Программы Малинина, Сакамото, Уно, Хендрикс, Чок и Бейтса претендуют на награду «самой зрелищной» по версии ISU Skating Awards

Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Самая зрелищная программа».

В номинацию попали:

Кевин Аймо (Франция) – произвольная программа

Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – произвольная программа

Лукас Бричги (Швейцария) – произвольная программа

Джейсон Браун (США) – произвольная программа

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – ритм-танец

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец

Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – произвольный танец

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – произвольная программа

Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – ритм-танец

Эмбер Гленн (США) – короткая программа

Илья Малинин (США) – короткая программа

Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – ритм-танец

Луна Хендрикс (Бельгия) – короткая программа

Юма Кагияма (Япония) – короткая программа

Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – ритм-танец

Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – произвольный танец

Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – произвольная программа

Каори Сакамото (Япония) – произвольная программа

Адам Сяо Хим Фа (Франция) – произвольная программа

Шома Уно (Япония) – произвольная программа

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.