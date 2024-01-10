Дизайнер Дмитриева: «Однажды Косторная пришла в мастерскую и спросила: «Вы еще долго будете бомжевать?» Сперва, может, звучало и забавно, но потом уже нет»

Теги сборная России пары Георгий Куница стиль Алена Косторная ледовые шоу Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Дарья Дмитриева рассказала о сложностях при сотрудничестве с Косторной.

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

«Начну с того, что я самостоятельный дизайнер: у меня свое ателье Darianika, и я не работаю как швея или помощница в ателье Алены Куклычевой. Мы с ней давно дружим, и нас объединяет другой проект, ради продвижения которого я и согласилась помочь.

Итак, начала я работать над костюмами для Алены и Георгия (Куницы) в конце августа. Алена Куклычева, которая сотрудничала с Косторной уже давно и имела с ней довольно теплые отношения, попросила меня поучаствовать. Очень срочно, без оплаты, но за рекламу. Да, не было договоров – все обсуждалось на словах и в личных переписках. Что лишь говорит о доверительных отношениях и о том, сколько в итоге стоит слово каждого.

Я полностью сделала для Георгия костюмы для ледового шоу. Его образы под «Вивальди» и «Ромео и Джульетту», плюс черная рубашка для финального выхода – моих рук дело. Кроме этого, я немного помогала с двумя платьями Алены Косторной. У нас на все было три дня. Чтобы успеть, мне пришлось ночевать в мастерской Куклычевой, потому что моя находится на другой стороне города и не хотелось тратить время на дорогу. К тому же эта мастерская расположена ближе к фигуристам.

Я пошла навстречу, чтобы выручить ребят. Мне было приятно работать для спортсменов такого уровня, тем более, если бы это принесло пользу для проекта и меня как дизайнера. Я больше сотрудничаю с гимнастками, хотелось получить опыт и с фигуристами. За все время я не услышала элементарного «спасибо» ни от Алены Косторной, ни от Георгия.

Отдохнув три дня, мы начали работать над костюмами для их короткой и произвольной программ. Там я полностью создавала два образа Георгия и комбинезон Алены.

За восемь дней труда я ночевала дома один раз. Повидалась с семьей, помылась и переоделась. Было очень тяжело, но я это делала ради продвижения нашего проекта и потому, что обещала помочь. Не имела права подвести кого-либо! Помнится, Алена Косторная однажды пришла в мастерскую и спросила: «Вы еще долго будете бомжевать?» Сперва, может, звучало и забавно, но потом уже нет.

Потом Алена просила сшить платья черного лебедя, ангела и феи. Когда их делали, меня там уже не было: я решила выйти из рабства, помогали другие дизайнеры. Тогда Косторная все-таки решила упомянуть меня в сториз в соцсети, хотя речь была о посте с отметкой. Прошло уже три с половиной месяца с начала работы, и к тому моменту я совсем разочаровалась. Мне стало все равно, будет ли какая-то отдача от фигуристов.

По итогу сотрудничества могу сказать, что не держу на ребят зла. Просто они молодые, и на них довольно рано свалился успех, что дало отпечаток на поведении. От них мне ничего не нужно», – сказала Дмитриева.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

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53 комментария
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не знаю, кто прав, кто виноват, но очень сильно обидно за дизайнеров, которые душу вложили в эти костюмы. столько нервов, сил, времени потратили, чтобы Алёна с Гошей выглядели красивее всех. а в итоге не получили даже элементарного поста с отметкой. конечно это вина главного дизайнера, нужно было составить договор. и всё равно печально, столько работы в никуда...
+59
-10
+49
Правильно делает, что придает огласке выходки оборзевшей "звезды" Косторной.
+46
-11
+35
Дмитриева за восемь дней ночевала дома только один раз, чтобы не подвести Куклычёву, и соответственно Косторную и Гошу, а ей говорят "Долго еще будете #########?" Люди смотрящие на Косторную без слепого обожания давно знают, что из себя представляет эта девушка, но чтобы с воспитанием было запущено настолько...
+34
-6
+28
Да уж... Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Не бывает в бизнесе друзей. Никому нельзя верить на слово, нужно всё делать официально. Как в известной советской комедии: прОтокол, сдал-принял, отпечатки пальцев))
+23
0
+23
Да уж, за рекламу теперь никто с Косторной не будет

