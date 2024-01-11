Камилла и Павел Ковалевы снялись с произвольной программы на чемпионате Европы после падения партнерши

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Франции пары Павел Ковалев Камилла Ковалев Фигурное катание

Камилла и Павел Ковалевы снялись с произвольной программы на чемпионате Европы.

Об этом сообщил тренер французской пары Лоран Депуйи.

Накануне Камилла упала на выбросе в короткой программе. Выйдя со льда после проката, она долгое время лежала на полу за бортиком и не могла подняться. 

После короткой программы Ковалевы занимали в турнирной таблице 15-е место. 

Пары представят произвольные программы 11 января, начало – 20.00 по московскому времени.

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8 комментариев
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Бедная девочка.
Здоровья ей, и чтобы всё обошлось без серьезных последствий.
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Комментарий удален пользователем
Надеюсь, без серьёзных травм.. Падение ужасное было..
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Другое дело.))
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Ответ RusVector
Опять у Валиевой падение! Ничего страшного, нужно пубертат переждать и все нормально будет!
У тебя компас сломался
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Ответ Беглый*
У тебя компас сломался
у него стрелка всегда показывает в одном направлении
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Ответ RusVector
Комментарий удален пользователем
А чё ты плагиатишь у меня?))
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