Дизайнер Куклычева: «Косторная должна выполнить обязательства. Может, коллективно подадим в суд. Мы что, рабы?»
Дизайнер Куклычева заявила, что может податьв суд на Косторную за долги по костюмам.
Ранее дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.
— Была ли реакция Косторной после вашего поста о долге?
— Я с ней общалась вчера. Она сказала, что никакого отношения к этим костюмам не имеет. Сейчас забираю у нее последние костюмы и аксессуары.
— Можно ли сказать, что вы закрыли вопрос о долге с Косторной?
— Вопрос не закрыт. У нас денег нет! Рекламы у дизайнеров нет! Она должна выполнить обязательства. Платья она надевала все. Люди работали. Пост с благодарностью и отметкой каждого дизайнера. Получается, она выступала в этих платья бесплатно! Кто она такая, чтобы себя так вести?
— Какие будут ваши дальнейшие действия? Суд?
— Пока нет сил, но этот вопрос открыт. Надо встречаться с дизайнерами и обсуждать все. Может, коллективно подадим в суд. Мы что, рабы?
Пишут, что костюм лебедя некачественный, но я ей говорила, что перья нельзя на лед! Она никого не слушает. Они ломаются. Их невозможно закрепить так, чтобы не ломались. Они могу сломаться в любом месте при поддержках. Это не вина дизайнера!
— Часто ли такое происходит с дизайнерами в фигурном катании?
— Постоянно. Не все такие смелые как я, многие молчат. Боятся скандалов и испортить репутацию. У меня безупречная репутация, мне бояться нечего. Все знают, что я умру, но сделаю. Мне сейчас много дизайнеров написали в директ о том, что у них то же самое. У каждого хоть раз была такая история.
Топам особо никто шить не хочет. Только если официально, когда оплачивает федерация. Без этого они часто используют и кидают. Они же «звезды», — сказала Куклычева.
Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки
2. Костюмы для шоу были даны в аренду за упоминание в соц сетях, без указания формата. И их Алёна вернула
С чем Куклычева собралась в суд?
Кто-нибудь, подарите Куклычевой Гражданский кодекс.
Не, лучше азбуку, кодекс она не осилит.
Историю со второй мы наблюдаем сейчас. Где товарищ дизайнер врёт, набрасывает на клиента и всячески поливает его грязью.
Может, поэтому с ней топы и не хотят работать? Оно им надо?
Вроде не голые на лёд выходят.
Интересно, сколько может стоить сториз Алёны и стоимость аренды венка? Подозреваю, что слишком многого хотят этот дизайнерский кружок за аренду костюмов…
Огласите весь список, пожалуйста!
Ну вот вам стоматолог говорит, что не может качественно сделать то, что вы хотите, вы его все равно будете настаивать на процедуре? Или все же другого стоматолога поищите?
Куклычева: пора в суд.
Эта буйная дама может уже определиться, подаёт она в суд или нет? Позавчера говорила, что доказательств нет, сегодня уже появились. И при чём тут Алёна, если денег должна Федерация? На неё в суд будут подавать тётушки, которые вовремя счет из 1С распечатать не могут?
Про перья на льду: так нафига шила, если нельзя? Отказать и делов. Хотя, с другого платья перья почему-то не отваливаются.
Про топов, которым никто не шьёт, отдельная прелесть.
Отнимите у Куклычевой алкоголь уже.