Дизайнер Охотина о конфликте Куклычевой и Косторной: «Очень некрасиво забрать костюмы без оплаты, эксплуатировать и вернуть их как ненужные»

Теги сборная России пары стиль Алена Косторная деньги Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Галина Охотина поддержала Куклычеву в ситуации с костюмами Косторной.

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

«Слежу за сложившейся ситуацией, я солидарна с дизайнером. Сейчас никто не берется делать костюмы без предоплаты, потому что вкладывать собственные средства очень накладно. Материалы, камни, стразы постоянно дорожают.

Считаю, что очень некрасиво со стороны фигуристки – забрать костюмы без оплаты, эксплуатировать и вернуть их как отработавшие или ненужные.

Надеюсь, Федерация фигурного катания России оплатит костюмы, так как труд команды дизайнеров должен быть оплачен! Работа выполнена качественно, на достойном уровне.

Поэтому в данной ситуации я на стороне Куклычевой и дизайнеров, которые работали, вкладывали силы, идею и творчество», – сказала Охотина.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

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56 комментариев
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на спортсе теперь можно узнать гораздо больше новых имен дизайнеров, нежели в модном журнале 🍿
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В смысле, вернуть как ненужные? Разве не Куклычева потребовала вернуть костюмы? Разве возврат не был оговорен ранее? Писали же, что был договор, что Алёна вернёт костюмы 10 января. Вернула даже раньше.
А теперь это называется "взять, пользоваться и вернуть как ненужные"?
Дамы, вы бы там хоть между собой бы показания привели к общему знаменателю. А то кто в лес, кто по дрова
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О человеке многое говорит реноме - репутация. Что из себя представляет Алена я прекрасно узнал уже с её первых стартов во взрослой карьере, её пресс-конференция и вот это вот всё... Поэтому я полностью на стороне дизайнеров одежды, хотя и они не ангелы, как и все люди. Неправильно одеть розовые очки, и оправдывать плохие поступки человека, только за-то что ты за него болеешь в спорте, а такая тенденция здесь наблюдается.
+22
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Открыт новый персонаж.
+12
-2
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Это называется аренда. А форма оплаты не обязательно должна быть денежной.
+17
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+8
Чё то слабенькая какая то подружка-защитница выскочила, неподготовленная.)))🤣
+11
-3
+8
Почему-то именно у Косторной возникли разногласия с дизайнерами.. больше ни у кого.
+21
-14
+7
В смысле, вернуть, как ненужные??? Мы серьёзно сейчас?

Костюмы вернули бы в любом случае. Из-за психоза товарища дизайнера их вернули раньше.

