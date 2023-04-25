«Я отдам приоритет возможности Мальцева выступить на Олимпиаде». Тренер Гана Максимова о допуске мужчин-синхронистов к Парижу-2024

Теги синхронное плавание Олимпийская сборная России World Aquatics (FINA) Татьяна Покровская Париж-2024 сборная России (синхронное плавание) Александр Мальцев Гана Максимова Водные виды

Тренер сборной России по синхронному плаванию.

Во время Олимпиаде-2024 в Париже мужчинам будет разрешено участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию. В состав команды из восьми спортсменов смогут войти двое мужчин, при этом их участие не будет считаться обязательным.

– Какие изменения в тренировочном плане для вас влечет решение World Aquatics по участию мужчин в групповых соревнованиях?

– Я обсуждала уже с главным тренером сборной команды Татьяной Николаевной Покровской участие Саши в группе. Это будет непросто для нас в плане организации тренировочного процесса, но я, безусловно, отдам приоритет возможности Саши (Мальцева) выступить на Олимпиаде, если таковая возникнет.

Пока привлекаю к подготовке еще одного спортсмена, который мог бы достойно представлять нашу страну на стартах, может, пока не самых крупных. Понятно, что второго Сашу Мальцева подготовить сложно, а уж тем более за короткий срок. Но ради Олимпиады будем искать решения, – сказала Гана Максимова, тренер микст-дуэта Мальцева и Майи Гурбанбердиевой.

Мальцев – четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы в микст-дуэтах.

Наш синхронист выиграл золото ЧМ. В детстве над ним смеялись не только девочки, но и их родители

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