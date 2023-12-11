Программы Малинина, Сакамото, Уно, Хендрикс, Чок и Бейтса претендуют на награду «самой зрелищной» по версии ISU Skating Awards

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Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Самая зрелищная программа».

В номинацию попали:

  • Кевин Аймо (Франция) – произвольная программа
  • Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – произвольная программа
  • Лукас Бричги (Швейцария) – произвольная программа
  • Джейсон Браун (США) – произвольная программа
  • Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – ритм-танец
  • Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец
  • Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – произвольный танец
  • Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – произвольная программа
  • Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – ритм-танец
  • Эмбер Гленн (США) – короткая программа
  • Илья Малинин (США) – короткая программа
  • Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – ритм-танец
  • Луна Хендрикс (Бельгия) – короткая программа
  • Юма Кагияма (Япония) – короткая программа
  • Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – ритм-танец
  • Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – произвольный танец
  • Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – произвольная программа
  • Каори Сакамото (Япония) – произвольная программа
  • Адам Сяо Хим Фа (Франция) – произвольная программа
  • Шома Уно (Япония) – произвольная программа

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.

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