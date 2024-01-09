Лажуа и Лага снялись с чемпионата Канады, Фурнье-Бодри и Соренсен присутствуют в старт-листе
Фигуристы Марджори Лажуа и Захари Лага не выступят на чемпионате Канады.
В старт-листе на ритм-танец обозначено, что дуэт снялся с соревнований.
Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен присутствуют в списке участников. Ранее Соренсена обвинили в изнасиловании.
Чемпионат Канады пройдет с 9 по 14 января в Калгари. Дуэты покажут ритм-танцы 12 января.
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