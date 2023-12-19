Дэвис и Смолкин, Губанова, Куракова, Хендрикс, Аймо, Сяо Хим Фа выступят на чемпионате Европы

Стал известен список участников чемпионата Европы по фигурному катанию.

Соревнования пройдут в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Женщины: Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова, Алина Урушадзе (обе – Грузия), Луна Хендрикс, Нина Пинзарроне (обе – Бельгия), Кимми Репонд (Швейцария), Лорин Шильд (Франция), Лара Наки Гутманн (Италия), Кристина Исаев (Германия), Ольга Микутина (Австрия).

Мужчины: Адам Сяо Хим Фа, Кевин Аймо, Люк Экономидес (все – Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Николай Мемола, Маттео Риццо, Габриэле Франджипани (все – Италия), Александр Селевко, Михаил Селевко (оба – Эстония), Лукас Бричги (Швейцария), Денис Васильев (Латвия).

Пары: Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии, Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (все – Италия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция).

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Натали Ташлерова – Филип Ташлер, Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (все – Чехия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

Полный список – здесь.