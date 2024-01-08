Анна Щербакова: «Наш новогодний марафон шоу подошел к концу. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку»
Анна Щербакова поблагодарила болельщиков после участия в новогодних шоу.
7 января в Санкт-Петербурге прошел заключительный показ спектакля Татьяны Навки «История любви Шахерезады».
«Наш новогодний марафон шоу подошел к концу⛸✨
Спасибо зрителям за полные залы🤩 Болельщикам за невероятную поддержку🥰 Всей команде за теплую дружескую атмосферу🤗
Спасибо, Питер, было круто❤️», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова в телеграм-канале.
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