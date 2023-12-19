Дэвис и Смолкин, Губанова, Куракова, Хендрикс, Аймо, Сяо Хим Фа выступят на чемпионате Европы

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Франции сборная Швейцарии сборная Германии сборная Бельгии сборная Италии сборная Финляндии сборная Эстонии сборная Литвы Юлия Турккила сборная Латвии Анастасия Губанова сборная Азербайджана Марко Фаббри Шарлен Гиньяр сборная Грузии Денис Васильев Жоффре Бриссо Никколо Мачии Филиппо Амброзини Никита Володин Маттео Риццо Маттиас Верслуйс Павел Ковалев Евгения Лопарева Ребекка Гиларди Кевин Аймо Луна Хендрикс Люк Экономидес Эллисон Рид Саулюс Амбрулевичюс Лайла Фир Льюис Гибсон Екатерина Куракова Минерва Фабьен Хазе Диана Дэвис Глеб Смолкин Габриэле Франджипани Адам Сяо Хим Фа Владимир Литвинцев Лара Наки Гутманн Алина Урушадзе Натали Ташлерова Филип Ташлер Михаил Селевко Александр Селевко Лука Берулава Ника Эгадзе Ольга Микутина Анастасия Метелкина Лукас Бричги Камилла Ковалев Сара Конти Нина Пинзарроне Кристина Исаев Лорин Шильд Кимми Репонд Николай Мемола Катержина Мразкова Даниэль Мразек Фигурное катание

Стал известен список участников чемпионата Европы по фигурному катанию.

Соревнования пройдут в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Женщины: Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова, Алина Урушадзе (обе – Грузия), Луна Хендрикс, Нина Пинзарроне (обе – Бельгия), Кимми Репонд (Швейцария), Лорин Шильд (Франция), Лара Наки Гутманн (Италия), Кристина Исаев (Германия), Ольга Микутина (Австрия).

Мужчины: Адам Сяо Хим Фа, Кевин Аймо, Люк Экономидес (все – Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Николай Мемола, Маттео Риццо, Габриэле Франджипани (все – Италия), Александр Селевко, Михаил Селевко (оба – Эстония), Лукас Бричги (Швейцария), Денис Васильев (Латвия).

Пары: Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии, Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (все – Италия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция).

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Натали Ташлерова – Филип Ташлер, Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (все – Чехия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

Полный список – здесь.

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14 комментариев
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Успеха ДС!
+10
-7
+3
Ответ Lapo Elkann
Губанова если будет нормально тренироваться , может стать опять чемпионкой Европы.
В этом году уже вряд ли
+3
0
+3
Ответ Jessi
Казакову и Ревия уже слили ради Дэвисов, просто цирк
Травмой слили?
Вообще то у Грузии две квоты и раз не поехала вторая пара, значит есть весомая причина, может стоит об этом подумать прежде чем причитать ))
+2
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+2
Ответ Lapo Elkann
Губанова если будет нормально тренироваться , может стать опять чемпионкой Европы.
думаю Луна попрёт как танк на этом ЧЕ🤔🤪
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Какой ПРОСТОР!!!
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А когда проводился чемпионат Грузии, не подскажете?
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Ответ Евгения Брылёва
думаю Луна попрёт как танк на этом ЧЕ🤔🤪
Как танк , может быть.
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Ответ Hanna Kaliada
В этом году уже вряд ли
Вряд ли , но у нее был прекрасный шанс .
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Ответ Jessi
Казакову и Ревия уже слили ради Дэвисов, просто цирк
Лишь бы набросить, не зная причин, ну либо зная, но всë равно набросить 🤡
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Ответ Anneta28
А когда проводился чемпионат Грузии, не подскажете?
Чемпионаты Грузии не существуют, там и катка нет ни одного
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