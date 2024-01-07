Синхронист Мальцев: «Любил фигурное катание, когда Костнер проезжала весь каток в красивой позе. Сейчас этого никто не делает»

Теги Каролина Костнер синхронное плавание женское катание сборная России (синхронное плавание) Александр Мальцев Фигурное катание

Синхронист Александр Мальцев высказался о фигурном катании.

– Что для вас было главным стимулом, чтобы заниматься синхронным плаванием?
 
– В синхронном плавании для меня самым главным всегда была художественная составляющая, танец на воде. Я видел выступления спортсменов в этом направлении, и это было для меня главной мотивацией.

Я ставил себе цель – дорасти до такого уровня, когда смогу делать интересные и запоминающиеся программы. Изначально не было цели исключительно побеждать, была цель сделать такую программу, чтобы она оставила след в памяти у людей на долгие годы.

– Откуда такая заинтересованность творчеством, танцами?

– Я с детства был творческим ребенком. Мне никогда не было интересно просто плавать от бортика к бортику, мне хотелось самовыражения, искусства. Когда я увидел выступления в синхронном плавании, меня это впечатлило. Также я очень много смотрю балетные постановки, интересуюсь театром, кино, люблю живопись. Это всё меня вдохновляет.

– А за фигурным катанием следите?
 
– Я продолжаю следить по мере возможности, но у них же сейчас тоже всё ушло в сторону сложности программ. Я любил фигурное катание, когда, например, Каролина Костнер, проезжала весь каток в одной красивой позе, идеально попадая в музыку, это просто завораживало. Сейчас этого никто не делает, потому что нужно как можно больше отпрыгать и накрутить, – рассказал четырехкратный чемпион мира.

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12 комментариев
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Я, наверное, ничего не понимаю в ФК, но никогда Костнер не вызывала восхищения.(
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Парень, который всю свою спортивную карьеру шёл к своей цели, хотя столько людей вокруг и смеялись, и осуждали, и пальцем тыкали. Вызывает восхищение. Интересен и без привязки к фигурному катанию.
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Ответ lepestok
Мура гораздо лучше и интереснее Костнер) не понимаю, почему всем нравится Каролина, она же деревянная и скучная
Ну и сравнение, надо же так перевернуть всё в точности до наоборот...
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О да, это так завораживает, "когда Костнер проезжала весь каток в красивой позе"))) Скука смертная
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Читая высказывания синхронистов о нынешних фигуристках, убеждаюсь - завидуют, хороняки. У фигуристов есть возможность и после спорта продолжать профессиональную деятельность, у синхронистов такой возможности нет. Вот и плюются желчью.
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Даже во времена Костнер в ПП нужно было сделать 7 прыжковых элементов, три вращения и дорожку шагов. Синхронист путает спортивную программу с показательной? Только там фигуристка может себе позволить спираль на весь каток.
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Ответ Oleandra
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от Тутберидзе никого?
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