Илья Авербух: «Европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации, поэтому следить за чемпионатом Европы неинтересно»
Илья Авербух заявил, что не будет смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию.
«Я не буду смотреть чемпионат Европы, потому что неинтересно смотреть турнир, в котором не принимают участие наши ребята.
Европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации, поэтому следить за ним неинтересно», — сказал Авербух.
Чемпионат Европы стартует 10 января в Каунасе (Литва).
Я вот с интересом посмотрю, может не все прокаты, но некоторых жду с интересом.
Впрочем, сейчас толпы рос. фк-бомонда провалят с рассказами как им неинтересно и как загнивает европейское фк.
будущих участников его шоу.
Я тоже ЕВРО смотреть не хочу и не буду!
А буду смотреть «Кубок города Москвы»
Будет полно моих любимых Юниорок❤️
твои шоу гораздо интереснее