Александр Мальцев: «Нужно быть настоящим мужчиной, чтобы выжить в синхронном плавании среди женщин»

Александр Мальцев рассказал, как сложно мужчине заниматься синхронным плаванием.

– В России маскулинное общество, где вероятно будут осуждать парня, который занимается синхронным плаванием. Не было желания переехать в Европу?



– Стереотипы во многих странах Европы есть, не только в России. Если спросить у синхронистов, которые были первопроходцами в своих странах, они также сталкивались с негативом. Будучи еще ребенком, я понимал, что все эти насмешки – глупости, а я все делаю правильно.

Те, кто меня не понимает, это их необразованность, отсутствие культуры и способности мыслить шире. В основном тем людям, которые были против, также не нравятся мужчины в балете и других художественных видах спорта. Я не прислушивался к их мнению, поэтому не было желания и смысла менять страну.

Я убежден, что в любом художественном виде спорта должны быть мужчины. Важно, чтобы была и женская, и мужская энергия. Вообще синхронное плавание зародилось как мужской вид спорта, затем более 70 лет существовало как женский. Логично, что рано или поздно оно должно было стать смешанным.

– Чем отличается смешанное синхронное плавание от женского? Какие роли выполняете?

– Микст-дуэт — это, в первую очередь, танец мужчины и женщины. До включения микст-дуэтов были случаи, когда две девушки исполняли программу «танго», в которой одна исполняла мужскую партию, другая – женскую. Это лишний раз показывало, что мужчин не хватает в синхронном плавании. Все-таки с мужчиной танго смотрится более гармонично.



– Возможен мужской дуэт? Как это будет смотреться?

– Это могло быть интересно, если бы танец ставил профессиональный тренер-хореограф, с правильным видением, образом. Дуэт, в котором была бы борьба, противостояние. Иначе это может смотреться нелепо и некрасиво.

– Нужно быть настоящим мужчиной, чтобы выжить в синхронном плавании?

– Чтобы пройти через всё это, нужно иметь стержень. Человек со слабым характером всё бы это не выдержал. Так что да, нужно быть настоящим мужчиной, чтобы выжить в синхронном плавании среди женщин, – рассказал четырехкратный чемпион мира.