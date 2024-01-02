Яна Рудковская: «Русалочка» выстроена вокруг Трусовой, но она на сегодня – 30% кассы, все остальное – бренд и Плющенко»

Яна Рудковская оценила вклад Александры Трусовой в популярность шоу Плющенко.

«Мы делали исследование – при покупке билетов на сайте спрашивали: «Почему вы покупаете билет?» И варианты – идете на Плющенко, Трусову, бренд, других? Плющенко – 40 процентов, – 30, бренд – 20 и остальные еще 10 процентов.

Многие люди действительно видят Плющенко – и берут, потому что привыкли. Они могут не разбираться настолько в фигурном катании, им вообще по барабану. Да, сказка выстроена вокруг Саши, но она на сегодняшний день 30 процентов кассы, все остальное – бренд и Евгений.

, кстати, сам катается, хоть и меньше – он травмирован, катался на уколах и, видимо, скоро будет ложиться на серьезную операцию на спине. Седьмая операция на позвоночнике», – отметила .

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»