Такое отношение терпеть - так хоть за деньги.
+23
-5
+18
Ответ Ебздрогыч
Ну чтобы такого всего не было, включая копание в грязном белье, переходом на личности, надо работать по договору с описанием реальных сроков, стоимости работы
Да, надо, это правильно.
Но в бизнесе бывает и слово. Принципиально, есть такое понятие "устная сделка". И в России, и в других странах. Тем более здесь не подразумевалось оплаты.
А принципиальный момент: маловероятно, что кто-то теперь будет сотрудничать с Косторной до подписания всех бумаг.
+18
-3
+15
Дмитриева: "не держу на ребят зла. Просто они молодые, и на них довольно рано свалился успех, что дало отпечаток на поведении."

Дмитриева судя по всему еще и милосердная) Но оправдывать их тем, что на них свалился успех, правильно ли это? Пока только Косторная вляпалась в подобный скандал. Может, дело не в успехе, а в воспитании и характере самой Косторной, а?
+17
-3
+14
Ответ Беглый*
Устная сделка существует - это да, а если вдруг потом выясняется, что "перья летят"?
Она же сама захотела платье с перьями, а отговорить ее от того, что ей взбрело в голову НЕВОЗМОЖНО!
+14
-1
+13
Ответ несахар
Дмитриева: "не держу на ребят зла. Просто они молодые, и на них довольно рано свалился успех, что дало отпечаток на поведении." Дмитриева судя по всему еще и милосердная) Но оправдывать их тем, что на них свалился успех, правильно ли это? Пока только Косторная вляпалась в подобный скандал. Может, дело не в успехе, а в воспитании и характере самой Косторной, а?
Это само собой. Просто в этом случае кинутой Дмитриевой ничего не остается, как сказать то, что она сказала. Самый разумный ход. Не требовать же обещанный пост.)
+11
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+11
Ответ Беглый*
Устная сделка существует - это да, а если вдруг потом выясняется, что "перья летят"?
насколько мне известно, дизайнер предупредила Алёну, что небезопасно прикреплять перья к юбке, т.к. они будут ломаться в месте поддержек, но Алёна со слезами настояла на своём, итог - перья отломались. вы видели еë новое платье? так там вообще нет перьев. видимо остальные дизайнеры в жизни не согласились бы на такое.
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С Косторной теперь все дизайнеры только по предоплате будут работать! Или вобще стороной обходить!
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Русская народная современная сказка.

Обещала Аленушка добром за добро отплатить да обманула. Не захотела рекламный пост для швеи написать. И тогда швея написала пост про Аленушку. И ещё одна. И ещё... Реклама вышла хоть куда... Куда теперь деваться от такой рекламы...
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+8
В свете вскрывшихся обстоятельств особенно замечательно теперь выглядит Косторная в образах ангела и феи.
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Ответ polinarmax
не знаю, кто прав, кто виноват, но очень сильно обидно за дизайнеров, которые душу вложили в эти костюмы. столько нервов, сил, времени потратили, чтобы Алёна с Гошей выглядели красивее всех. а в итоге не получили даже элементарного поста с отметкой. конечно это вина главного дизайнера, нужно было составить договор. и всё равно печально, столько работы в никуда...
Ну, теперь то многие о них узнали.
+7
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+6
Ответ Мороженко
Пост с отметками есть у Гоши, отметка там на каждом костюме и на каждом фото. У Алёны были истории, в тимке были посты в тг
Отметки, это, конечно, прекрасно, но и сделать отдельный пост с фото в костюмах и благодарностями дизайнерам можно было, и заняло бы это на 5 минут больше, а никакого скандала не случилось бы.
+6
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+6
Не только актёров может обидеть каждый, но получается, что и дизайнеров. Девочки, пусть это послужит вам уроков на будущее. И вы больше не будете допускать таких ошибок и работать за спасибо, которого в итоге и не дождались.
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Ну чтобы такого всего не было, включая копание в грязном белье, переходом на личности, надо работать по договору с описанием реальных сроков, стоимости работы
+16
-10
+6
А ведь хорошо Дмитриева ответила всем тем, кто писал, что Куклычёва мол сама виновата, надо было с договором работать...

