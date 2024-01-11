Камилла и Павел Ковалевы снялись с произвольной программы на чемпионате Европы после падения партнерши

Камилла и Павел Ковалевы снялись с произвольной программы на чемпионате Европы.

Об этом сообщил тренер французской пары Лоран Депуйи.

Накануне Камилла упала на выбросе в короткой программе. Выйдя со льда после проката, она долгое время лежала на полу за бортиком и не могла подняться.

После короткой программы Ковалевы занимали в турнирной таблице 15-е место.

Пары представят произвольные программы 11 января, начало – 20.00 по московскому времени.