Человек вообще не в курсе ситуации, да?
+10
-3
+7
Разблокирован новый персонаж.
Не очень, конечно, внимательно следит, судя по комментарию.
+6
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+6
Ответ Oleandra
Почему-то именно у Косторной возникли разногласия с дизайнерами.. больше ни у кого.
Почему - то вы пишете позитив только про Загитову , про остальных негатив…. Совпадение ?
+10
-4
+6
Ответ Viks
Это называется аренда. А форма оплаты не обязательно должна быть денежной.
Новая эксперт явно запуталась в этой невероятно сложной драме. Какие там костюмы возвращены, за какие должна федерация, аренда или покупка - всë смешалось.
+10
-4
+6
Известные дома моды дают безвозмездно свои костюмы звездам,пройтись,прорекламировать их изделия.
+10
-4
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Ответ Ксевитт Никкель
Так вы же ее саму эксплуатировали, продавая платья, которые она носила, втридорога. Рекламу она вам делала, я на нее подписана, сторис ее смотрела. Столько раз ее оскорбить и чтобы она вам платья вернула со всем почтением? Может, еще поклониться должна была? Она и платья вернула раньше положенного срока из-за истерики алкошвеи
Вы понимаете, что АК с лета гоняет в шоу и на соревнованиях в костюмах, за которые не заплатила ни копейки и которые не прорекламировала оговоренным образом (сторис это ерунда, которую обычно все пролистывают и тем более не переходят по ссылкам)? За какие такие заслуги?
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+5
Девочки, учитесь работать не на доверии ( а тем более в фигурном катании ), а в правовом поле. Составьте типовой договор, где прописаны обязательства сторон и ответственность за их нарушения. Требуйте предоплату в 50% или полностью, если срочный заказ за 2-3 до соревнований. Если вас и ваш труд не уважают, уважайте хотя бы вы сами себя.
+6
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+5
Ответ NTLY
на спортсе теперь можно узнать гораздо больше новых имен дизайнеров, нежели в модном журнале 🍿
Вот где реклама! Это не в сториз упомянуть, всё гораздо серьёзнее!
+4
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+4
Ответ Sat397
О человеке многое говорит реноме - репутация. Что из себя представляет Алена я прекрасно узнал уже с её первых стартов во взрослой карьере, её пресс-конференция и вот это вот всё... Поэтому я полностью на стороне дизайнеров одежды, хотя и они не ангелы, как и все люди. Неправильно одеть розовые очки, и оправдывать плохие поступки человека, только за-то что ты за него болеешь в спорте, а такая тенденция здесь наблюдается.
Ага, а приписывать человеку плохие поступки только из-за личной антипатии видимо нормально
+5
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+4
В ситуации не разобралась, но прокомментировать поспешила
+4
-1
+3
Эти костюмы теперь не отстирать. В прямом и переносном смысле.
+6
-3
+3
Ответ Artemon1302
Вы понимаете, что АК с лета гоняет в шоу и на соревнованиях в костюмах, за которые не заплатила ни копейки и которые не прорекламировала оговоренным образом (сторис это ерунда, которую обычно все пролистывают и тем более не переходят по ссылкам)? За какие такие заслуги?
Сторис - ерунда? Серьёзно? Пойду знакомому СММ-щику, для которого основной метод продвижения клиентов (успешный, к слову) - это именно сторис и рилсы, расскажу, что он ничего не смыслит в своей работе, и Артемон со спортса его сейчас научит, как правильно рекламировать клиентов в инстаграме.
+6
-3
+3
Ответ Sat397
О человеке многое говорит реноме - репутация. Что из себя представляет Алена я прекрасно узнал уже с её первых стартов во взрослой карьере, её пресс-конференция и вот это вот всё... Поэтому я полностью на стороне дизайнеров одежды, хотя и они не ангелы, как и все люди. Неправильно одеть розовые очки, и оправдывать плохие поступки человека, только за-то что ты за него болеешь в спорте, а такая тенденция здесь наблюдается.
про репутацию надо запомнить в феврале будет известно
+7
-4
+3
Ответ Reggi
Сторис - ерунда? Серьёзно? Пойду знакомому СММ-щику, для которого основной метод продвижения клиентов (успешный, к слову) - это именно сторис и рилсы, расскажу, что он ничего не смыслит в своей работе, и Артемон со спортса его сейчас научит, как правильно рекламировать клиентов в инстаграме.
Рилс-да, самый эффективный инструмент. И ставить его в один ряд со сторис - обнаружить свою полную неосведомлённость в данном вопросе.
И СММщиком своим не пугайте, я сама работала с таргетированной рекламой)
+5
-2
+3
Ответ Artemon1302
Вы понимаете, что АК с лета гоняет в шоу и на соревнованиях в костюмах, за которые не заплатила ни копейки и которые не прорекламировала оговоренным образом (сторис это ерунда, которую обычно все пролистывают и тем более не переходят по ссылкам)? За какие такие заслуги?
хочу задать вопрос экспертам (уверен, что на спортсе есть эксперты на любые жизенные темы):

есть разница между специальным рекламным постом и каким-то упоминанием в "сториз"?

прошу понять мой дилетантский вопрос без "фанатских" пристрастий...

запрещённой в РФ соцсетью не пользуюсь, поэтому нет личного суждения и понимания сопоставимости данных форматов, кто сведущь - не откажите в удовлетворении моего любопытства...

