Евгения Медведева: «В потенциале Косторная очень хорошая парница, но ей еще работать и работать. Я немного не поняла возмущений после первого выступления»

Медведева и Трусова в «Прокат Show» обсудили выступления Алены Косторной в парах.

Чемпионка Европы 2020 года год назад перешла из одиночного в парное катание. Она выступает в паре с Георгием Куницей.

: Мне кажется, что она клево выглядит как парница. У нее есть задатки. Но, блин, после первых соревнований... В потенциале она очень хорошая парница, но ей еще работать и работать.

Я немного просто не поняла возмущений после первого выступления. Поставили не такие уж низкие оценки по сравнению с катанием.

: Я еще на шоу видела, как она хорошо... Мы с ней разговаривали по телефону, и я ей сказала, что очень круто, ты большая молодец.

Видно, что она работала, смотрится хорошо. Я как человек, который замечает, когда идет какой-то прогресс, просто сказала, что она молодец.

Медведева: Мне кажется, она даже в шоу тогда чисто по приколу делала этот выброс. Было видно, что, блин, получится!

Трусова: На каком-то шоу она меня учила этот выброс делать.

Медведева: Я пробовала делать двойной сальхов выброс – ну это просто ад.

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