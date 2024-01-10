Дизайнер Дмитриева: «Однажды Косторная пришла в мастерскую и спросила: «Вы еще долго будете бомжевать?» Сперва, может, звучало и забавно, но потом уже нет»
Дизайнер Дарья Дмитриева рассказала о сложностях при сотрудничестве с Косторной.
Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.
Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.
«Начну с того, что я самостоятельный дизайнер: у меня свое ателье Darianika, и я не работаю как швея или помощница в ателье Алены Куклычевой. Мы с ней давно дружим, и нас объединяет другой проект, ради продвижения которого я и согласилась помочь.
Итак, начала я работать над костюмами для Алены и Георгия (Куницы) в конце августа. Алена Куклычева, которая сотрудничала с Косторной уже давно и имела с ней довольно теплые отношения, попросила меня поучаствовать. Очень срочно, без оплаты, но за рекламу. Да, не было договоров – все обсуждалось на словах и в личных переписках. Что лишь говорит о доверительных отношениях и о том, сколько в итоге стоит слово каждого.
Я полностью сделала для Георгия костюмы для ледового шоу. Его образы под «Вивальди» и «Ромео и Джульетту», плюс черная рубашка для финального выхода – моих рук дело. Кроме этого, я немного помогала с двумя платьями Алены Косторной. У нас на все было три дня. Чтобы успеть, мне пришлось ночевать в мастерской Куклычевой, потому что моя находится на другой стороне города и не хотелось тратить время на дорогу. К тому же эта мастерская расположена ближе к фигуристам.
Я пошла навстречу, чтобы выручить ребят. Мне было приятно работать для спортсменов такого уровня, тем более, если бы это принесло пользу для проекта и меня как дизайнера. Я больше сотрудничаю с гимнастками, хотелось получить опыт и с фигуристами. За все время я не услышала элементарного «спасибо» ни от Алены Косторной, ни от Георгия.
Отдохнув три дня, мы начали работать над костюмами для их короткой и произвольной программ. Там я полностью создавала два образа Георгия и комбинезон Алены.
За восемь дней труда я ночевала дома один раз. Повидалась с семьей, помылась и переоделась. Было очень тяжело, но я это делала ради продвижения нашего проекта и потому, что обещала помочь. Не имела права подвести кого-либо! Помнится, Алена Косторная однажды пришла в мастерскую и спросила: «Вы еще долго будете бомжевать?» Сперва, может, звучало и забавно, но потом уже нет.
Потом Алена просила сшить платья черного лебедя, ангела и феи. Когда их делали, меня там уже не было: я решила выйти из рабства, помогали другие дизайнеры. Тогда Косторная все-таки решила упомянуть меня в сториз в соцсети, хотя речь была о посте с отметкой. Прошло уже три с половиной месяца с начала работы, и к тому моменту я совсем разочаровалась. Мне стало все равно, будет ли какая-то отдача от фигуристов.
По итогу сотрудничества могу сказать, что не держу на ребят зла. Просто они молодые, и на них довольно рано свалился успех, что дало отпечаток на поведении. От них мне ничего не нужно», – сказала Дмитриева.
Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки
Такое отношение терпеть - так хоть за деньги.
Но в бизнесе бывает и слово. Принципиально, есть такое понятие "устная сделка". И в России, и в других странах. Тем более здесь не подразумевалось оплаты.
А принципиальный момент: маловероятно, что кто-то теперь будет сотрудничать с Косторной до подписания всех бумаг.
Дмитриева судя по всему еще и милосердная) Но оправдывать их тем, что на них свалился успех, правильно ли это? Пока только Косторная вляпалась в подобный скандал. Может, дело не в успехе, а в воспитании и характере самой Косторной, а?
Обещала Аленушка добром за добро отплатить да обманула. Не захотела рекламный пост для швеи написать. И тогда швея написала пост про Аленушку. И ещё одна. И ещё... Реклама вышла хоть куда... Куда теперь деваться от такой рекламы...
Дмитриева: "Да, не было договоров – все обсуждалось на слова ... Что лишь говорит ... о том, сколько в итоге стоит слово каждого."
И не поспоришь ведь. Если не было договора, то вопрос уже в том, кто на словах Лев Толстой, а кто ....