Наряды Чок и Бейтса, Хендрикс, Уно – в номинации «Лучший костюм» премии ISU Skating Awards

Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Лучший костюм».

В номинацию «Лучший костюм» попали:

Ань Сянъи (Китай) – короткая программа

Лукас Бричги (Швейцария) – произвольная программа

Моне Чиба (Япония) – произвольная программа

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец

Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – произвольный танец

Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – короткая программа

Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – ритм-танец

Луна Хендрикс (Бельгия) – произвольная программа

Луна Хендрикс (Бельгия) – короткая программа

Мана Кавабе (Япония) – короткая программа

Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – произвольный танец

Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – произвольный танец

Хэ Ин Ли (Южная Корея) – короткая программа

Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – короткая программа

Кимми Репонд (Швейцария) – произвольная программа

Михаил Шайдоров (Казахстан) – произвольная программа

Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – короткая программа

Рион Сумийоши (Япония) – произвольная программа

Шома Уно (Япония) – произвольная программа

Хана Йошида (Япония) – короткая программа

Один из представленных костюмов – Шайдорова для произвольной программы – создан российским дизайнером Светланой Гачинской.

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.