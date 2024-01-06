Дизайнер Филатова о претензиях Куклычевой к Косторной: «По‑моему, «мусор из избы» выносить нельзя. Они совершили много ошибок»

Теги сборная России пары стиль Алена Косторная Алена Куклычева Галина Филатова Фигурное катание

Дизайнер Галина Филатова высказалась о конфликте Куклычевой и Косторной.

Ранее дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу.

Позже Косторная передала костюмы для шоу в пакете с надписью «Ля ты крыса». Куклычева рассказала, что фигуристка вернула не все.

«Ситуация сложная. У меня были подобные случаи, слава богу, не с фигуристами. Были ситуации и труднее, я много об этом думала.

Сейчас с помощью соцсетей можно все довести до огласки, но, по‑моему, «мусор из избы» выносить нельзя. Есть куча способов решить вопросы. Они совершили много ошибок. Либо ведите себя «по‑христиански»: дали пощечину – подставь вторую щеку, либо не ведитесь на обещанные «пирожки».

С федерацией фигурного катания, на самом деле, работа очень четкая: они сами присылают все требования, в очень вменяемом виде. Видимо, кто‑то в их цепочке был не совсем адекватен. Разбираться трудно.

Труд дизайнеров и портных очень незавидный: всегда виноваты во всем они. Но выстраивать взаимоотношения – общая задача, и на каждом этапе нужно принимать решения. Насильно мил не будешь!

Наделали дел, а публике только это и подавай. Все же любят конфликты и скандалы! Не люблю разбирательства при людях. Есть другие способы», – сказала Филатова, работающая с Елизаветой Туктамышевой.

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9 комментариев
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//не люблю разбирательства при людях//
но публично прокомментировать скандал не откажусь, ага.
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Нужно больше дизайнеров на наш сайт про моду!
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Лучшие срачи на Спортс только в разделе ФК!
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Аххаахха, сколько их там ещё??
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Ну хоть у Лизы дизайнер адекватный.

Интересно, Рябенко наберут?
+5
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Ответ Arita1
Аххаахха, сколько их там ещё??
там новую подвезли уже
+4
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Ответ NTLY
там новую подвезли уже
Я думала вы шутите🤦‍♀️
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да, прям клочки по закоулочкам
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Да нормально, адекватно ответила.
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