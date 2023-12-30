Валерий Ангелопол может встать в пару с Александрой Шинкаренко.

По информации источника, стороны проявляют взаимный интерес к сотрудничеству. Однако на текущий момент окончательного решения о том, состоится ли пара, еще не принято, так как тренер Ангелопола Наталья Линичук еще не видела фигуристов вместе. Совместные пробы 20-летний Ангелопол и 16-летняя Шинкаренко тоже еще не проходили.

Ангелопол тренируется у Линичук в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Прежними партнершами фигуриста были Василиса Кагановская и Арина Ушакова.

Шинкаренко занимается у Елены Масленниковой и Ильи Авербуха, она выступает в паре с Владиславом Михайловым.

Шинкаренко и Михайлов – победители проекта «Ледниковый период. Дети».