Дизайнер Куклычева: «Косторная должна выполнить обязательства. Может, коллективно подадим в суд. Мы что, рабы?»

Дизайнер Куклычева заявила, что может податьв суд на Косторную за долги по костюмам.

Ранее дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

— Была ли реакция Косторной после вашего поста о долге?

— Я с ней общалась вчера. Она сказала, что никакого отношения к этим костюмам не имеет. Сейчас забираю у нее последние костюмы и аксессуары.

— Можно ли сказать, что вы закрыли вопрос о долге с Косторной?

— Вопрос не закрыт. У нас денег нет! Рекламы у дизайнеров нет! Она должна выполнить обязательства. Платья она надевала все. Люди работали. Пост с благодарностью и отметкой каждого дизайнера. Получается, она выступала в этих платья бесплатно! Кто она такая, чтобы себя так вести?

— Какие будут ваши дальнейшие действия? Суд?

— Пока нет сил, но этот вопрос открыт. Надо встречаться с дизайнерами и обсуждать все. Может, коллективно подадим в суд. Мы что, рабы?

Пишут, что костюм лебедя некачественный, но я ей говорила, что перья нельзя на лед! Она никого не слушает. Они ломаются. Их невозможно закрепить так, чтобы не ломались. Они могу сломаться в любом месте при поддержках. Это не вина дизайнера!

— Часто ли такое происходит с дизайнерами в фигурном катании?

— Постоянно. Не все такие смелые как я, многие молчат. Боятся скандалов и испортить репутацию. У меня безупречная репутация, мне бояться нечего. Все знают, что я умру, но сделаю. Мне сейчас много дизайнеров написали в директ о том, что у них то же самое. У каждого хоть раз была такая история.

Топам особо никто шить не хочет. Только если официально, когда оплачивает федерация. Без этого они часто используют и кидают. Они же «звезды», — сказала Куклычева.

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