Анна Щербакова: «Наш новогодний марафон шоу подошел к концу. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку»

Анна Щербакова поблагодарила болельщиков после участия в новогодних шоу.

7 января в Санкт-Петербурге прошел заключительный показ спектакля Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

«Наш новогодний марафон шоу подошел к концу⛸✨

Спасибо зрителям за полные залы🤩 Болельщикам за невероятную поддержку🥰 Всей команде за теплую дружескую атмосферу🤗

Спасибо, Питер, было круто❤️», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова в телеграм-канале.