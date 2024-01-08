Анна Щербакова: «Наш новогодний марафон шоу подошел к концу. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку»

Теги сборная России фото женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова поблагодарила болельщиков после участия в новогодних шоу.

7 января в Санкт-Петербурге прошел заключительный показ спектакля Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

«Наш новогодний марафон шоу подошел к концу⛸✨

Спасибо зрителям за полные залы🤩 Болельщикам за невероятную поддержку🥰 Всей команде за теплую дружескую атмосферу🤗

Спасибо, Питер, было круто❤️», – написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова в телеграм-канале.

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23 комментария
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Ответ несахар
Тукnамышева такая маленькая или Щербакова такая большая?
Лиза ростом примерно 155, Аня около 161-162.
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Тебе, Аня, тоже большое спасибо от всех любителей ледовых шоу!
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Анюта, как глоток свежего воздуха на этом сайте)
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Ответ несахар
Навка шоу пропагандирует ЛГБТ. Я как бы не против, но законы надо соблюдать.
Что за глупость.. В театре ни разу не был?
+9
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Ответ несахар
Тукnамышева такая маленькая или Щербакова такая большая?
Тоже удивилась, Лиза даже меньше Ани. Они там все не высокие..
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А про питерских дворников что-нибудь известно или в этот раз ни один дворник не пострадал?
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Анюта, выросла красивой, умной,светлой девушкой!
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В Питере всегда рады фигуристам, которые приезжают на соревнования или с прокатами ледовых шоу. Новогодний марафон закончился, всем спасибо можно отдыхать.
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Ответ несахар
Комментарий скрыт
Там все накрашены. Роли такие.
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Ответ несахар
Тукnамышева такая маленькая или Щербакова такая большая?
Туктамышева такая маленькая или думаете почему она до 27 лет докаталась.
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+2
Умная, воспитанная девочка, всех поблагодарила.
+2
0
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Lapo Elkann, ще, по-моему, реальность неадекватно оценивает) Если называет бюджетников, которым раздают билеты , купленные через госзакупки администрацией города, болельщиками.
П.С. зачем вы отвечаете на мои комменты, если закрываете доступ , ответить вам
+9
-8
+1
Аня - молодец! Пусть остаётся собой, а не гонится, как некоторые, за хайпом, пускаясь во все тяжкие. Её образы на льду необыкновенны. Ждём новых выступлений.
+14
-13
+1
Тукnамышева такая маленькая или Щербакова такая большая?
+7
-7
0
За что болели болельщики?
+12
-12
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Анютий отлично выступила и отлично провела время в хорошей компании. Теперь ждем Аню и Лизу на соревнованиях шоу программ и на КПК в качестве группы поддержки, как на ЮКПК. А Лизу еще и на прыжковом турнире. Успехов Анюте и Лизе.
+14
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0
Ответ Anna Morgan
Lapo Elkann, ще, по-моему, реальность неадекватно оценивает) Если называет бюджетников, которым раздают билеты , купленные через госзакупки администрацией города, болельщиками. П.С. зачем вы отвечаете на мои комменты, если закрываете доступ , ответить вам
Искаженную реальность тут транслируете только вы, а Аня называет болельщиками тех людей, которые приходили на шоу, чтобы поддержать ее. Подарки от них, кстати, можно на этих фотках увидеть. Или ими тоже администрация бюджетников снабдила?
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