Дизайнер Куклычева: «Косторная должна выполнить обязательства. Может, коллективно подадим в суд. Мы что, рабы?»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Куклычева заявила, что может податьв суд на Косторную за долги по костюмам.

Ранее дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

— Была ли реакция Косторной после вашего поста о долге?

— Я с ней общалась вчера. Она сказала, что никакого отношения к этим костюмам не имеет. Сейчас забираю у нее последние костюмы и аксессуары.

— Можно ли сказать, что вы закрыли вопрос о долге с Косторной?

— Вопрос не закрыт. У нас денег нет! Рекламы у дизайнеров нет! Она должна выполнить обязательства. Платья она надевала все. Люди работали. Пост с благодарностью и отметкой каждого дизайнера. Получается, она выступала в этих платья бесплатно! Кто она такая, чтобы себя так вести? 

— Какие будут ваши дальнейшие действия? Суд?

— Пока нет сил, но этот вопрос открыт. Надо встречаться с дизайнерами и обсуждать все. Может, коллективно подадим в суд. Мы что, рабы?

Пишут, что костюм лебедя некачественный, но я ей говорила, что перья нельзя на лед! Она никого не слушает. Они ломаются. Их невозможно закрепить так, чтобы не ломались. Они могу сломаться в любом месте при поддержках. Это не вина дизайнера!

— Часто ли такое происходит с дизайнерами в фигурном катании?

— Постоянно. Не все такие смелые как я, многие молчат. Боятся скандалов и испортить репутацию. У меня безупречная репутация, мне бояться нечего. Все знают, что я умру, но сделаю. Мне сейчас много дизайнеров написали в директ о том, что у них то же самое. У каждого хоть раз была такая история.

Топам особо никто шить не хочет. Только если официально, когда оплачивает федерация. Без этого они часто используют и кидают. Они же «звезды», — сказала Куклычева.

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

Материалы по теме

128 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давненько Куклычевой и Косторной не было, целых 19,5 часов!
+61
-3
+58
Подавайте в суд, договор не забудьте к иску прикрепить, что ваше ИП зарегистрировано в Мурманской области со ставкой налога 1%, а шьёте в Москве.
+65
-14
+51
да там не одно перышко вылетело, там летело вправо и влево, такое тоже нечасто увидишь, хотя с перьями выступают многие, так что некачественное изделие налицо, что уж зрителей за ло..в держать
+43
-10
+33
Куклычева отрубила сук, на котором сидела. Больше Федерация ни для одного сборника у нее не закажет костюмы. Да и другие фигуристы тысячу раз подумают, прежде чем связываться со швеей, которая потом будет публично их размер груди и ляжек обсуждать. Да и которая кроить не умеет тоже. Куклычевой стоит сначала научиться шить хорошо сидящие платья, а потом рассуждать, кто достоин или не достоин носить ее творения.
+38
-15
+23
Интересно, что она собирается предъявить в суде? Договор не с Аленой? Устные обещания о рекламе? У Косторной-то есть скрины с отметками в сторис, то есть реклама была. Я уж молчу, что на любую рекламу в соц сетях сейчас нужно получать токен и заключаться договор. А вот Косторной за клевету и порчу деловой репутации подать можно спокойно, наговорила эта мадам с три короба.
+28
-7
+21
1. Договор за соревновательные костюмы оформлен на школу, а не на Косторную. Документы предоставили только в декабре
2. Костюмы для шоу были даны в аренду за упоминание в соц сетях, без указания формата. И их Алёна вернула

