Косторная о конфликте с Куклычевой: «Хочет выкладывать посты – ее право, пусть выкладывает. Я к этим людям уже никакого отношения не имею»

Теги сборная России пары женское катание Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Косторная заявила, что в ее конфликте с дизайнером Куклычевой поставлена точка.

Ранее дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

Фигуристка в ответ заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы, а она начнет работать с 9 января. 

Сегодня стало известно, что Косторная вернула Куклычевой костюмы для шоу – часть из них была передана в пакете с надписью «Ля ты крыса», что дизайнер показала в соцсети. 

«В этом конфликте давно уже стоит точка. А посты... ну хочет человек выкладывать – ее право, пусть выкладывает. Я к этим людям уже никакого отношения не имею», – сказала чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

162 комментария
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*Передает вещи в пакете с надписью «Ля ты крыса»
Фанаты Косторной: «Молодец! Какая сдержанность! Как Алена повзрослела» 😂
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Тебе, Алёнушка, еще никто, значит, не объяснил понятие репутации. Но тебе это обьяснят дизайнеры, когда тебе понадобятся костюмы, потому что теперь каждый из них миллион раз подумает, прежде, чем заключать с тобой договор.
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Ответ Пылесос
Тебе, Алёнушка, еще никто, значит, не объяснил понятие репутации. Но тебе это обьяснят дизайнеры, когда тебе понадобятся костюмы, потому что теперь каждый из них миллион раз подумает, прежде, чем заключать с тобой договор.
Да другие дизайнеры к Алёне в очередь уже выстроились и радуются по поводу самоустранения конкурентки.
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Ля спортивные новости
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На фоне оных дам, Ангелопол с Кагановской - даже как-то скучно разбежались)
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Ответ Zhuuuzhik
Молодец, Алёна. Респект за сдержанность в этой ситуации.
"крыса" - это сдержанность? что ж её фанатики сочтут "перебором"?
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+25
Ответ Пылесос
Тебе, Алёнушка, еще никто, значит, не объяснил понятие репутации. Но тебе это обьяснят дизайнеры, когда тебе понадобятся костюмы, потому что теперь каждый из них миллион раз подумает, прежде, чем заключать с тобой договор.
Да срать другие дизайнеры хотели на эту конкурентку

Побегут по зелёному свистку на запах бюджетного бабла

А за всем этим скандалом торчат уши пальто
+59
-35
+24
Принести свои извинения за хамство? Не хватает воспитания?
+47
-25
+22
Ответ Agura
Принести свои извинения за хамство? Не хватает воспитания?
Это вы ко второй Алёне обращаетесь, верно?
+30
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+20
Ответ Agura
Принести свои извинения за хамство? Не хватает воспитания?
А дизайнерша не хочет извинится за «халявщицу», «наглую девчонку», «кто такой Гоша», «хитрая лиса», «хитрюга», «мошенница», «обманщица», «пусть соблюдает субординацию» и тд.
+31
-13
+18
Ответ VladCory
То есть ничё не знаю платить не буду? ))) Охренеть в мозгу то у фигуристок некоторых... Жизнь поправит.
Вам уже сто раз сказали, что счета оплатят как только начнутся рабочие дни.
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-5
+15
Ответ Roman Roman
а теперь кто-то будет шить за просто так? даже не за спасибо? за кидок? ну, может, кто поведётся из выпускников швейных ПТУ... кстати, ощвучено, что к новому дизайнеру ушла... а к кому? ФИО есть? или опять какой-то мутняк? что-то "новый" никак не озвучен...
Зачем "за просто так"? Куклычева сама предложила Алёне шить ей платья, потом сама предложила аренду за рекламу.

