Дизайнер Охотина о конфликте Куклычевой и Косторной: «Очень некрасиво забрать костюмы без оплаты, эксплуатировать и вернуть их как ненужные»

Дизайнер Галина Охотина поддержала Куклычеву в ситуации с костюмами Косторной.

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с , сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

«Слежу за сложившейся ситуацией, я солидарна с дизайнером. Сейчас никто не берется делать костюмы без предоплаты, потому что вкладывать собственные средства очень накладно. Материалы, камни, стразы постоянно дорожают.

Считаю, что очень некрасиво со стороны фигуристки – забрать костюмы без оплаты, эксплуатировать и вернуть их как отработавшие или ненужные.

Надеюсь, Федерация фигурного катания России оплатит костюмы, так как труд команды дизайнеров должен быть оплачен! Работа выполнена качественно, на достойном уровне.

Поэтому в данной ситуации я на стороне Куклычевой и дизайнеров, которые работали, вкладывали силы, идею и творчество», – сказала Охотина.

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