С чем Куклычева собралась в суд?
+23
-4
+19
Ответ Dimashmelev
да там не одно перышко вылетело, там летело вправо и влево, такое тоже нечасто увидишь, хотя с перьями выступают многие, так что некачественное изделие налицо, что уж зрителей за ло..в держать
Многие с перьями выступали,Баюл и Ильиных помню с ходу,но перья по катку не разлетались,значит плохая работа швеи или не те перья взяла
+19
-3
+16
Я одно не пойму...зачем кричать об этом? Тебе должны деньги, у тебя есть доказательства (ведь есть же?)...иди в полицию в суд...куда там еще ходят.
+14
-2
+12
Какое-то нелогичное поведение, вроде бы Росляков сказал, что после праздников все выплатят, но она зачем-то Косторной опять звонит, до окончания праздников, зачем она это делает? Ну, допустим, даже если она права, то все равно после такого скандала у нее желающих шить поубавится, потому как очень громко себя ведет, лучше от такого лиха подальше держаться. Странная тетя, хотела рекламы, а сделала антирекламу.
+14
-2
+12
Ответ Железная Леди
Вопросы. На соревнования платья оплачивает ФЕДРА? А на шоу, разве не обязаны хозяева этих шоу оплачивать наряды? просто интересно.
Вот именно. Для чего тогда многомиллионные гранты получают?
+12
-1
+11
Договор не с Косторной, а в суд подадим на неё.
Кто-нибудь, подарите Куклычевой Гражданский кодекс.
Не, лучше азбуку, кодекс она не осилит.
+13
-3
+10
Ну в принципе, если она все еще продолжает ждать оплаты платьев от Алёны, а не от организации, пописанной в договоре, то у меня для дизайнера плохие новости.
+14
-4
+10
Я поражаюсь наглости,обгадила Косторную на всеобщее обозрение и требует от нее ещё хвалебные посты каждой швее написать
+16
-6
+10
Судя по громкости верещания, реально пойти в суд у нее не с чем.
+11
-3
+8
А зачем им сейчас этот пост «благодарности»??? Что за цирк?? Я думаю, после этого на их странички зашли уже предостаточно))
+10
-2
+8
Ответ Аля Иванова
Подавайте в суд, договор не забудьте к иску прикрепить, что ваше ИП зарегистрировано в Мурманской области со ставкой налога 1%, а шьёте в Москве.
А где это запрещено?
+14
-6
+8
Ответ Alealeale
Хз кто там прав, но эта ситуация очень опозорила Косторную.
Ситуация опозорила прежде всего дизайнера. Вернее, она сама себя опозорила. Даже в конфликтных ситуациях нужно уметь держать лицо. Ну если человек хочет репутацию профессионала.
+8
-1
+7
Про рабов вообще весело, особенно, когда подруги Куклычёвой пишут, что они работали не из-за денег, а по большой дружбе. Может Куклычёвой пересмотреть оплату труда в собственном коллективе? Может тогда и другие начнут их труд ценить?
+10
-3
+7
Ответ Sportsfan
Куклычева отрубила сук, на котором сидела. Больше Федерация ни для одного сборника у нее не закажет костюмы. Да и другие фигуристы тысячу раз подумают, прежде чем связываться со швеей, которая потом будет публично их размер груди и ляжек обсуждать. Да и которая кроить не умеет тоже. Куклычевой стоит сначала научиться шить хорошо сидящие платья, а потом рассуждать, кто достоин или не достоин носить ее творения.
В разнос пошла Куклычева
+12
-5
+7
Вопросы. На соревнования платья оплачивает ФЕДРА? А на шоу, разве не обязаны хозяева этих шоу оплачивать наряды? просто интересно.
+7
0
+7
Такое впечатление, что у маленького ребёнка интервью брали 😏
+11
-4
+7
А захотят ли к ней вообще теперь обращаться топовые фигуристы, никому такие скандалы не нужны. После первого комментария, большинство были на её стороне, но когда она уже сотню настрочила с оскорблениями, тут надо задуматься, стоит ли с такой особой связываться
+7
0
+7
Ответ Елена Ковалёва
Я не знаю сего дизайнера и портнихи в одном флаконе. Костюмы в окончательном варианте спортсмены принимают. Дама начала с одной спортсменки, а теперь оказывается все топы не порядочные. Может с дамой что то не так...
Так дама работала с двумя топами) У одной не та фигура оказалась, о чём дама подробно растрезвонила на весь мир, да ещё и своё видение костюма, которое не совпало с видением Куклычевой.

Историю со второй мы наблюдаем сейчас. Где товарищ дизайнер врёт, набрасывает на клиента и всячески поливает его грязью.

Может, поэтому с ней топы и не хотят работать? Оно им надо?

Вроде не голые на лёд выходят.
+8
-1
+7
Там и в инсте ее новый пост с оскорблениями Алёны. Какой кошмар…
Интересно, сколько может стоить сториз Алёны и стоимость аренды венка? Подозреваю, что слишком многого хотят этот дизайнерский кружок за аренду костюмов…
+9
-3
+6
Я не знаю сего дизайнера и портнихи в одном флаконе. Костюмы в окончательном варианте спортсмены принимают. Дама начала с одной спортсменки, а теперь оказывается все топы не порядочные. Может с дамой что то не так...
+9
-3
+6
Вызывайте экзорциста
+6
0
+6
//отметкой каждого дизайнера. //
Огласите весь список, пожалуйста!
+7
-2
+5
Ответ Dimashmelev
да там не одно перышко вылетело, там летело вправо и влево, такое тоже нечасто увидишь, хотя с перьями выступают многие, так что некачественное изделие налицо, что уж зрителей за ло..в держать
Если швея действительно предупреждала, что перья, которые хочет заказчик не надежные, то какая разница отлетают ли они у других? Конкретно этот мастер сделать не может о чем и предупреждает, так зачем настаивать и лезть в бутылку? Ищи другого.
Ну вот вам стоматолог говорит, что не может качественно сделать то, что вы хотите, вы его все равно будете настаивать на процедуре? Или все же другого стоматолога поищите?
+7
-2
+5
Ответ фуфырка
А где это запрещено?
Вот в суде ей и объяснят запрещено это или разрешено.
+10
-5
+5
Алёна: возвращает костюмы.
Куклычева: пора в суд.

Эта буйная дама может уже определиться, подаёт она в суд или нет? Позавчера говорила, что доказательств нет, сегодня уже появились. И при чём тут Алёна, если денег должна Федерация? На неё в суд будут подавать тётушки, которые вовремя счет из 1С распечатать не могут?

Про перья на льду: так нафига шила, если нельзя? Отказать и делов. Хотя, с другого платья перья почему-то не отваливаются.

Про топов, которым никто не шьёт, отдельная прелесть.

Отнимите у Куклычевой алкоголь уже.
+11
-6
+5
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий