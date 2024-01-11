Маттео Риццо: «Моя цель – выиграть медаль чемпионата Европы, и я знаю, что еще могу это сделать. 10 баллов ничего не значат»

Маттео Риццо заявил, что намерен побороться за медаль чемпионата Европы.

В короткой программе итальянский фигурист сделал двойной тулуп вместо четверного. Он занял 6-е место с 80,43 баллами.

«Я совершил серьезную ошибку. Тем не менее, я доволен, ведь я даже не должен был здесь находиться.

Счастлив, что попал в последнюю разминку на произвольную. 10 баллов ничего не значат. Моя цель – выиграть здесь медаль, и я знаю, что еще могу это сделать.

Я рад, что новая (она же старая) короткая программа была так хорошо принята. Моя команда сразу согласилась на это [замену короткой].

Мы хотели сохранить дорожку шагов, поскольку посчитали, что она очень хороша. Скорее всего, я оставлю эту короткую программу еще на один сезон», – сказал Риццо.