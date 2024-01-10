Дизайнер Дмитриева: «Однажды Косторная пришла в мастерскую и спросила: «Вы еще долго будете бомжевать?» Сперва, может, звучало и забавно, но потом уже нет»

Дизайнер Дарья Дмитриева рассказала о сложностях при сотрудничестве с Косторной.

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с , сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

«Начну с того, что я самостоятельный дизайнер: у меня свое ателье Darianika, и я не работаю как швея или помощница в ателье Алены Куклычевой. Мы с ней давно дружим, и нас объединяет другой проект, ради продвижения которого я и согласилась помочь.

Итак, начала я работать над костюмами для Алены и Георгия ( ) в конце августа. Алена Куклычева, которая сотрудничала с Косторной уже давно и имела с ней довольно теплые отношения, попросила меня поучаствовать. Очень срочно, без оплаты, но за рекламу. Да, не было договоров – все обсуждалось на словах и в личных переписках. Что лишь говорит о доверительных отношениях и о том, сколько в итоге стоит слово каждого.

Я полностью сделала для Георгия костюмы для ледового шоу. Его образы под «Вивальди» и «Ромео и Джульетту», плюс черная рубашка для финального выхода – моих рук дело. Кроме этого, я немного помогала с двумя платьями Алены Косторной. У нас на все было три дня. Чтобы успеть, мне пришлось ночевать в мастерской Куклычевой, потому что моя находится на другой стороне города и не хотелось тратить время на дорогу. К тому же эта мастерская расположена ближе к фигуристам.

Я пошла навстречу, чтобы выручить ребят. Мне было приятно работать для спортсменов такого уровня, тем более, если бы это принесло пользу для проекта и меня как дизайнера. Я больше сотрудничаю с гимнастками, хотелось получить опыт и с фигуристами. За все время я не услышала элементарного «спасибо» ни от Алены Косторной, ни от Георгия.

Отдохнув три дня, мы начали работать над костюмами для их короткой и произвольной программ. Там я полностью создавала два образа Георгия и комбинезон Алены.

За восемь дней труда я ночевала дома один раз. Повидалась с семьей, помылась и переоделась. Было очень тяжело, но я это делала ради продвижения нашего проекта и потому, что обещала помочь. Не имела права подвести кого-либо! Помнится, Алена Косторная однажды пришла в мастерскую и спросила: «Вы еще долго будете бомжевать?» Сперва, может, звучало и забавно, но потом уже нет.

Потом Алена просила сшить платья черного лебедя, ангела и феи. Когда их делали, меня там уже не было: я решила выйти из рабства, помогали другие дизайнеры. Тогда Косторная все-таки решила упомянуть меня в сториз в соцсети, хотя речь была о посте с отметкой. Прошло уже три с половиной месяца с начала работы, и к тому моменту я совсем разочаровалась. Мне стало все равно, будет ли какая-то отдача от фигуристов.

По итогу сотрудничества могу сказать, что не держу на ребят зла. Просто они молодые, и на них довольно рано свалился успех, что дало отпечаток на поведении. От них мне ничего не нужно», – сказала Дмитриева.

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