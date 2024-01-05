Семененко о роли принца в шоу «Русалочка»: «Рад был окунуться в атмосферу волшебства. Не могу сказать, что было легко, но очень старался передать образ»

Евгений Семененко поблагодарил организаторов шоу «Русалочка», где он играл роль принца.

«Завершилось ледовое шоу «Русалочка» – рад был окунуться в атмосферу волшебства в новогодние праздники.

Впервые удалось поучаствовать в шоу-сказке и сразу в ответственной роли. Не могу сказать, что было легко, но я очень старался передать образ.

Ежедневные многочасовые репетиции, согласованная игра всех участников, сложные трюки, красивые декорации, яркие костюмы – в итоге получился замечательный спектакль на льду.

Благодарен организаторам шоу Евгению Плющенко и за приглашение сыграть роль принца, Русалочке – и всем участникам шоу за сотрудничество.

Было здорово, до новых встреч», – написал двукратный чемпион России.

также поделился фотографиями с ледового спектакля.