Дизайнер Гачинская о конфликте Куклычевой и Косторной: «Не хотела бы быть причастной к этому скандалу и тем более вставать на чью‑либо сторону»

Теги сборная России пары стиль Алена Косторная Светлана Гачинская Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Светлана Гачинская высказалась о конфликте Куклычевой и Косторной.

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

«Не хотела бы быть причастной к этому скандалу и тем более вставать на чью‑либо сторону.

Пожелала бы сторонам уважения друг к другу и терпимости, постараться решить вопрос мирно. Всем добра и взаимопонимания», – сказала Гачинская.

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35 комментариев
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Первый адекватный комментарий за 4 дня.
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О,вот у этого дизайнера можно шить,не боясь!
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Кто следующий? Хоть фамилии дизайнеров узнаю...А вообще, сегодня Рождество, всех с праздником, мира и добра!
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Зато я теперь знаю не только Зайцева и Юдашкина!
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Ответ Veronika spuria
О,вот у этого дизайнера можно шить,не боясь!
Она шила Шайдорову костюм для ПП, который номинирован ИСУ, как лучший костюм.
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Ответ Katerina Sunny
Она шила Шайдорову костюм для ПП, который номинирован ИСУ, как лучший костюм.
она и Ветлугину шила. Те самые, "четыре-в-одном".
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По крайней мере интеллигентному человеку позвонили.
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Мне лично недостаточно мнений дизайнеров в новостях, чтобы разобраться в этом конфликте. Спортс, ещё!
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Ответ Адриана
Кто следующий? Хоть фамилии дизайнеров узнаю...А вообще, сегодня Рождество, всех с праздником, мира и добра!
Фигуристам на заметку. Если своя швея не устроит, пойдут по списочку спортса.
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Ответ Olga.t
Список дизайнеров, желающих прокомментировать конфликт, длинный? Знакомая фигуристка интересуется, хочет костюм себе заказать) Пожалуй, порекомендую ей Гачинскую, вроде адекватная...
Вот тоже интересно, раз пошла такая пьянка, то как говорится, можно всех посмотреть?))
Спортс, я шучу! Нинада всех!
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Список дизайнеров, желающих прокомментировать конфликт, длинный?
Знакомая фигуристка интересуется, хочет костюм себе заказать)
Пожалуй, порекомендую ей Гачинскую, вроде адекватная...
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мудрое решение. пусть девочки перебесятся. тагда и разберӗмся.
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Журналисты всех дизайнеров Москвы что ли решили опросить?
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Вот слова разумного взрослого человека.
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Как долго Спортс будет мусолить эту склоку?
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ура!первый адекватный комментарий
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В ряду нормальных людей прибыло.
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Звоните Серёге Звереву.
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Дизайнеры высказались, ждём мнение штатных обзвонщиков Спортса.
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Ответ Алё? Алёна
Зачем писАть, когда не о чем писАть?
Ее спросили, она ответила. Печатала новость на сайте не она
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Фигурнокатательные «эксперты» типа Родниной трубку не берут и «журналисты» спортса пошли всех дизайнеров обзванивать на безрыбье? Следом пойдём мнение пакетов, точно ли фраза про крысу оскорбление.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
она и Ветлугину шила. Те самые, "четыре-в-одном".
Пересмотрела этот шикарный номер! прекрасная работа дизайнера, что уж...
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Ответ NTLY
Пересмотрела этот шикарный номер! прекрасная работа дизайнера, что уж...
И номер исполнен гениально, и как костюмы эти надо было уместить, и чтобы они легко снимались - тоже гениально.
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Кто все эти дизайнеры?
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Теперь всех дизайнеров обзванивать будут?
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Как много имён я узнала за сегодняшний день. Пожалуй, пора записывать.
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Давайте делать ставки - кто пойдёт после дизайнеров? Фигуристы и фигуристки, ТАТ с Родниной и компания, или Джигурда с Губерниевым?)))🤣
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Ответ Sportsfan
Ее спросили, она ответила. Печатала новость на сайте не она
Это и имела ввиду, зачем журналист написал?
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Перепись дизайнеров в разгаре.
А где перепись смм-щиц, которые подробно разъяснят за посты и за сториз?
Почему такой пласт не задействован??
И где перепись юристов, которые подробно разъяснят, чем чревата реклама в ИГ?
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Ответ Адриана
Кто следующий? Хоть фамилии дизайнеров узнаю...А вообще, сегодня Рождество, всех с праздником, мира и добра!
Пусть Господь поможет нам стать добрее!!! Спаси всех Христос
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