Валерий Ангелопол может встать в пару с Александрой Шинкаренко

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Валерий Ангелопол Александра Шинкаренко Владислав Михайлов Фигурное катание

Валерий Ангелопол может встать в пару с Александрой Шинкаренко.

По информации источника, стороны проявляют взаимный интерес к сотрудничеству. Однако на текущий момент окончательного решения о том, состоится ли пара, еще не принято, так как тренер Ангелопола Наталья Линичук еще не видела фигуристов вместе. Совместные пробы 20-летний Ангелопол и 16-летняя Шинкаренко тоже еще не проходили.

Ангелопол тренируется у Линичук в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Прежними партнершами фигуриста были Василиса Кагановская и Арина Ушакова.

Шинкаренко занимается у Елены Масленниковой и Ильи Авербуха, она выступает в паре с Владиславом Михайловым.

Шинкаренко и Михайлов – победители проекта «Ледниковый период. Дети».

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35 комментариев
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Очень несерьёзно заявлять, что Арина Ушакова была партнершей Ангелопола, ребята попробовали встать в пару, но не подошли друг другу. И ничего страшного не случилось, обычная история.
Сейчас с Шинкаренко даже не пробовали, но новость уже запустили. Зачем?? Потом напишут "пара рассталась"... Хайп чистой воды на пустом месте.
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Ответ Olya Ru
Главна ошибка Валеры кричать повсюду о том, что еще не произошло! Неужели жизнь не учит? Ну попробуйте вы сначала, договоритесь точно, а уже потом объявляйте!
Об этом сообщил не Валера, а "несколько независимых источников" пишет РИА.
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О том, что Чиризано встал в пару с Пасечник стало известно после почти месяца скатывания и за несколько недель до обращения в федерацию с сообщением, что пара создана. О том, что Валера встал в пару становится известно до того, как об этом узнают, кажется, даже партнерши Валеры и его тренер. Пусть уже с кем-то тихо-молча скатается. будет большой плюс. Талантливый спортсмен, но пока после расставания с Василисой - ничего, кроме хайпа и шапкозакидательства.
+14
-3
+11
Опять Жуков сплетни распускает?
+11
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Слишком много неизвестных: если подойдут друг другу, если тренер пару одобрит, если все стороны контракт согласуют, если рак на горе свистнет)
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Ответ Татьяна Попова
Девочка не уровня Валеры. Но найти кого-то не так просто.
Ему вообще в России нереально никого найти, тут взрослых девочек в танцах нет, подходящих ему по габаритам, как минимум. Поэтому крайне глупо было с его стороны разваливать состоявшуюся, претендующую на самые высокие места пару с подходящей партнёршей. Жаль, что ему никто не объяснил, что надо закрыть с ней историю, как с женщиной, и продолжить, как с партнёршей, другом, соратником в борьбе за медали.
+10
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+9
Главна ошибка Валеры кричать повсюду о том, что еще не произошло! Неужели жизнь не учит? Ну попробуйте вы сначала, договоритесь точно, а уже потом объявляйте!
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какой то валера какие то партнерши какие то линчуки....сначала что нить покажите потом говорите
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Ответ Olya Ru
Главна ошибка Валеры кричать повсюду о том, что еще не произошло! Неужели жизнь не учит? Ну попробуйте вы сначала, договоритесь точно, а уже потом объявляйте!
Он похоже Вам в окно кричал?
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+8
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Пусти все заканчивают, кто распался, зачем другим карьеры портить. А если другие распадутся, пусть тоже заканчивают.
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+7
Узнаю источники брата Коли... Главное -- прокукарекать, а там хоть не рассветай.
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Она для него огромная и гораздо хуже катается. Для спорта я бы даже не пробовала такое, вообще без перспектив. Но, возможно, перспективно в плане подписания Валериного контракта😏
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Что это за Источники, которые знают больше, чем сами спортсмены и их тренеры?
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любит Валера пары с ЛПДети разбивать. Шинкаренко Михайлов давно катаются. Вот зачем распадаться?
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- Совместные пробы 20-летний Ангелопол и 16-летняя Шинкаренко тоже еще не проходили
- О чём тогда вообще говорить? :)
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Девочки в 16 лет ещё растут, а Валера невысокий, сложно ему будет найти партнёршу.
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Ответ Anita Levchenko
Она для него огромная и гораздо хуже катается. Для спорта я бы даже не пробовала такое, вообще без перспектив. Но, возможно, перспективно в плане подписания Валериного контракта😏
Девочка не уровня Валеры. Но найти кого-то не так просто.
+3
0
+3
Суеты-то, шуму вокруг некоего Ангелопола... А это кто?...
+5
-3
+2
Что, теперь будут перебирать всех свободных, и не только, девочек и искать самую платежеспособную и стрессоустойчивую?
+7
-5
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Валерке Трусову уже не поднять.
+1
0
+1
Шинкаренко не крупновата для него? Ей 16, а она еще растет. Эх, Валера, идеальную партнершу профукал, а теперь мечется
+1
0
+1
И мы счастливы !
+1
0
+1
Дом-2.
+2
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+1
Ответ Анна Беляева
О том, что Чиризано встал в пару с Пасечник стало известно после почти месяца скатывания и за несколько недель до обращения в федерацию с сообщением, что пара создана. О том, что Валера встал в пару становится известно до того, как об этом узнают, кажется, даже партнерши Валеры и его тренер. Пусть уже с кем-то тихо-молча скатается. будет большой плюс. Талантливый спортсмен, но пока после расставания с Василисой - ничего, кроме хайпа и шапкозакидательства.
Что толку от его таланта, если он умножил на ноль шикарные перспективы, которые у него были с Кагановской? Всё, ноль он теперь, а не талант.
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Может встать, а может не встать, скоро все
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Зачем называть прежней партнершей Ушакову, если эта пара ни разу нигде не выступила)
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Надолго?
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Но пока встанет в пару с санями
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Ответ Anita Levchenko
Ему вообще в России нереально никого найти, тут взрослых девочек в танцах нет, подходящих ему по габаритам, как минимум. Поэтому крайне глупо было с его стороны разваливать состоявшуюся, претендующую на самые высокие места пару с подходящей партнёршей. Жаль, что ему никто не объяснил, что надо закрыть с ней историю, как с женщиной, и продолжить, как с партнёршей, другом, соратником в борьбе за медали.
на Западе партнерши крупные))) так что Валере лучше искать дома)
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Ответ Anita Levchenko
Ему вообще в России нереально никого найти, тут взрослых девочек в танцах нет, подходящих ему по габаритам, как минимум. Поэтому крайне глупо было с его стороны разваливать состоявшуюся, претендующую на самые высокие места пару с подходящей партнёршей. Жаль, что ему никто не объяснил, что надо закрыть с ней историю, как с женщиной, и продолжить, как с партнёршей, другом, соратником в борьбе за медали.
Ну да, женщинам объяснять не нужно, они и так всё понимают. Даже сжигают все мосты чтобы не передумать).
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