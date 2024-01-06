Дизайнер Гачинская о конфликте Куклычевой и Косторной: «Не хотела бы быть причастной к этому скандалу и тем более вставать на чью‑либо сторону»

Дизайнер Светлана Гачинская высказалась о конфликте Куклычевой и Косторной.

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с , сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

«Не хотела бы быть причастной к этому скандалу и тем более вставать на чью‑либо сторону.

Пожелала бы сторонам уважения друг к другу и терпимости, постараться решить вопрос мирно. Всем добра и взаимопонимания», – сказала Гачинская.

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