Дизайнер Гачинская о конфликте Куклычевой и Косторной: «Не хотела бы быть причастной к этому скандалу и тем более вставать на чью‑либо сторону»
Дизайнер Светлана Гачинская высказалась о конфликте Куклычевой и Косторной.
Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.
Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.
«Не хотела бы быть причастной к этому скандалу и тем более вставать на чью‑либо сторону.
Пожелала бы сторонам уважения друг к другу и терпимости, постараться решить вопрос мирно. Всем добра и взаимопонимания», – сказала Гачинская.
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Спортс, я шучу! Нинада всех!
Знакомая фигуристка интересуется, хочет костюм себе заказать)
Пожалуй, порекомендую ей Гачинскую, вроде адекватная...
А где перепись смм-щиц, которые подробно разъяснят за посты и за сториз?
Почему такой пласт не задействован??
И где перепись юристов, которые подробно разъяснят, чем чревата реклама в ИГ?