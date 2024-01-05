Косторная о конфликте с Куклычевой: «Хочет выкладывать посты – ее право, пусть выкладывает. Я к этим людям уже никакого отношения не имею»
Косторная заявила, что в ее конфликте с дизайнером Куклычевой поставлена точка.
Ранее дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.
Фигуристка в ответ заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы, а она начнет работать с 9 января.
Сегодня стало известно, что Косторная вернула Куклычевой костюмы для шоу – часть из них была передана в пакете с надписью «Ля ты крыса», что дизайнер показала в соцсети.
«В этом конфликте давно уже стоит точка. А посты... ну хочет человек выкладывать – ее право, пусть выкладывает. Я к этим людям уже никакого отношения не имею», – сказала чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная.
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Побегут по зелёному свистку на запах бюджетного бабла
А за всем этим скандалом торчат уши пальто
Будут с Гошей оплачивать костюмы, ничего страшного. Куклычева не первый дизайнер в её жизни и не последний. Разберутся.
Алёне Косторной пожелаю хороших выступлений и много шоу, чтобы иметь возможность заказывать костюмы у адекватных исполнителей за деньги, а не у мастериц, не имеющих даже манекенов, за посты в Инстаграм.
Алёне Куклычевой пожелаю приобрести манекены, пересмотреть своё отношение к своим швеям, которые работали днями и ночами у неё за "спасибо", и изучить основы деловой этики и искусства решать конфликты. Ну и рот/пальцы с мылом помыть. И нервишки подлечить, разумеется.
Надеюсь, больше инфоповодов не будет
Дьявол в деталях ))
Кто-то же Алёне пачку сшил, найдёт, не переживайте.
Но настоящая Аленка в вот таких деталях, «на заборах много что пишут», пакетики всякие 😂