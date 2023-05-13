Варвара Субботина: «Прекрасно отношусь к Мальцеву, но все же считаю, что синхронное плавание – это женский вид спорта»

Варвара Субботина рассказала, почему она против мужчин в синхронном плавании.

– Вы не боитесь идти наперекор общепринятому мнению и стали одной из немногих, кто заявил, что интересно было бы посмотреть выступление двух девушек в фигурном катании.

– Если в синхронном плавании в дуэте могут выступать две девочки, то почему не могут это сделать в фигурном катании? Конечно, не стоит тягать друг друга в поддержках, но сами по себе танцы на льду в исполнении двух фигуристок могут быть очень красивыми.

– Почему же вы тогда очень негативно относитесь к идее разрешить выступление мужчин в группе в синхронном плавании и даже вступили в дискуссию по этому вопросу с ?

– Прекрасно отношусь к Саше, но все же считаю, что синхронное плавание – это женский вид спорта. Для меня даже микст-дуэт выглядит менее эстетично, чем выступление двух девочек.

Конечно, у Мальцева потрясающие данные, он работяга, прекрасно находит общий язык со всеми партнершами. Огромный молодец – тренер Гана Максимова, которая ставит великолепные программы. Только у меня все равно душа не лежит. Вот такой я консерватор!

– Выступить с Мальцевым в микст-дуэте не согласитесь ни при каких обстоятельствах?

– Даже если предложат это сделать, мне кажется, откажусь. Не смогу – и все, – сказала .