Татьяна Тарасова: «2023 год можно назвать очень удачным для российского фигурного катания»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду чемпионат России пары мужское катание женское катание Дмитрий Алиев Петр Гуменник Владислав Дикиджи Аделия Петросян Фигурное катание

Татьяна Тарасова подвела итоги года в российском фигурном катании.

«2023 год можно назвать очень удачным для российского фигурного катания. Прошел чемпионат России в очень сильной борьбе. Появился Дикиджи, который может сражаться со всем миром. Он с Гуменником может выступать на самом высоком уровне. Радует, что Алиев хорошо прокатался. Может быть, он забыл свои падения и ошибки — как в песне катался.

Вернулись в спорт и провели с большим триумфом чемпионат России Ваня Букин и Саша Степанова. Потрясающе откатали произвольную программу.

Из девочек отмечу Петросян, которая на наших глазах исполняла два разных четверных, но, к сожалению, с одного упала. Муравьева, которая исполнила на огромной скорости аксель в три с половиной оборота в короткой программе. Только несколько девочек в мире так прыгают.

Синицына болела, вылечилась, превзошла себя и была настоящей фигуристкой, которая умеет очень многое, но пока без четверных.

У нас очень сильные девочки, а пары лучшие в мире. Особенно хороши наши чемпионы, Мишина и Галлямов, которые феноменально откатали произвольную программу», — сказала Тарасова.

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9 комментариев
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Очень рада возвращению Татьяны Анатольевны на комментаторскую позицию.
Без ее комментариев скучно!

А всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!

ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, ЛЮБВИ!

И ПУСТЬ ЭТОТГОД БУДЕТ ДЛЯ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМ!!
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Татьяна Анатольевна своим возвращением на ЧР сделала нам подарок. Эмоциональная, искренняя, не зависящая ни от кого. Жду в следующем году! Всем здоровья и удачи!
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Ну зачем Тарасова врет сама себе. Как год без международных стартов можно назвать удачным? Деградация во всех видах идет, пока только кроме пар, они последние держутся. У людей нет мотивации выкладываться без международных стартов и если за этот цикл ничего не изменится, то российское ФК умрет. И дутые оценки этому не помогут
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Видимо пенсию за январь получила ...на фантастику потянуло.....
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А как же Чемпион России, теперь уже двукратный?🤔
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Ничего хорошо ни у кого никаких титулов , катались на водокачках!!!
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Всех с НОВЫМ ГОДОМ 🎄
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Ответ imaxim
Ну зачем Тарасова врет сама себе. Как год без международных стартов можно назвать удачным? Деградация во всех видах идет, пока только кроме пар, они последние держутся. У людей нет мотивации выкладываться без международных стартов и если за этот цикл ничего не изменится, то российское ФК умрет. И дутые оценки этому не помогут
У кого дутые оценки? Огласите весь список, пожалуйста.
Пока заметны только дутые щёки...
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