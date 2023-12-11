Программы Малинина, Сакамото, Уно, Хендрикс, Чок и Бейтса претендуют на награду «самой зрелищной» по версии ISU Skating Awards
Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Самая зрелищная программа».
В номинацию попали:
- Кевин Аймо (Франция) – произвольная программа
- Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – произвольная программа
- Лукас Бричги (Швейцария) – произвольная программа
- Джейсон Браун (США) – произвольная программа
- Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – ритм-танец
- Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец
- Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – произвольный танец
- Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – произвольная программа
- Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – ритм-танец
- Эмбер Гленн (США) – короткая программа
- Илья Малинин (США) – короткая программа
- Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – ритм-танец
- Луна Хендрикс (Бельгия) – короткая программа
- Юма Кагияма (Япония) – короткая программа
- Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – ритм-танец
- Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – произвольный танец
- Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – произвольная программа
- Каори Сакамото (Япония) – произвольная программа
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) – произвольная программа
- Шома Уно (Япония) – произвольная программа
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.