Будут с Гошей оплачивать костюмы, ничего страшного. Куклычева не первый дизайнер в её жизни и не последний. Разберутся.
+14
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Ответ Ебздрогыч
Чем больше читаешь такие новости про фигурное катание, тем больше уважаешь футбол
Не сказала бы. в футболе полно скандалов. Дзюба вообще надолго всех переплюнул..
+13
0
+13
Ответ VladCory
То есть ничё не знаю платить не буду? ))) Охренеть в мозгу то у фигуристок некоторых... Жизнь поправит.
Оплата идет от федерации, а не Алены
+17
-4
+13
Куклычева против Косторной-лучшее ледово-швейное шоу этой зимы. Русалки-одарки-мули здесь однозначно проиграли
+16
-3
+13
Про грызуна она зря, можно было и лицо сохранить.
+17
-5
+12
Неужели сериал ,Дизайнер против Косторной, подошёл к концу, но зная характер Алёны, будет продолжение..
+15
-3
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Ответ Пылесос
Тебе, Алёнушка, еще никто, значит, не объяснил понятие репутации. Но тебе это обьяснят дизайнеры, когда тебе понадобятся костюмы, потому что теперь каждый из них миллион раз подумает, прежде, чем заключать с тобой договор.
Теперь будут работать по предоплате
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0
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Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
Всё ещё празднуете? Пора выходить на здоровый образ жизни.
+13
-3
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В общем, это было весело, но надеюсь, история плавно подошла к своему завершению.
Алёне Косторной пожелаю хороших выступлений и много шоу, чтобы иметь возможность заказывать костюмы у адекватных исполнителей за деньги, а не у мастериц, не имеющих даже манекенов, за посты в Инстаграм.
Алёне Куклычевой пожелаю приобрести манекены, пересмотреть своё отношение к своим швеям, которые работали днями и ночами у неё за "спасибо", и изучить основы деловой этики и искусства решать конфликты. Ну и рот/пальцы с мылом помыть. И нервишки подлечить, разумеется.
Надеюсь, больше инфоповодов не будет
+14
-4
+10
Ответ Agura
Для особо одаренных: свои извинения должна принести Косторная. Еслиу нее есть понятия о чести.
Это за какое хамство-то?🤔 за "я вам ничего не должна" или за "переделайте них" или за "мы с Куницей не планировали куски костюма собирать со льда"? Конкретнее можно?
+13
-3
+10
Ответ Agura
Для особо одаренных: свои извинения должна принести Косторная. Еслиу нее есть понятия о чести.
Ага, честь и «субординация». Куклычева, разлогиньтесь
+16
-7
+9
Чем больше читаешь такие новости про фигурное катание, тем больше уважаешь футбол
+18
-9
+9
Ответ Anisu
За каким же баллов они побегут, если она не платит за костюмы и кто ещё готов за 4 костюма брать 240 тысяч? Платье 4х летней девочке попить стоит 50, а есть и за 100, в акселе, к примеру. Про взрослые и говорить не приходится. Прям вот выстроились за эти копейки шить ей костюмы.
Опять про 240 тысяч, которые Федерация оплатит? И такая задержка, потому что ИП Мария Осипова не предоставила счет для оплаты. Куда мог Заказчик деньги перевести? На деревню дедушке?
+13
-4
+9
Вот во многом поэтому талантливая титулованная фигуристка Косторная так и не получила ни одного топового контракта или шоу )
Дьявол в деталях ))
+14
-5
+9
Ответ RusVector
Кто теперь костюмы Алене будет шить? Куница ?
А у нас кроме Куклычевой швей больше нет?

Кто-то же Алёне пачку сшил, найдёт, не переживайте.
+20
-12
+8
Ответ Agura
Для особо одаренных: свои извинения должна принести Косторная. Еслиу нее есть понятия о чести.
За что конкретно Алена должна извиняться? Она все обязательства выполнила.Никаких дел иметь с этим дизайнером нельзя.
+14
-6
+8
Ответ Пылесос
Тебе, Алёнушка, еще никто, значит, не объяснил понятие репутации. Но тебе это обьяснят дизайнеры, когда тебе понадобятся костюмы, потому что теперь каждый из них миллион раз подумает, прежде, чем заключать с тобой договор.
Если бы у Куклычёвой были договоры на постоянной основе, то у неё бы швеи не шили костюмы бесплатно.
+12
-4
+8
Ответ Sportsfan
А нужно публично высказывать свое отношение? Я думала, свое мнение относительно других людей нужно говорить/писать им лично. Куклычева с 3 короба ПУБЛИЧНО грязи налила на Алену, а та не имеет право даже лично ей сказать, что считает ее крысой?
Умные люди пытались как могли, помочь Алене Косторной сохранить остатки репутации, выдали вполне приличный текст.
Но настоящая Аленка в вот таких деталях, «на заборах много что пишут», пакетики всякие 😂
+27
-19
+8
ля.. ты куница
+14
-6
+8
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