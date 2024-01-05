Семененко о роли принца в шоу «Русалочка»: «Рад был окунуться в атмосферу волшебства. Не могу сказать, что было легко, но очень старался передать образ»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Яна Рудковская Евгений Семененко Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Семененко поблагодарил организаторов шоу «Русалочка», где он играл роль принца.

«Завершилось ледовое шоу «Русалочка» – рад был окунуться в атмосферу волшебства в новогодние праздники.

Впервые удалось поучаствовать в шоу-сказке и сразу в ответственной роли. Не могу сказать, что было легко, но я очень старался передать образ.

Ежедневные многочасовые репетиции, согласованная игра всех участников, сложные трюки, красивые декорации, яркие костюмы – в итоге получился замечательный спектакль на льду.

Благодарен организаторам шоу Евгению Плющенко и Яне Рудковской за приглашение сыграть роль принца, Русалочке – Александре Трусовой и всем участникам шоу за сотрудничество.

Было здорово, до новых встреч», – написал двукратный чемпион России. 

Семененко также поделился фотографиями с ледового спектакля.

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11 комментариев
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Где то заплакал один Кондратюк
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Женя хорошо смотрелся в образе принца
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Гном Гномыча не отблагодарил(
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Ответ Александр Шульгин
Где то заплакал один Кондратюк
Вспомнив гонорар за Русалочку
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Повезло Яне, что Трусова с Кондратюком рассталась. Из него принц, как из субстанции лопата.
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В шоу Снегурочка главную роль сыграет Макар Игнатов! Приятная неожиданность! Высокий, красивый, прыгучий) ещё и добрый парень
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Ответ Zooey Glass
Гном Гномыча не отблагодарил(
Игнорить стали
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Ответ Леди Брэкнелл
Даже тут соврали )) Он поблагодарил всех участников. А поименно принято благодарить организаторов, почитайте благодарности спортсменов шоу Навки или Авера.
И с чего вас так триггерит? Ну благодарят и молодцы.
И что значит "даже тут соврали"? Когда я писала ложную информацию?
К тому же мой коммент никак не оскорбляет Сашу Плющенко, просто он мой любимый персонаж всего рудковского действа, а вот вы про ОЧ в команде, за то что он больше не принц вашей любимки, очень плохо написали.
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Ответ Леди Брэкнелл
Повезло Яне, что Трусова с Кондратюком рассталась. Из него принц, как из субстанции лопата.
А может он с ней?
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