Илья Авербух: «Европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации, поэтому следить за чемпионатом Европы неинтересно»

Илья Авербух заявил, что не будет смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию.

«Я не буду смотреть чемпионат Европы, потому что неинтересно смотреть турнир, в котором не принимают участие наши ребята.

Европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации, поэтому следить за ним неинтересно», — сказал .

Чемпионат Европы стартует 10 января в Каунасе (Литва).