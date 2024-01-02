Яна Рудковская: «Русалочка» выстроена вокруг Трусовой, но она на сегодня – 30% кассы, все остальное – бренд и Плющенко»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская оценила вклад Александры Трусовой в популярность шоу Плющенко.

«Мы делали исследование – при покупке билетов на сайте спрашивали: «Почему вы покупаете билет?» И варианты – идете на Плющенко, Трусову, бренд, других? Плющенко – 40 процентов, Трусова – 30, бренд – 20 и остальные еще 10 процентов.

Многие люди действительно видят Плющенко – и берут, потому что привыкли. Они могут не разбираться настолько в фигурном катании, им вообще по барабану. Да, сказка выстроена вокруг Саши, но она на сегодняшний день 30 процентов кассы, все остальное – бренд и Евгений.

Плющенко, кстати, сам катается, хоть и меньше – он травмирован, катался на уколах и, видимо, скоро будет ложиться на серьезную операцию на спине. Седьмая операция на позвоночнике», – отметила Рудковская.

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»

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30 комментариев
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Шурика по-тихоньку сливать начинают. Ничего удивительного, там и Липницкая начала в шоу кататься, и Самоделкина появилась, Мура на подходе. Наша Саша выглядит очень скромно в этой компании, даже тут только третья-четвёртая, да что ты будешь делать.
+31
-8
+23
Ответ tanya_1111
Ха-ха-ха фразу - 30% кассы вы пропустили )))
Да нет, как раз эта фраза говорит о многом
+24
-5
+19
какая же она мерзкая тетка😅
+19
-2
+17
Указала Трусовой что бы та не зарывалась, а то и заменить могут
+17
-3
+14
А что за бренд-то? Рудковская энд ко? И кто-то идет на этот "бренд"? 🙈🙈🙈
+13
-2
+11
Кто бы сомневался, что Плющенко -- это имя, афиша, публика, касса !...
+11
0
+11
Ответ RusVector
Молодец Трусова, такие-то деньги зарабатывает! Но за то что Кондратюка за дверь выставила, нет тебе прощения!
Мыльный пузырь этот кондратюк. Все. Аллес. Кина больше не будет- кинщик заболел. Пиарили, пиарили, аж выставку с мазней непонятной организовывали. Все это пшик. . И нет кордратюка. Вот кто одноразовый- так вот это он.
+7
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+4
А "бренд" это кто такой, Гном Гномыч?
+6
-2
+4
все остальное - гранты
+4
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+3
Хореография совсем для Трусовой не подходит. Меняйте постановщиков - полный отстой.
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То есть не качество шоу,а бренд Трусовой и Плющенко ..Яна такая Яна
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+2
Именно поэтому, вы так свою единственную звезду - Соню так опускаете ?
+5
-3
+2
Ответ Шубина
Вся сказка строится на том, что в ней катается Саша. Мало кто из действующих фигуристок выдержит такое - откатать полноценный спектакль, да много раз подряд, в разных видах и с таким количеством непривычных, разнообразных сложных элементов. Прыгать - стабильно и относительно много - хотя бы тройные тоже нужно (напоминаю вам, как главному фану Щербаковой). Юля, при всем обаянии и хрустальной грации, точно не сможет. Да ей и не нужно - у нее есть главная роль в "Золушке". Ну, и фактор внешнего сходства немаловажен - Саша с распущенными медными волосами смотрится как вылитая Русалочка. (Хотя лучше всего ей подошла роль Мари).
подумал, неужели знаете как выглядит живая русалочка.) Но потом понял что это мультяшная диснеевская.
Я то помню больше мультики до 1980-х, но главное что Андерсен не указал какого цвета волосы, но из контекста понятно что обычного, а из других сказок что русые.
И конечно они у неё(них) не крашеные.
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Ни хрена себе, какие слова, я не трусобот и то забомбило, вообще-то абсолютное большинство туда идут на Трусову, это ясно как белый день, Яна уже так зазвездилась со своими «брендами», «лучшие в мире», что забывается и от реальности отходит.
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Ответ девочкитакиедевочки
Мыльный пузырь этот кондратюк. Все. Аллес. Кина больше не будет- кинщик заболел. Пиарили, пиарили, аж выставку с мазней непонятной организовывали. Все это пшик. . И нет кордратюка. Вот кто одноразовый- так вот это он.
Кондратюк навсегда вписал в российскую историю ФК за все достижения олимпийского сезона. Да, одного сезона, но ярко.

А дальше сам решит, в шоу окончательно уходить, или с шоу завязать ради серьезных тренировок. У него есть выбор.
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Ответ vylysypydystychky
"Ничего не изменится если Трусовой там не будет" Очевидно, что это не так в данный момент. Изменится то, что не придут на трибуны те 30%, которые пришли только из-за Трусовой. Это просто логика. Значит эти потенциальные потери зрителей им надо будет как-то возмещать, чтобы не допустить падения рентабельности шоу.
Выю не поняли посыл Рудковской но может и дальше не понимать это ваше право
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Да, не щадит никого спорт высших достижений, особенно когда долго в нем находился, как Евгений. Седьмая операция на позвоночнике. 😮
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Плющенко в шоу прыгает 3 тулуп, делает сложные вращения-кто ещё на такое способен после 40 лет? Беречь нужно его
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Ответ RusVector
Молодец Трусова, такие-то деньги зарабатывает! Но за то что Кондратюка за дверь выставила, нет тебе прощения!
Так Саше собачек содержать надо.На содержание кондратюка денег нет,пусть держится и здоровья ему побольше в шоу Навки и Авербуха.
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Ответ Шубина
Вся сказка строится на том, что в ней катается Саша. Мало кто из действующих фигуристок выдержит такое - откатать полноценный спектакль, да много раз подряд, в разных видах и с таким количеством непривычных, разнообразных сложных элементов. Прыгать - стабильно и относительно много - хотя бы тройные тоже нужно (напоминаю вам, как главному фану Щербаковой). Юля, при всем обаянии и хрустальной грации, точно не сможет. Да ей и не нужно - у нее есть главная роль в "Золушке". Ну, и фактор внешнего сходства немаловажен - Саша с распущенными медными волосами смотрится как вылитая Русалочка. (Хотя лучше всего ей подошла роль Мари).
Вы не видели как Титова выступала в роли русалочки?
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Ответ vylysypydystychky
И кем же, вы думаете, они Трусову сейчас могут заменить? Кто им даст не менее 30% аудитории?
Кем угодно или просто не кем. Ничего не изменится если Трусовой там не будет. Ей показывают не зарываясь не требуй большего вот и все. Ещё год, два и ее переведут в кардебалет
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Ответ Jessi
Плющенко в шоу прыгает 3 тулуп, делает сложные вращения-кто ещё на такое способен после 40 лет? Беречь нужно его
Плюх даже в лучшие годы не делал сложных вращений)). А тут в 40 лет,--перед операцией на позвоночник,--они вдруг у него появились))
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Ответ Е...С
Все-таки, в основном идут на шоу Плющенко, он делает очень качественные шоу, но 30% - это замечательный результат. Саше повезло с таким работодателем как Плющенко, но и им повезло с Сашей, с тем, насколько она все старается делать на 100%.
Я думаю, много и обратных примеров, как мой, например. Думала пойти, но уж слишком неприятно, как кичятся Рудковские)
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