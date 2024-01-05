Евгения Медведева: «В потенциале Косторная очень хорошая парница, но ей еще работать и работать. Я немного не поняла возмущений после первого выступления»

Теги сборная России пары Евгения Медведева Георгий Куница Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Медведева и Трусова в «Прокат Show» обсудили выступления Алены Косторной в парах.

Чемпионка Европы 2020 года Косторная год назад перешла из одиночного в парное катание. Она выступает в паре с Георгием Куницей.

Евгения Медведева: Мне кажется, что она клево выглядит как парница. У нее есть задатки. Но, блин, после первых соревнований... В потенциале она очень хорошая парница, но ей еще работать и работать.

Я немного просто не поняла возмущений после первого выступления. Поставили не такие уж низкие оценки по сравнению с катанием. 

Александра Трусова: Я еще на шоу видела, как она хорошо... Мы с ней разговаривали по телефону, и я ей сказала, что очень круто, ты большая молодец.

Видно, что она работала, смотрится хорошо. Я как человек, который замечает, когда идет какой-то прогресс, просто сказала, что она молодец.

Медведева: Мне кажется, она даже в шоу тогда чисто по приколу делала этот выброс. Было видно, что, блин, получится!

Трусова: На каком-то шоу она меня учила этот выброс делать.

Медведева: Я пробовала делать двойной сальхов выброс – ну это просто ад.

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11 комментариев
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На первом этапе Алёна и правда удивила своей реакцией оценки, на ЧР она уже спокойная была.
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Да никто не понял.
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Ну хоть в спортивном плане продолжается обсуждение Косторной
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Как Алена всех задела.Не обсудил ее только ленивый.Вообще-то каждый человек имеет право на эмоции.Женя себя на ОИ забыла.А ведь многие ее тогда поняли и поддержали..
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Будут работать- все получится! Удачи Алене и Гоше!
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А мне в одиночном очень не хватает такой фигуристки, как Алёна...
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Ответ Elizaveta Queen
Как Алена всех задела.Не обсудил ее только ленивый.Вообще-то каждый человек имеет право на эмоции.Женя себя на ОИ забыла.А ведь многие ее тогда поняли и поддержали..
А что такого было на ОИ? Поплакала и пообнималась, даже победителя поздравила.
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Ну у Алены характер такой, она вечно недовольна всем, но с одной стороны хоть она и вредина, а с другой, значит она постоянно будет работать над собой и мотивирует себя. (если конечно не психанет и не бросит)
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Трусова, Медведева и К° высказались, ждём в сторис оценку начальника транспортного цеха)
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