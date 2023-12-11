Наряды Чок и Бейтса, Хендрикс, Уно – в номинации «Лучший костюм» премии ISU Skating Awards
Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Лучший костюм».
В номинацию «Лучший костюм» попали:
- Ань Сянъи (Китай) – короткая программа
- Лукас Бричги (Швейцария) – произвольная программа
- Моне Чиба (Япония) – произвольная программа
- Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец
- Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – произвольный танец
- Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – короткая программа
- Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – ритм-танец
- Луна Хендрикс (Бельгия) – произвольная программа
- Луна Хендрикс (Бельгия) – короткая программа
- Мана Кавабе (Япония) – короткая программа
- Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – произвольный танец
- Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – произвольный танец
- Хэ Ин Ли (Южная Корея) – короткая программа
- Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – короткая программа
- Кимми Репонд (Швейцария) – произвольная программа
- Михаил Шайдоров (Казахстан) – произвольная программа
- Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – короткая программа
- Рион Сумийоши (Япония) – произвольная программа
- Шома Уно (Япония) – произвольная программа
- Хана Йошида (Япония) – короткая программа
Один из представленных костюмов – Шайдорова для произвольной программы – создан российским дизайнером Светланой Гачинской.
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.
Хотя мне очень нравятся костюмы Фир-Гибсон еще)
Номинации идут за прошлый сезон 22/23
Спортсу когда слизывают новость с сайта с фотографиями не плохо бы хотя б такие вещи пояснять