Бутырская о том, что на ЧЕ выступают 27 рожденных в России фигуристов: «Каждый ищет выход из положения. Чего жалеть-то, это их выбор»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Мария Бутырская Фигурное катание

Бутырская высказалась о том, что на ЧЕ выступают 27 фигуристов, рожденных в России.

«Досады быть не может, что эти 27 спортсменов выступают за другие страны. Россию представляют лучшие, а всем места там не хватает.

На чемпионат Европы всего три квоты. Остальные тоже хотят кататься, что-то сделать в фигурном катании. Каждый ищет выход из положения.

Так было всегда, и когда СССР развалился, тогда очень многие стали выступать за другие государства, хотя даже жили в Москве или Питере. 

Чего жалеть-то, это их выбор. Обидно другое, что никто не будет на этих соревнованиях представлять Россию.

А так, чего переживать? Мы бы все равно высокие места позанимали – в танцах, парах, женском одиночном, да и в мужском боролись бы за медали», – сказала чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская.

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2 комментария
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А кто и чего/кого жалеет?
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