для аналогии, могу изложить свой личный опыт из далёкого прошлого по размещению рекламы в СМИ:
приходишь в местную телерадиокампанию с записанным роликом на видеокассете - её берут в работу (и деньги), но есть разница, когда её крутят ежедневно пару раз в прайм-тайм на местном ТВ или пускают "бегущей строкой" на радиостанции этой же кампнании в 3 часа ночи раз в месяц...

откуда этот сыр-бор? реально нет разницы между специальным постом и какой-то пометки в сториз? или есть?
+4
-1
+3
Ответ Oleandra
Почему-то именно у Косторной возникли разногласия с дизайнерами.. больше ни у кого.
Не только у Косторной, от этих дизайнеров досталось и Трусовой за "неправильное" тело, так что ваш наброс на Косторную не удался
+21
-18
+3
Ответ Tresk2
Эти костюмы теперь не отстирать. В прямом и переносном смысле.
Их не стирают)) Лебедя, например, показательно ощипывают всем коллективом.
+5
-2
+3
Ответ Бунтарь без идеала
У меня есть корочка дизайнера, можно и меня опросить, раз такое дело. Правда графического, но и степень вовлеченности в дизайн костюмов для фигуристов этой дамы не так чтоб ясна.
А я вообще дипломированный искусствовед. Сижу жду звонка от спортса.
+4
-1
+3
Группа поддержки Куклычёвой нарисовалась....
+3
-1
+2
Ответ Vetaa
Ага, а приписывать человеку плохие поступки только из-за личной антипатии видимо нормально
Вот это мне тоже нравится. Алёна такая сякая, "мы то её знаем", все дела, можно поливать хоть круглосуточно.
Дизайнер, которая вместо того, чтобы остановиться на своём первом посте "Я больше не работаю с Алёной Косторной" с описанием ситуации, раскручивает скандал, откровенно оскорбляет фигуристов, причём неоднократно, занимается вымогательством (а требование материальных благ без подкрепления обязанностей сторон документальным образом и есть вымогательство) и порчей репутации людей - белая и пушистая. Лапочка и зайка. Патамушта против Косторной!
После первого поста я была на стороне дизайнера, но потом её дальнейшее поведение превратилось в полнейший треш. Впрочем, местных борцов за справедливость и честный трудовой люд такое поведение не смущает ни капельки.
Двойные стандарты - это хорошо, а двойные стандарты - плохо(с)
+6
-4
+2
Ответ Roman Roman
хочу задать вопрос экспертам (уверен, что на спортсе есть эксперты на любые жизенные темы): есть разница между специальным рекламным постом и каким-то упоминанием в "сториз"? прошу понять мой дилетантский вопрос без "фанатских" пристрастий... запрещённой в РФ соцсетью не пользуюсь, поэтому нет личного суждения и понимания сопоставимости данных форматов, кто сведущь - не откажите в удовлетворении моего любопытства... для аналогии, могу изложить свой личный опыт из далёкого прошлого по размещению рекламы в СМИ: приходишь в местную телерадиокампанию с записанным роликом на видеокассете - её берут в работу (и деньги), но есть разница, когда её крутят ежедневно пару раз в прайм-тайм на местном ТВ или пускают "бегущей строкой" на радиостанции этой же кампнании в 3 часа ночи раз в месяц... откуда этот сыр-бор? реально нет разницы между специальным постом и какой-то пометки в сториз? или есть?
Как владелец онлайн магазина в запретграме могу с уверенностью сказать - разница есть. Охват поста в 2-3 раза больше охвата сторис. Плюс ко всему сторис длится несколько секунд, люди могут банально не успеть перейти по ссылкам или же вовсе не увидеть их.
+3
-2
+1
Ответ Oleandra
почему-то неудивительно.. этим двум и тренеры в ТШТ тоже не нравились.
Может, потому что там швея одна и та же, не?
+4
-3
+1
Кто такая Галина Охотина ? я подумал, что эксперт и честно попробовал поискать в инете - нашел ее ВК с постами по 100 просмотров… эксперт!!!
+4
-3
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