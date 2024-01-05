Косторная о конфликте с Куклычевой: «Хочет выкладывать посты – ее право, пусть выкладывает. Я к этим людям уже никакого отношения не имею»

Косторная заявила, что в ее конфликте с дизайнером Куклычевой поставлена точка.

Ранее дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

Фигуристка в ответ заявила, что договор на пошив соревновательных костюмов заключался с Федерацией фигурного катания Москвы, а она начнет работать с 9 января.

Сегодня стало известно, что Косторная вернула Куклычевой костюмы для шоу – часть из них была передана в пакете с надписью «Ля ты крыса», что дизайнер показала в соцсети.

«В этом конфликте давно уже стоит точка. А посты... ну хочет человек выкладывать – ее право, пусть выкладывает. Я к этим людям уже никакого отношения не имею», – сказала чемпионка Европы 2020 года .

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