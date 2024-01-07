Синхронист Мальцев: «Любил фигурное катание, когда Костнер проезжала весь каток в красивой позе. Сейчас этого никто не делает»

Синхронист Александр Мальцев высказался о фигурном катании.

– Что для вас было главным стимулом, чтобы заниматься синхронным плаванием?



– В синхронном плавании для меня самым главным всегда была художественная составляющая, танец на воде. Я видел выступления спортсменов в этом направлении, и это было для меня главной мотивацией.

Я ставил себе цель – дорасти до такого уровня, когда смогу делать интересные и запоминающиеся программы. Изначально не было цели исключительно побеждать, была цель сделать такую программу, чтобы она оставила след в памяти у людей на долгие годы.

– Откуда такая заинтересованность творчеством, танцами?

– Я с детства был творческим ребенком. Мне никогда не было интересно просто плавать от бортика к бортику, мне хотелось самовыражения, искусства. Когда я увидел выступления в синхронном плавании, меня это впечатлило. Также я очень много смотрю балетные постановки, интересуюсь театром, кино, люблю живопись. Это всё меня вдохновляет.

– А за фигурным катанием следите?



– Я продолжаю следить по мере возможности, но у них же сейчас тоже всё ушло в сторону сложности программ. Я любил фигурное катание, когда, например, , проезжала весь каток в одной красивой позе, идеально попадая в музыку, это просто завораживало. Сейчас этого никто не делает, потому что нужно как можно больше отпрыгать и накрутить, – рассказал четырехкратный чемпион мира.