Маттео Риццо: «Моя цель – выиграть медаль чемпионата Европы, и я знаю, что еще могу это сделать. 10 баллов ничего не значат»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии мужское катание Маттео Риццо Фигурное катание

Маттео Риццо заявил, что намерен побороться за медаль чемпионата Европы.

В короткой программе итальянский фигурист сделал двойной тулуп вместо четверного. Он занял 6-е место с 80,43 баллами.

«Я совершил серьезную ошибку. Тем не менее, я доволен, ведь я даже не должен был здесь находиться.

Счастлив, что попал в последнюю разминку на произвольную. 10 баллов ничего не значат. Моя цель – выиграть здесь медаль, и я знаю, что еще могу это сделать.

Я рад, что новая (она же старая) короткая программа была так хорошо принята. Моя команда сразу согласилась на это [замену короткой].

Мы хотели сохранить дорожку шагов, поскольку посчитали, что она очень хороша. Скорее всего, я оставлю эту короткую программу еще на один сезон», – сказал Риццо. 

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6 комментариев
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Маттео явно сезон с медалью хочет закончить.
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Кстати, его выступление вырезали из трансляции, потому как оно было под песню 2 men in love. Долбанные цензоры ((.
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Ответ Skyolker
Кстати, его выступление вырезали из трансляции, потому как оно было под песню 2 men in love. Долбанные цензоры ((.
Из какой трансляции ?
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Ответ vb2c2sshnk
Из какой трансляции ?
Единственной
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Ответ Skyolker
Кстати, его выступление вырезали из трансляции, потому как оно было под песню 2 men in love. Долбанные цензоры ((.
И Кевина зацензурили, тоже интересно по какой причине
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Ответ eliza-doolittle
И Кевина зацензурили, тоже интересно по какой причине
Ну и правильно ,не порнографию же смотрим
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