Валерий Ангелопол может встать в пару с Александрой Шинкаренко
Валерий Ангелопол может встать в пару с Александрой Шинкаренко.
По информации источника, стороны проявляют взаимный интерес к сотрудничеству. Однако на текущий момент окончательного решения о том, состоится ли пара, еще не принято, так как тренер Ангелопола Наталья Линичук еще не видела фигуристов вместе. Совместные пробы 20-летний Ангелопол и 16-летняя Шинкаренко тоже еще не проходили.
Ангелопол тренируется у Линичук в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Прежними партнершами фигуриста были Василиса Кагановская и Арина Ушакова.
Шинкаренко занимается у Елены Масленниковой и Ильи Авербуха, она выступает в паре с Владиславом Михайловым.
Шинкаренко и Михайлов – победители проекта «Ледниковый период. Дети».
Сейчас с Шинкаренко даже не пробовали, но новость уже запустили. Зачем?? Потом напишут "пара рассталась"... Хайп чистой воды на пустом месте.
- О чём тогда вообще говорить? :)