Дмитриева: "Да, не было договоров – все обсуждалось на слова ... Что лишь говорит ... о том, сколько в итоге стоит слово каждого."

И не поспоришь ведь. Если не было договора, то вопрос уже в том, кто на словах Лев Толстой, а кто ....
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Ответ Draypadi
Правильно делает, что придает огласке выходки оборзевшей "звезды" Косторной.
Есть хорошая поговорка про сор из избы, но бывают случаи, когда только оглаской можно поставить на место охамевшего обнаглевшего человека. Косторная сама пошла на, как сейчас часто можно услышать по телевизору, "’эскалацию конфликта". При желании она могла бы замять дело, но наглая уверенность в своей правоте только навредила ей.
+5
0
+5
Что, Косторная, приятно, когда тебя обсуждают и осуждают? а ведь ты так любила это делать в отношении других)
+19
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+5
Ответ Мороженко
Пост с отметками есть у Гоши, отметка там на каждом костюме и на каждом фото. У Алёны были истории, в тимке были посты в тг
одно дело история, которую все пролистают и забудут, вдобавок она ещё и исчезнет через сутки. другое дело - пост. да и посты нужны были от Алëны, а не от Гоши, у которого аудитория в разы меньше. тимка в телеграмме вообще не в счёт, это не реклама, еë даже не Алёна ведёт. может что то где то она и отметила, не спорю, но договорённости были другие. это как попросить льва, а отдадут котёнка. не самый удачный пример, но тем не менее, были чёткие устные договорённости. "мы пошьëм тебе бесплатно платье для шоу, ты нам взамен - пост в инстаграме". а сториз, тимка, Гоша и другие туда не входили.
+5
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+4
Ответ Delirium
Ну, теперь то многие о них узнали.
тоже верно. история хоть и неприятная, устные договорённости не были выполнены и дизайнеры остались ни с чем. зато благодаря этому скандалу о них узнали гораздо больше, чем о них бы узнали просто по отметке в посте)
+4
0
+4
Ответ King_bez_ice
И ли другой вариант Будут обходить таких классных дизайнеров Правды мы же не знаем? Или вы вместе ночевали в ателье?
Вообще то у Косторной есть право опровергнуть слова, которые приписывают ей дизайнеры. Молчание знак согласия. И тут еще шлейф, который тянется за Косторной, не очень хорошо на неё работает.
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+3
Ответ Gast
Когда ничего не нужно, не дают такие развёрнутые ответы.
Дают, если требуется прояснить ситуацию.
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+3
Ответ Ебздрогыч
Ну чтобы такого всего не было, включая копание в грязном белье, переходом на личности, надо работать по договору с описанием реальных сроков, стоимости работы
Видимо, да, вы правы. Такое мнение формируется, глядя на эти дрязги.
+3
0
+3
Ответ Беглый*
Устная сделка существует - это да, а если вдруг потом выясняется, что "перья летят"?
А о перьях Косторку предупреждали, что может такое быть (перо ломается). Но ей всё равно было НАДО! Так что это её риск, к дизайнеру претензий быть не может
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Ответ Ебздрогыч
Ну чтобы такого всего не было, включая копание в грязном белье, переходом на личности, надо работать по договору с описанием реальных сроков, стоимости работы
В результате этой истории многие это осознают.
+1
0
+1
Когда ничего не нужно, не дают такие развёрнутые ответы.
+3
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Как юрист советую с сторонам конфликта всегда закреплять деловые отношения в чётком юридически грамотном договоре в письменной форме. И будет вам счастье!
+1
0
+1
Ответ moonriver
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слово кинула точнее
+2
-1
+1
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