Наряды Чок и Бейтса, Хендрикс, Уно – в номинации «Лучший костюм» премии ISU Skating Awards

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Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Лучший костюм».

В номинацию «Лучший костюм» попали:

  • Ань Сянъи (Китай) – короткая программа
  • Лукас Бричги (Швейцария) – произвольная программа
  • Моне Чиба (Япония) – произвольная программа
  • Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец
  • Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – произвольный танец
  • Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – короткая программа
  • Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – ритм-танец
  • Луна Хендрикс (Бельгия) – произвольная программа
  • Луна Хендрикс (Бельгия) – короткая программа
  • Мана Кавабе (Япония) – короткая программа
  • Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – произвольный танец
  • Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – произвольный танец
  • Хэ Ин Ли (Южная Корея) – короткая программа
  • Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – короткая программа
  • Кимми Репонд (Швейцария) – произвольная программа
  • Михаил Шайдоров (Казахстан) – произвольная программа
  • Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – короткая программа
  • Рион Сумийоши (Япония) – произвольная программа
  • Шома Уно (Япония) – произвольная программа
  • Хана Йошида (Япония) – короткая программа

Один из представленных костюмов – Шайдорова для произвольной программы – создан российским дизайнером Светланой Гачинской.

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.

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7 комментариев
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Однозначно Чок - Бейтс
+11
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+10
Для Луны нужно было отдельную категорию придумывать - самые откровенные или самые открытые наряды
+4
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Пардон, а у Хендрикс в этом сезоне есть что оценивать в качестве костюма? Это все равно, что номинировать тряпки от турецкой дискотеки Туктамышевой.
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+3
Номинировать за лучший костюм приз спортсмена, а не дизайнера/портного - это всё равно как вручить "Оскар" не оператору, а его камере.
+3
0
+3
О, ну Миша хоть в номинации на лучший костюм засветился. :) Надо потом сходить проголосовать.
+2
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+2
Ответ Мороженко
Однозначно Чок - Бейтс
Кажется, они в этом году вне конкуренции.
Хотя мне очень нравятся костюмы Фир-Гибсон еще)
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+1
Ответ Mion
Кажется, они в этом году вне конкуренции. Хотя мне очень нравятся костюмы Фир-Гибсон еще)
Прошлый сезон.
Номинации идут за прошлый сезон 22/23
Спортсу когда слизывают новость с сайта с фотографиями не плохо бы хотя б такие вещи пояснять
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