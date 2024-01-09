Илья Авербух: «Европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации, поэтому следить за чемпионатом Европы неинтересно»

Теги Илья Авербух чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что не будет смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию.

«Я не буду смотреть чемпионат Европы, потому что неинтересно смотреть турнир, в котором не принимают участие наши ребята.

Европейское фигурное катание давно пребывает в полной стагнации, поэтому следить за ним неинтересно», — сказал Авербух.

Чемпионат Европы стартует 10 января в Каунасе (Литва). 

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17 комментариев
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Патриотично, но не профессионально.
Я вот с интересом посмотрю, может не все прокаты, но некоторых жду с интересом.
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Он же танцор. Неужто и в танцах все настолько слабы и в стагнации ? Смешны эти бывшие фигуристы которым "неинтересно" . Тоже в депутаты рвется или он уже там? )
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Особенно танцы неинтересны
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А зря. МО и танцы последнюю разминку интересно посмотреть.
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Авербух действует по-принципу: "Куй железо, пока не допускают к стагнации")
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Илюша отрабатывает гранты.
Впрочем, сейчас толпы рос. фк-бомонда провалят с рассказами как им неинтересно и как загнивает европейское фк.
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Всё, что нужно знать об экспертах из пула обзона, которые не смотрят соревнования по фигурному катанию. Мы смотрим и между собой на ветках поделимся впечатлениями и обсудим прокаты.
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А что ему интересно смотреть? ледовые шоу?
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Просто там сейчас трудно разглядеть
будущих участников его шоу.
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Авербух российские соревновнования не смотрит, а у него интересуются будет ли смотреть соревнования, где нет фигуристов из России.
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Согласен👍
Я тоже ЕВРО смотреть не хочу и не буду!
А буду смотреть «Кубок города Москвы»
Будет полно моих любимых Юниорок❤️
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Ответ Док Аксель
Всё, что нужно знать об экспертах из пула обзона, которые не смотрят соревнования по фигурному катанию. Мы смотрим и между собой на ветках поделимся впечатлениями и обсудим прокаты.
Не только будем смотреть, но и поболеем за фигуристов, у которых есть российские корни !
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канешна
твои шоу гораздо интереснее
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Ответ Elena Savanuk
Не только будем смотреть, но и поболеем за фигуристов, у которых есть российские корни !
Безусловно, и таких там не мало.
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