Татьяна Тарасова: «2023 год можно назвать очень удачным для российского фигурного катания»
Татьяна Тарасова подвела итоги года в российском фигурном катании.
«2023 год можно назвать очень удачным для российского фигурного катания. Прошел чемпионат России в очень сильной борьбе. Появился Дикиджи, который может сражаться со всем миром. Он с Гуменником может выступать на самом высоком уровне. Радует, что Алиев хорошо прокатался. Может быть, он забыл свои падения и ошибки — как в песне катался.
Вернулись в спорт и провели с большим триумфом чемпионат России Ваня Букин и Саша Степанова. Потрясающе откатали произвольную программу.
Из девочек отмечу Петросян, которая на наших глазах исполняла два разных четверных, но, к сожалению, с одного упала. Муравьева, которая исполнила на огромной скорости аксель в три с половиной оборота в короткой программе. Только несколько девочек в мире так прыгают.
Синицына болела, вылечилась, превзошла себя и была настоящей фигуристкой, которая умеет очень многое, но пока без четверных.
У нас очень сильные девочки, а пары лучшие в мире. Особенно хороши наши чемпионы, Мишина и Галлямов, которые феноменально откатали произвольную программу», — сказала Тарасова.
Без ее комментариев скучно!
А всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!
ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, ЛЮБВИ!
И ПУСТЬ ЭТОТГОД БУДЕТ ДЛЯ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМ!!
Пока заметны только дутые щёки...