Лажуа и Лага снялись с чемпионата Канады, Фурнье-Бодри и Соренсен присутствуют в старт-листе

Теги танцы на льду сборная Канады чемпионат Канады Лоранс Фурнье-Бодри Николай Соренсен Марджори Лажуа Захари Лага Фигурное катание

Фигуристы Марджори Лажуа и Захари Лага не выступят на чемпионате Канады.

В старт-листе на ритм-танец обозначено, что дуэт снялся с соревнований.

Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен присутствуют в списке участников. Ранее Соренсена обвинили в изнасиловании.

Чемпионат Канады пройдет с 9 по 14 января в Калгари. Дуэты покажут ритм-танцы 12 января.

Топ-фигуриста обвинили в изнасиловании: поводом стали его слова о девушках в спорте

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
неужели опять травма? ужасно обидно.
+3
0
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий