натяжкой. Если она будет «умирать» во второй части программы, то будет хорошо, если она останется на пьедестале.
+10
-5
+5
Ответ Fellina
Несколько лет назад многие хвалили Луну. А теперь вдруг стали любить Грузию, но только Губанову. Что изменилось?! Я видела, как Настя стала ЧЕ в прошлом году, ну с большой натяжкой. Если она будет «умирать» во второй части программы, то будет хорошо, если она останется на пьедестале.
Потому что Настя тренируется у рукавицина! Лично я люблю этот штаб. А до Насти мне все равно, особенно если бы наши катались. Но она наша, и тренер наш русский. Надо же за кого то болеть иначе просмотр не интересен. Луну никто не любит после ее речей против наших! С тех пор.
+5
-1
+4
Ответ lepestok
судьи просто тв..ри!! Закрыли глаза на каскад, а там оба прыжка на галку. Подарите уже Луне золотую медаль! Сколько можно!
каскад отминусовали, от 0 до -2 стоит и "q"
+7
-3
+4
Ответ Tzaichiha
Насте нечего терять. Тут должна проснуться спортивная злость и второе двхание.
Хорошо бы. Но я ее в ПП ни разу такой не видела…
+3
0
+3
Ответ Сейлем Сэйберхеген
А на что закатывать то? На пластиковые медальки? Европа позорится в очередной раз и все это видят. Так что мы лучше турнир по прыжкам посмотрим. Там настоящие мастера
какие пластиковые? на ЧЕ всё как положено, крашенные железки выдают. А не пластик.
+3
0
+3
Ждём произвольную
+2
0
+2
Ответ Fellina
Несколько лет назад многие хвалили Луну. А теперь вдруг стали любить Грузию, но только Губанову. Что изменилось?! Я видела, как Настя стала ЧЕ в прошлом году, ну с большой натяжкой. Если она будет «умирать» во второй части программы, то будет хорошо, если она останется на пьедестале.
Любить Ушурадзе сложно, она ничего толкового не показывала и не показывает. Пара грузинская у Слюсаренко тоже хороша, и Мориса тоже все любили, так что вот не надо про «теперь и только Губанову». Настю любили и по юниорам в России, о ней позабыли, когда в пубертат она полетела вниз, но вот я ее Джульетту помню очень хорошо.
А Луна доит одну корову зреложенского, ничего нового в спорт не привносит. Короткая Губановой в этом сезоне - стиль, много оригинальных хореофишек для льда, руки блеск. А что делает Луна? Что она нового дала в своей короткой программе? Пляски на столе у судей? Осталось только на колени сесть.
+2
0
+2
Ответ Добрый Андрей
каскад отминусовали, от 0 до -2 стоит и "q"
Изучите разницу между минимум галками на каждом прыжки одной q вы удивитесь сколько это баллов
+6
-4
+2
Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
Насколько удачная КП настолько неудачная ПП у нее. А на полПП по сезону она закидывает язык на плечо и помирает оставшиеся 2 минуты. А в кик удивленно вспоминает вслух белого пушистого лиса...
+3
-1
+2
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Цирк на льду! Я очень надеюсь, что отстранение наших фигуристов будет как можно дольше, чтобы наши могли выступать на настоящих турнирах, а не на вот этом вот...
Если бы не отстранение, цирка на льду бы не получилось организовать, а все циркачи остались бы не у дел. И нормальных турниров было бы больше.
+2
0
+2
От времен Туренко у Губановой мало что осталось. В коньке сдала, очень аккуратная езда с привычным угасанием во второй половине. От реального волшебства рук, которое ей ставила Король (кстати, с прошедшим 75-летием этого выдающегося тренера!) не осталось вообще ничего - по Джульетте и Лебедю надо действительно учить и ни в коем случае не показывать сегодняшний прокат, где умудрились на Спортсе увидеть "изумительное" хорео. Кстати, ей еще на вращении смену ребра простили и зачли черту, судя по всему. При всех недокрутах Луны (кстати, и не таких уж и массовых и вопиющих) - впадать в истерику "Губанова сверхкомпонентна", просто глупо
+6
-4
+2
Ответ Anna Morgan
Комментарий скрыт
Вас минусуют ура-патриоты. Их не интересует ФК, на него им наплевать
+8
-7
+1
Ответ Добрый Андрей
каскад отминусовали, от 0 до -2 стоит и "q"
ну какие q???? там явно галка и на первом, и на втором прыжке
+3
-2
+1
Не люблю Луну ,совсем не мой типаж фигуристки ,но Настя по с ранению с ней ходит пешком по льду, очень медленно и в дорожке ,и на прыжки идёт через весь каток как будто на четвёртой..конечно Луну тянут ,и она не накатала на эти баллы, но то что она была быстрее ,ярче и мощнее Насти это факт ..
+1
0
+1
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Цирк на льду! Я очень надеюсь, что отстранение наших фигуристов будет как можно дольше, чтобы наши могли выступать на настоящих турнирах, а не на вот этом вот...
А большинство наших фигуристов, напротив, мечтают о международных стартах.
0
0
0
Ответ Fellina
Несколько лет назад многие хвалили Луну. А теперь вдруг стали любить Грузию, но только Губанову. Что изменилось?! Я видела, как Настя стала ЧЕ в прошлом году, ну с большой натяжкой. Если она будет «умирать» во второй части программы, то будет хорошо, если она останется на пьедестале.
Почему «только»? А изменилось многое что.
0
0
0
Ответ Fellina
Несколько лет назад многие хвалили Луну. А теперь вдруг стали любить Грузию, но только Губанову. Что изменилось?! Я видела, как Настя стала ЧЕ в прошлом году, ну с большой натяжкой. Если она будет «умирать» во второй части программы, то будет хорошо, если она останется на пьедестале.
Потому что без нас что Хендрикс, что Сакамото просто даже не стараются. У нас на этапах ГПРФ худшие юниоры из регионов лучше катаются.
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