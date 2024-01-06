Дизайнер Охотина о конфликте Куклычевой и Косторной: «Очень некрасиво забрать костюмы без оплаты, эксплуатировать и вернуть их как ненужные»
Дизайнер Галина Охотина поддержала Куклычеву в ситуации с костюмами Косторной.
Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.
Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.
«Слежу за сложившейся ситуацией, я солидарна с дизайнером. Сейчас никто не берется делать костюмы без предоплаты, потому что вкладывать собственные средства очень накладно. Материалы, камни, стразы постоянно дорожают.
Считаю, что очень некрасиво со стороны фигуристки – забрать костюмы без оплаты, эксплуатировать и вернуть их как отработавшие или ненужные.
Надеюсь, Федерация фигурного катания России оплатит костюмы, так как труд команды дизайнеров должен быть оплачен! Работа выполнена качественно, на достойном уровне.
Поэтому в данной ситуации я на стороне Куклычевой и дизайнеров, которые работали, вкладывали силы, идею и творчество», – сказала Охотина.
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А теперь это называется "взять, пользоваться и вернуть как ненужные"?
Дамы, вы бы там хоть между собой бы показания привели к общему знаменателю. А то кто в лес, кто по дрова
Костюмы вернули бы в любом случае. Из-за психоза товарища дизайнера их вернули раньше.
Человек вообще не в курсе ситуации, да?
Не очень, конечно, внимательно следит, судя по комментарию.
И СММщиком своим не пугайте, я сама работала с таргетированной рекламой)
есть разница между специальным рекламным постом и каким-то упоминанием в "сториз"?
прошу понять мой дилетантский вопрос без "фанатских" пристрастий...
запрещённой в РФ соцсетью не пользуюсь, поэтому нет личного суждения и понимания сопоставимости данных форматов, кто сведущь - не откажите в удовлетворении моего любопытства...
для аналогии, могу изложить свой личный опыт из далёкого прошлого по размещению рекламы в СМИ:
приходишь в местную телерадиокампанию с записанным роликом на видеокассете - её берут в работу (и деньги), но есть разница, когда её крутят ежедневно пару раз в прайм-тайм на местном ТВ или пускают "бегущей строкой" на радиостанции этой же кампнании в 3 часа ночи раз в месяц...
откуда этот сыр-бор? реально нет разницы между специальным постом и какой-то пометки в сториз? или есть?
Дизайнер, которая вместо того, чтобы остановиться на своём первом посте "Я больше не работаю с Алёной Косторной" с описанием ситуации, раскручивает скандал, откровенно оскорбляет фигуристов, причём неоднократно, занимается вымогательством (а требование материальных благ без подкрепления обязанностей сторон документальным образом и есть вымогательство) и порчей репутации людей - белая и пушистая. Лапочка и зайка. Патамушта против Косторной!
После первого поста я была на стороне дизайнера, но потом её дальнейшее поведение превратилось в полнейший треш. Впрочем, местных борцов за справедливость и честный трудовой люд такое поведение не смущает ни капельки.
Двойные стандарты - это хорошо, а двойные стандарты - плохо(с)